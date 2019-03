Morena y sus luchas de poder

Los grandes e invencibles imperios, sólo se destruyen desde adentro, eso lo dice la historia, pues la droga que enloquece a los políticos: el poder, ha destruido lo que parece fuerte; sin embargo, en Morena, parece que no cursaron esa clase en la escuela y desde las entrañas de ese partido se retuercen intentos por dominar al partido, que, en apenas unos años de existir, es ahora el más importante del país.

Es un hecho que el resolutivo de su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el que se determinó dejar sin efecto la coalición con PT y PVEM, por ser “ilegal”, también obligaba escribir una nueva lista de candidatos a diputados locales de Morena.

Fue el mismo día que se derrumbó la coalición con los tucanes, cuando se terminó el plazo para inscribir a los candidatos de los partidos y los morenos no agregaron los nombres de los que ocuparán los lugares de las candidaturas que eran para el Partido Verde.

La nueva lista

Trascendió que la presidenta de Morena, Citlali Ibáñez Camacho, mejor conocida en el bajo mundo de la política como Yeidckol Polevnsky, mandó a Quintana Roo una nueva lista, en la que sustituía a algunos aspirantes que habían sido ya registrados ante el Ieqroo.

En la nueva lista que, el representante de Morena ante el Ieqroo, Marciano Nicolás Peñaloza Agam, así, casual, no presentó, fue eliminado el nombre de la hija del ex dirigente del sindicato de taxistas de Cancún, Erick Castillo; la ex regidora, Erika Castillo Acosta, y de quien dice el runrún, tiene como madrina a la senadora Marybel Villegas, y en su lugar está escrito el de la ex priísta Susana Hurtado Vallejo.

Que, Yeidckol Polevnsky, también sustituyó a Erick Sánchez Córdova, de los fundadores del partido, quien era el abanderado de Morena en el distrito 7, y en su lugar está Enrique Baños, actual director de Desarrollo Social del ayuntamiento de Benito Juárez.

En los distritos 4 y 8, que tuvo asignados el PVEM, las nuevas propuestas de Polevnsky son María Fernanda Trejo, regidora suplente de Benito Juárez y Víctor Gilberto Aguilar Espinoza, suplente del diputado federal, Jesús “Chucho” Pool Moo.

Yeidckol Polevnsky confirmó como candidatos de Morena al ex priísta Édgar Gasca Arceo, distrito 1; Alberto Batún Chulim, distrito 3; Reyna Durán Ovando, distrito 5; Euterpe Gutiérrez Valasis, distrito 9; Juan Carlos Beristain Navarrete, el hermano de las Beristain, en el 10; Ángela Carrillo Chulim, distrito 11; María Antonieta Aguilar Ríos, distrito 12, y Linda Saray Cobos Castro, distrito 14.

Tras la pista del dinero

Como dice la canción de Juan Charrasqueado: “Cúidate Juan que ya por a’i te andan buscando”, al actual secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, lo trae entre ceja y oreja el gobierno de Morelos, estado donde fue responsable de la seguridad, pues, la Comisión Estatal de Seguridad de ese estado de la eterna primavera, pidió a la Auditoría Superior de la Federación investigar presuntas irregularidades que le achacan a Capella Ibarra.

La CES, presentó ante el Órgano Técnico de Fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo que para ellos, son las pruebas de irregularidades en el manejo, administración, aplicación y desvío de los recursos federales de los Programas de Fortalecimiento para la Seguridad y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, relacionados con la adquisición de material e impartición de cursos de capacitación, adiestramiento y certificación de policías.

Las acusaciones no son nuevas, pues desde el inicio de la gestión de Cuauhtémoc Blanco, aseguró que Capella Ibarra no es quien dice ser; sin embargo, el ahora secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, quien dicen, llegó a este estado por la recomendación del ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, asegura que es inocente de esos chismes y que no podrán comprobar lo que dicen. Sin embargo, una cosa es poder comprobar lo dicho y otra cosa es que sea mentira. ¡Abuelita tus chanclitas!

Mil 200 habitantes de Polyuc estrenan obras de mejoramiento urbano

En la comunidad de Polyuc, como parte del programa “300 Pueblos”, que impulsa el gobernador Carlos Joaquín, se instalaron 40 luminarias de alumbrado público y se rehabilitaron calles, el parque y el teatro al aire libre.

Para estos trabajos, que benefician a más de mil 200 habitantes, se invirtieron 10 millones 674 mil 983 pesos. Con estas obras se disminuye la desigualdad y la gente vive mucho mejor, lo que no sucedió en gobiernos anteriores.

El gobernador Carlos Joaquín informó que este año se avanzará, con el programa “300 Pueblos”, en San Diego y Candelaria, en José María Morelos, y en Tepich, Dzulá, Santa Rosa, X-Yatil, Laguna Kaná, Betania, San Luis y Chunhuas, en Felipe Carrillo Puerto.

Los trabajos consistieron en la pavimentación de 16 mil 768 metros cuadrados de vialidades con base de carpeta asfáltica de tres centímetros de espesor, 2 mil 915 metros cuadrados de banquetas, 2 mil 693 metros cuadrados de guarniciones y dos pozos de absorción para aguas pluviales.

En el parque de la comunidad, se instalaron cuatro bancas de concreto, un murete portaplaca, seis juegos para niños, 26 luminarias y mil 458 metros cuadrados de piso de concreto de andadores.

De igual manera, se rehabilitó el teatro al aire libre, donde se instalaron 144 metros cuadrados de piso de concreto, aplanados a tres capas y pintura de muros.

Sin partido

El que está a punto de quedarse chiflando en la loma es el diputado del Partido Encuentro Social, Carlos Mario Villanueva Tenorio, pues el Tribunal Electoral del estado lo mandó a ….checar la ley electoral, pues Villanueva Tenorio quería postular su reelección por medio de un partido que ya no existe, el PES.

Que, el PES está muerto, mientras la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal no le regrese el registro que perdió en la elección del año pasado por no alcanzar la votación mínima.

Contrario a lo que hizo Gregorio Sánchez Martínez, quien se inscribió como candidato del PRD, como medida precautoria para no perder la candidatura, por si el PES se queda como debe de estar, muerto, a Villanueva Tenorio no se le permitirá postular su reelección por el PES y las inscripciones a las candidaturas ya terminó, por lo que ya no podría recurrir algún partido como salvavidas y hasta ahí llegó. Tantán.