La novia de Enrique Peña Nieto quiere un hijo

Sin pelos en la lengua

Doña Pelos

¿Será que desea tenerlo con el político mexiquense?

Mhoni Vidente dijo que Tania Ruiz está embarazada y que “tendrán un varón hermoso”

La modelo tiene una pequeña niña de 4 años llamada Carlota, fruto de una relación con Bobby Domínguez, con quién duró cinco años de pareja, nunca se casaron

La rubia de 31 años de edad reveló que conoce a Angélica Rivera en persona y que es muy buena actriz, por lo que debería regresar a la televisión.

De verdad que el amor entra por los bolsillos ¿o no?, y es que no sé cómo llamarle a quienes desean tener un hijo con hombres divorciados, viudos, que también tienen vástagos, pero lo peor aún que tienen el desprecio de la mayoría del pueblo al que gobernaron, y ya no sé si reír o llorar por la falta de valores en la sociedad y esto viene a colación mis amados lectores de DIARIOIMAGEN luego, de que la modelo flacucha, sí, porque ahora tener cuerpazo es estar flaca sin curvas, como el caso de la oriunda de San Luis Potosí, Tania Ruiz Eichelmann, ya que desea tener un hijo con el potentado Enrique Peña Nieto, aunque en las redes sociales se cuestionan “¿no que es gay?”.

A través de sus redes sociales, Tania Ruiz Eichelmann la joven y guapa modelo relacionada sentimentalmente con el ex presidente, Enrique Peña Nieto reveló que desea tener otro hijo.

Enseguida las especulaciones y cuestionamientos surgieron: ¿será que lo desea tener con el político mexiquense?

Y es que esta modelo ya es toda una socialite tipo las Kardashian, jajajajaja, pues Tania también publicó en sus historias de Instagram, algunas de las imágenes de la entrevista que le realizó la revista de sociales “Caras” México del mes de marzo, en la que habló de su vida privada y sus deseos en un futuro.

Recordemos que la modelo tiene una pequeña niña de 4 años llamada Carlota, fruto de una relación con Bobby Domínguez, con quién duró cinco años de pareja, nunca se casaron.

La declaración de la modelo sobre tener más bebés, dejó impactados a muchos, e hizo recordar lo pronosticado por la amigocha Mhoni Vidente.

En su canal de YouTube, la tarotista afirmó que el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, tendrá un hijo con su nueva pareja, Tania Ruiz.

“Es guapísimo y gran conversador”; lástima

que no lo ha escuchado hablar inglés

Y bueno, resulta que Tania Ruiz tal parece que necesita ir al oftalmólogo, es broma, es que eso hace pensar cuando dice que Enrique Peña Nieto es un encanto y gran conversador, lástima que no lo ha escuchado hablar inglés.

La modelo potosina calificó al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, como un “guapísimo y gran conversador”.

En entrevista para el diario Reforma, reveló que ambos se están conociendo y disfrutan su tiempo juntos. “Te puedo decir ‘siento que le encanto y se porta divino conmigo’”, dijo.

“Soy una persona que le caigo bien y lo hago reír, así como él a mí, él se ríe muchísimo conmigo. Es súper simpático. Es guapísimo… ¡qué cosa! Es muy guapo”, reveló en el hotel St. Regis.

Indicó que se conocieron en una comida de amigos en común, sin dar nombres, fechas ni lugares.

Revela que la foto con Peña

en España la tomó un mexicano

Sobre la famosa fotografía donde aparece en una farmacia junto a Peña Nieto en Madrid, España, dijo que la imagen la tomó un hombre rubio que se identificó como mexicano tras saludar al ex mandatario.

Detalló que el ex presidente está pasando por varias etapas nuevas, como el proceso del divorcio con Angélica Rivera, sin embargo, aseguró que la hace reír mucho y es muy respetuoso.

En ese momento, Ruiz estuvo junto a su hermano para comprar cremas y un lipstick, porque el frió europeo partió sus labios y sus manos también.

Agregó a la entrevista que le envía buenos deseos a Angélica Rivera, y espera que regrese al mundo de las telenovelas, porque la considera una excelente actriz.

¿Cómo es tu relación con él?

¿Cómo te digo? Nos estamos tratando, conociendo, me llevó muy bien con él, pero él está acabando un proceso en su vida (el divorcio). Está dejando de ser Presidente, está viviendo etapas diferentes, yo también estoy en otra etapa. Pero te digo, no sé qué vaya a pasar.

¿Qué cualidades destacas de él?

Enrique es muy simpático, me hace reír mucho, también es muy caballeroso y respetuoso. Tiene muchas cualidades, creo que quien lo conoce sabe que tiene mucho carisma.

Una cosa es verlo en lo que fueron sus seis años de Presidente, con una vida muy ajetreada, todos los días eventos y mil cosas, pero ahí no se define la personalidad de él.

Me cae muy bien y me gusta mucho platicar con él porque es una persona interesante. Tiene mucha plática y he aprendido muchas cosas con él.

¿Podrían ir a más?

Creo que sí.

¿Estás lista?

Empiezas una relación y no sabes cómo va a ser. Pero para eso es la relación, el noviazgo y todo eso, para conocerse.

¿Cómo y cuándo lo conociste?

No me quiero meter en detalles. Nos conocimos en una comida, por unos amigos en común que me invitaron y él estaba ahí. Así lo conocí, pero no quiero decir ni quién, ni cuándo, ni cómo, ni a qué hora. No involucro a personas (con mis declaraciones).

Te puedo decir que es una extraordinaria persona, muy lindo… y a ver qué pasa.

¿Cambió tu rutina?

No he salido tanto, voy a trabajar y regreso. Pero las veces que he salido sí me reconocen como ‘la de Peña Nieto’.

He cachado a otras mesas tomándome fotos, o se ponen a lado de mí. En un bar que fui me empezaron a gritar ‘Tania, Tania’.

Como que te saca de onda tantito, pero la verdad es que a todo mundo saludo.

Se dice que te invitó dos veces a Los Pinos. ¿Cuál fue la razón de la invitación?

¿Quién me invitó? No… Te digo que agregan de más y de menos. ¡Imagínate!

Capitaliza su relación con

el ex presidente de México

¿Por qué fueron a una farmacia en Madrid?

Hacía un frío… Tenía todas las manos llenas de sangre y los labios partidos. Pasamos, me compré un lipstick, una crema y se me pegaron otras cosas.

¿Quién filtró aquellas fotos?

Siento que era un chavo güerillo, que se acercó… soy muy de percepciones e intuitiva y mi hermano también me dijo que cuando se acercó como que tenía la vibra pesada.

Los dos comentamos lo mismo, sentimos que fue él. Era un desconocido, se acercó, saludó y dijo que era mexicano.

Se acercó a saludar a Enrique, lo saludó, pero la vibra se sintió pesada.

¿Has capitalizado todo lo sucedido?

Sí, me han salido varias propuestas de trabajo. Una de hecho en España, que voy a ir a hacerla, pero estamos viendo la fecha.

Sí me han salido varias oportunidades. Eso me tiene muy contenta porque aunque ya me conocían varias personas, ahora me conocen más en el mundo. Eso abre puertas.

Sin relación con Rivera

Aunque la conoció en una boda, Tania Ruiz no ha tenido ninguna relación con la ex Primera Dama, Angélica Rivera.

“La conocí de ‘hola y adiós’ en una boda que fue de mi primo, a la que ellos asistieron (Rivera y Peña Nieto). Pero sin relación de llevarme con ella, nada.

“No le deseo más que el bien a ella. Lo que más la conocí fue cuando era actriz, que reconozco que es muy buena. Ahorita que se dice que tiene ganas de regresar sí debería hacerlo porque es muy buena”.

Sobre Angélica Rivera dijo que “a ella la respeto mucho, sé que lo que le tocó vivir o le ha tocado vivir. Nadie puede estar en sus zapatos, pero ha de haber sido muy difícil su situación”.

La modelo mexicana Tania Ruiz reveló que conoce a Angélica Rivera en persona y que es muy buena actriz, por lo que debería regresar a la televisión.

“La conocí de ‘hola y adiós’ en una boda que fue de mi primo, a la que ellos asistieron (Rivera y Peña Nieto). Pero sin relación de llevarme con ella, nada. Lo que más la conocí fue cuando era actriz, que reconozco que es muy buena. Ahorita que se dice que tiene ganas de regresar sí debería hacerlo porque es muy buena actriz ”, expresó al diario Reforma.

Por otro lado, también dijo que Enrique Peña Nieto es muy guapo.

“Es súper simpático. Es guapísimo… ¡qué cosa! Es muy guapo”, contó Tania.

Sin embargo, la modelo afirma que solo se están conociendo y que ella sabe que le gusta al ex presidente de México.

“Siento que le encanto y se porta divino conmigo. Así como él a mí, él se ríe muchísimo conmigo”, aseguró

Y es que luego de que se dio a conocer que el ex mandatario se paseó en las calles de Madrid, España, junto a la modelo de San Luis Potosí, la vida de Tania Ruiz Eichelmann de 31 años, no volverá a ser igual. Su romance con el ex presidente Enrique Peña Nieto, revelado la ha colocado en el centro del ojo público, de ahí que sus redes sociales son vistas con lupa.

Y hoy más que nunca, el romance de Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto sigue dando de qué hablar, sobre todo ahora que el hermano de la modelo confirmó que el ex presidente de México se encuentra separado de su esposa Angélica Rivera.

Durante la entrevista que ofreció al programa Despierta América, el joven no quiso afirmar que Tania y Enrique son pareja, pero expresó: “si sí o si no, nosotros queremos que sean felices, la familia siempre los ha apoyado mucho, mi familia cercana, mis papás”.

Cuestionado por la diferencia de edades entre ambos, pues Peña le lleva más de 20 años a Tania, Gerardo aseguró que por ahora solo tienen una amistad, y negó conocer los detalles del inicio de esa relación. Jajajjaa, pero cuando hay dinero, qué importa la diferencia de edades, porque es más atractivo, el ancho, sí, el ancho de la cartera, jajajaja.

Por otra parte, la periodista Verónica Bastos reveló en el programa Suelta la Sopa que Angélica Rivera se encuentra muy afectada por el escándalo mediático que está viviendo en este momento, luego de que ella decidiera dejar su carrera como actriz para convertirse en la esposa de Enrique Peña Nieto y que ahora él sea exhibido junto a una joven modelo. Ay pobre Gaviota, seguro se está secando las lágrimas con los hartos billetes que le dejó su contrato “amoroso”.

Incluso en el 2012, se publicó el libro “¿Quiénes son Las Mujeres de Peña Nieto?, de Alberto de Tavira y editado por Océano.

En el mismo año 2012, la revista Quién lanzó a la luz a las flamantes novias de Enrique Peña Nieto, antes de que en campaña las mujeres le gritaran “Enrique, bombón, contigo hasta el colchón”, “Enrique bombón contigo sin condón”, jajajaja.