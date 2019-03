“Hellboy: Rise Of The Blood Queen” se estrenará para reiniciar la saga

La película llega a las salas de cine mexicanas el 11 de abril, bajo la dirección de Neil Marshall

Asael Grande

La cita para ver Hellboy: Rise of the Blood Queenen las pantallas gigantes de México, es el 11 de abril próximo. La película funciona como un reinicio de la saga de películas de Hellboy, y está protagonizada por David Harbour, Ian McShane y Milla Jovovich, está basada en el personaje de cómics Hellboy, dirigida por Neil Marshall, con guión de Mike Mignola, Andrew Cosby, Christopher Golden y Aron Coleite.

En esta nueva entrega, Hellboyse enfrenta a una hechicera medieval, que busca destruir a la humanidad en la época actual: “sabía que las primeras las hacía Guillermo del Toro, cuando me mandaron el guión y me invitaron a hacer el papel de Hellboy, no sabía realmente si hacerlas, pero me convencieron acerca de esta nueva forma de contar la historia, y de esa manera fue el hecho de que no se tratara de imitar fue como algo liberador, y tampoco le estamos quitando parte de esa energía y poder que tenían las dos películas anteriores, sino que habían pasado diez años desde que se armó el personaje, y pensamos que se tenía que darle nueva vida a este personaje, en hacer algo completamente distinto con el personaje, y permitir al público experimentar este personaje, es como Batmande Tim Burton, y los que siguieron, se trató de reinventar, y que el personaje viva pero de una manera distinta, y me emocionó mucho hacer esta película, porque esta película es muy divertida, como el infierno”, dijo el actor David Harbour, en conferencia de prensa.

David Harbour como Hellboy, es un demonio inmensamente poderoso que trabaja para la organización gubernamental llamada, Oficina de Investigación y Defensa Paranormal (BPRD por sus siglas en inglés): “me gratificó hacer mi personaje, perderme en él y pensar quién realmente eres tú, meterme realmente en la historia, y he sido muy afortunado dentro de mi carrera, algo de lo más maravilloso de esto es que desarrollas tus técnicas y tus capacidades, y lo haces sin estar sin estar bajo los grandes reflectores en un lugar discreto; para la prueba de maquillaje, verme en el espejo fue tan increíble, jamás había tenido una experiencia como ésta, fue como magia, y para mí fue la magia del cine, me habían transformado en un monstruo como Frankenstein, no podía tocarme, me sentí completamente impactado por lo que hicieron, estuve muchas horas en la silla de maquillaje, con una máscara de látex completa, fue un proceso de maquillaje de mes y medio, fue fascinante e increíble”, comentó Harbour.

Finalmente, David Harbour, quien interpreta al gran demonio de piel roja, con cola, cuernos y un brazo de piedra destacó: “mi verdadera gran lección para esta película es que el Neil Marshall, es un director que hace cintas terror extraordinario, queríamos un personaje más terrorífico, y sentí que haciendo el personaje principal eso nos unía, e hicimos algo muy divertido para la gente, en cuanto a mi entrenamiento físico, mírenme, tengo un cuerpazo, realmente quiero preservar el cuerpo de que ese es mi cuerpo (risas), la verdad es que me preparé mucho, levanté pesas, básicamente hice ejercicios importantes, e hice ejercicios de fortaleza en el gimnasio, hice mucho ejercicio funcional, cargar cosas pesadas, tenía actividades todo el día”.