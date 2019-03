Mando lanza “La mentira”

El talentoso artista se presentará el 27 de abril con RK en el Lunario del Auditorio Nacional

Asael Grande

Originario de Monterrey, el joven cantante Mando, quien en 2017 debutó con primera producción discográfica homónima, en la que puso todo su talento con el objetivo claro de conquistar al público mexicano, regresa este 2019 con el lanzamiento de su nuevo sencillo, titulado “La mentira”, un tema en el que predomina el género pop, R&B y ritmos latinos: “estaré con puros sencillos, muy contento con el recibimiento que tiene el nuevo sencillo, ‘La mentira’, salió el 22 de febrero, y es una canción que habla de desamor, pero que viene siguiendo esa identidad que me viene representando, es una combinación de mis influencias musicales que he tenido, y una combinación de instrumentos, elementos musicales como pop latino, realmente es una canción pop, con acordeón, que representa mucho de donde vengo, y aparte es un instrumento que me gusta mucho, y es muy característico de mi identidad como músico”, dijo Mando, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

“La mentira” la compone y produce junto con el talentoso Alex Soto en la letra y en la producción DejOta2021, destacando que grabó voces en el estudio WestLake Studios en Los Ángeles, donde han estado artistas como Michael Jackson, Madonna, Donna Summer, Alanis Morrisette, Boston, Justin Bieber, Fifht Armony, entre otros: “Alex es un buen amigo, hemos tenido la oportunidad de trabajar en distintas ocasiones, y esta es la tercera canción que lanzamos en coautoría, me gusta mucho colaborar, siempre salen cosas más interesantes, fue una experiencia muy bonita el hecho de poder trabajar en un estudio que fue construido para Michael Jackson, después de Thriller, y mi amigo con el que grabé las voces, me recomendó ese estudio, fue una gran experiencia haber grabado en ese lugar, fue un proceso de muchos pasos”, comentó el cantante.

La letra de ‘La mentira’ nos describe las experiencias juveniles donde se miente y se pierde el interés por continuar la relación, aunado a este desapego emocional, al darse cuenta de que no fue honesto el sentimiento: “estaré el 27 de abril con RK en el Lunario, será un show en vivo con mi grupo, habrá sorpresas, después de estar trabajando en esta industria he hecho amistades, y con esas amistades nos apoyamos siempre que se puede, así conocí a RK, todavía no defino el set list, pero serán un par de canciones; me gustaría estar en el Teatro Metropólitan, tuve oportunidad de estar en el Palacio de los Deportes, canté con Nicky Jam en el Foro Sol”, dice Mando.

El video se grabó en Los Ángeles con Trikon, casa productora de jóvenes mexicanos, que con gran creatividad describen los miedos y temores que puede tener el protagonista al dudar de su bella novia: “este video lo trabajé con un amigo, fue una experiencia muy divertida, fue un trabajo en equipo, este video es importante para poner en alto las tradiciones mexicanas, eso es para mí muy importante, como el juego de la lotería, y eso tiene que ver con el concepto del video, espero que el público y los fans lo puedan ver”, finalizó Mando, quien ha sido influenciado por artistas como Justin Timberlake y Chris Brown, y cuyas letras y música son del gusto del público, ya que es de los artistas jóvenes, con más reproducciones en plataformas digitales como Spotify, ITunes, You Tube, etc., sus sonidos se distinguen por ser un pop latino con toques característicos de nuestro país, es por eso que en cada canción, siempre estará presente en el acordeón y la guitarra.