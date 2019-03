“Las niñas bien” van a la pantalla gigante

La adaptación al cine del libro homónimo se estrenará el 22 de marzo, bajo el sello de Cinépolis Distribución

Asael Grande

Adaptación del libro homónimo de Guadalupe Loaeza, Las niñas bien, dirigida por Alejandra Márquez, con motivo de su estreno programado para el viernes 22 de marzo bajo el sello de Cinépolis Distribución, Guadalupe Loaeza (escritora), Alejandra Márquez Abella (directora) y las actrices Ilse Salas, Johanna Murillo, Cassandra Ciangherotti y Paulina Gaitán, ofrecieron una conferencia de prensa para dar detalles de esta cinta en la que es 1982 y una de las grandes crisis económicas está golpeando severamente a México, las clases sociales están marcadas y difícilmente se mezclan entre sí: “cuando los productores llegaron a mí con este proyecto, me saqué un poco de onda, porque Las niñas bienera una institución bastante poderosa e intimidante para mí, tenía yo mucho miedo de cómo poder llevar estos textos periodísticos que había escrito Guadalupe Loaeza, y que habían roto con tantas cosas, hace casi 40 años, a la pantalla, y que tuvieran un efecto similar al que ella provocó, y que provocó bastante, después de pensarlo, y de muchas pláticas, decidí asumir el reto, y fue un reto llevar estos conflictos que parecerían muy superficiales y muy frívolos a un territorio en donde generaran una conversación y fueran más relevantes en términos de explicarnos un poco las dinámicas de nuestro país, una de las grandes cosas que descubrí con este proyecto fue que ni siquiera las mujeres que están cerca del poder y el dinero son mujeres poderosas, ese es una cosa que quizás yo no estaba buscando responderme, pero que apareció al final del proyecto, y me pareció muy importante por los tiempos que estamos viviendo”, dijo Alejandra Márquez, en previa entrevista.

En Las niñas bien, cuatro amigas no reparan en presumir estar en la cúspide de la pirámide social: un estilo de vida lleno de lujos, autos, joyas, viajes y cenas. Cuando la devaluación del peso sucede, Sofía, líder del grupo, comienza a sufrir los estragos de las crecientes deudas que ha contraído su marido.

Poco a poco tendrá que ir enfrentando lo que pensó que jamás le ocurriría: la caída social por falta de dinero. Por más que intenta mantener las apariencias, ahora es ella quien se convierte en el tema central de los chismes y comienza a experimentar el rechazo de sus propias amigas, quienes la dejan de invitar a reuniones, fiestas y desayunos del club.

Las niñas bien, una adaptación del libro homónimo de Guadalupe Loaeza, dirigida por Alejandra Márquez, y cuyo resultado fascinó a la escritora, famosa por contar desde las entrañas de la clase alta, las vivencias de este sector: “yo estoy impactada, yo cuando escribí ese texto lo hice con cierto miedo, porque me iban a atacar y a criticar, siempre estaba yo como en a rayita de un estado de ánimo muy atrevido, el mundo de Las niñas bienes un mundo raro, es una película muy lograda, me encantó el rescate de la época, la actuación de las actrices es espléndida, me llama mucho la atención que después de tantos años, el tema siga tan presente, ahora se les llama las fifís bien, parece que las cosas no cambian”, comentó Loaeza.

La adaptación del libro más representativo de Loaeza está ubicada en los inicios de los 80, cuando a nivel nacional se dio la nacionalización de la banca. Pero el objetivo es mostrar cómo una parte muy pequeña de la sociedad salió de un ensueño en el que sólo había consumismo, clasismo y apariencias. La fecha de estreno de Las niñas bien, será el 22 de marzo en las pantallas gigantes.