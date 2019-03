Pedro Fernández festejó “40 Aniversario Tour” en la Arena CDMX

El cantante conmocionó a más de 12 mil personas con cada uno de sus éxitos, que lo han vuelto inolvidable

Asael Grande

Mantenerse en el gusto del público no es cosa fácil, y Pedro Fernández logró lo que pocos artistas pueden jactarse de hacer: 4 décadas de compartir su talento con los mexicanos y por ello, fue anfitrión de una gran fiesta de música regional mexicana llevada a cabo en la imponente Arena Ciudad de México.

El cantante de música mexicana festejó 40 años a lo grande, y la Arena Ciudad de México fue el lugar indicado para esta gran celebración, llena de canciones emblemáticas y la experiencia que le han dejado todos estos años de triunfo en los escenarios, y la noche que preparó para celebrar los 40 años ininterrumpidos de carrera, fue un momento que dejó huella en los corazones de todos sus fans.

Ante 12,600 asistentes, la Arena Ciudad de México lució espectacular, con un imponente escenario conformado por una pantalla gigante al centro del escenario, y una tarima, por la que Pedro Fernández se hizo acompañar de sus músicos y un gran mariachi, con quienes el Charro Aventurero hizo un recorrido a través de sus canciones que le han dado el reconocimiento y la popularidad de la que hoy goza, mismas que le han permitido mantenerse en el gusto del público a lo largo de estos lustros.

“Buenas noches! Comenzaremos a recordar cosas, para mí es un privilegio, y les agradezco que se hayan tomado la molestia de acompañarme esta noche, espero que sea espectacular, es una celebración, es un día especial, primero por mis fans, que son las más hermosas del mundo, mis amigos, mis compadres, mis suegros, los quiero mucho, y vamos a seguir cantando”, fueron las palabras de bienvenida del cantante, quien, ataviado con traje de charro negro, ruana, y sombrero, regaló a sus fans lo más representativo de su repertorio musical.

Los hombres no deben llorar y Quién será, fueron los temas que abrieron la larga velada llena de mariachi, y que el público no dejó de cantar acompañando a Pedro Fernández, quien continuó su festejo con un popurrí, conformado por las canciones: Lluvia de plata, Deseos y delirios, Amiga por favor. El público asistente no dejó de cantar a coro las siguientes canciones, que pusieron los ánimos a tope: Cuando te vayas, Aventurero, Si tuviera que decirlo, Celosa y Como ella, temas que dieron paso al bloque conformado por los temas que fueron parte de las telenovelas de Pedro Fernández:Cachito de cielo, Hasta el fin del mundo y Hasta que el dinero nos separe.

Los siguiente en sonar fue otro popurrí, de los inicios de la carrera musical de Pedro Fernández: El ganador, Muñeca de ojos de miel, Maniquí, y Coqueta, esta última, acompañada de imágenes de ‘Lucerito’ y ‘Pedrito Fernández’. “Cuando inicié mi carrera, tuve oportunidad de cantar en la época del Teatro Blanquita en la Ciudad de México, estaba yo muy chiquito, y compartí el escenario con Los Panchos, Los Xochimilcas, ‘Resortes’, ‘Clavillazo’, para mí ha sido maravilloso poder compartir este mundo de la música con grandes figuras, y así de importantes me encontré en una temporada a Los Dandy’s, y hoy me acompaña una nueva generación de este maravilloso grupo”, dijo Pedro, antes de cantar Perdóname mi amor por ser tan guapo, No qué no, Caprichosa (con Los Dandy’s), Tres regalos, Gema, Así es un mexicano, Arránquense muchachos, Debajo del sombrero y Si te vas.

Otro popurrí no podía faltar: No quiero olvidar, Lluvia de medianoche, Dile a las estrellas,que dieron paso a La pelusa, El siete mares, Eres toda una mujer, me enamoré de una mujer casada, Bésame morenita. Después de Quién, Dime amor, y Sin verte, y rumbo a la recta final, sonaron los grandes éxitos para bailar de Pedro Fernández,La mujer que amas, Mi forma de sentir, Me encantas, Amarte a la antigua, Yo no fui, Mochila azul y México lindo y querido.