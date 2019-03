Moisés Araiza, con fuerza en Vaselina para su recta final

El actor invita a la gente a no perderse de este clásico musical en su nueva versión mexicana

El montaje bajará el telón este 31 de marzo

Arturo Arellano

Con dramaturgia de Jim Jacobs y Warren Casey; adaptación y traducción de Julissa dirección de Rafael Maza, Vaselina: El Musical, llega a su recta final de temporada, por lo que Moisés Araiza uno de sus protagonistas, invita al público a no perderse de esta nueva generación de jóvenes actores en acción dando vida a la entrañable historia de amor de los cincuentas. Araiza anunció en entrevista para DIARIO IMAGEN que bajaràn el telòn en el Teatro San Rafael este 31 de marzo.

“Hago a Quico, el rebeldón de la prepa nacional y la verdad ha sido toda una experiencia desde preparar el personaje y hasta hacerlo por más de 250 ocasiones. Algo que me encanto es que cada función podía jugar con personaje, entonces ningún día era igual al otro”. Destaca que “Es la obra más montada en el teatro mexicano, por artistas de gran renombre por lo que para todos en este nuevo elenco, fue una gran responsabilidad estar en el nivel de lo que representa la obra, pero lo hicimos bien, el resultado es muy bueno y la gente lo agradece yendo cada función al teatro, nos dice ‘han hecho un gran trabajo’ y nosotros nos sentimos muy orgullosos”.

Destaca que “Vaselina” nos abrió muchas puertas, para quienes llevamos tiempo picando piedra en televisión y música, esto ha sido una gran ventana de exposición. Estoy agradecido con la oportunidad, porque a pesar de haber estado en ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘Verdad o reto’ y otras, ‘Vaselina’ fue la gota que derramó el vaso para ponernos en el mapa”. De este modo añade que “la verdad en este medio no puedes quedarte estático, tienes que moverte y ser parte de varios proyectos, evolucionar, en mi caso ya estoy aplicando para otros musicales y ojalá se dé”.

Dado lo anterior nos adelanta que “tengo mi proyecto musical solista, con el que estoy lanzando ‘Adiós’, mi nuevo sencillo, hago fechas sólo en ferias y otros venues, pero vamos poco a poco. Además estoy en ‘Rosh’ un proyecto musical que lanzará Televisa, es un concepto musical muy ambicioso, pero apenas se están puliendo los últimos detalles”. Asegura que su faceta actoral y musical “Van muy de la mano, porque a final de cuentas lo que me encanta es la música, el hecho de haber estudiado actuación fue un extra, que no tienen muchos cantantes, poder interpretar un personaje, una historia de otra vida que no es la tuya. Ese es el plus”.

Sin más, Araiza invita al público a ser parte de este musical que ofrece funciones sábados y domingos en el Teatro San Rafael. El elenco se completa con actores como Sol Madrigal, Sherlyn, Carlos Fonseca, María Elisa Gallegos, Moisés Araiza, Ivonne Garza, Jimena Cornejo, Pepe Navarrate, Jerry Velázquez, Fernanda Ostos, Iker Paredes, Sofía Montaño, Jacobo Flores, entre otros.