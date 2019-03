Ernesto D’Alessio triunfa en “Los Miserables”

El actor debuta en el montaje como Jean Valjean y dedica la función a su hijo

Arturo Arellano

Hace alrededor de veinte años e impulsado por su hermano Jorge, Ernesto D’Alessio se acercó al mundo del teatro. Audicionó entonces para el personaje de Marius del musical Los Miserables, obtuvo el personaje e hizo más de 700 funciones en una temporada histórica, que además ha mencionado en repetidas ocasiones cambio su vida. Ahora Ernesto se reencuentra con el montaje, pero en esta ocasión para interpretar el personaje de Jean Valjean en el montaje que ofrece funciones en el Teatro Telcel de la Ciudad de México.

Siendo ahora una de las figuras más importantes del teatro musical, Ernesto debutó en el montaje y continuará en el papel al menos mientras dure la temporada como invitado especial, dando vida a uno de los protagonistas de la historia escrita por Víctor Hugo. En su función debut, Ernesto demostró tener la capacidad vocal e interpretativa para dar vida a Valjean, cuyas canciones tienen un alto nivel de exigencias.

La función transcurrió con normalidad, con un elenco perfectamente sincronizado y listo para la llegada de Ernesto, quien al culminar su nueva hazaña comentó con lágrimas en los ojos, Los Miserableses una obra que significa mucho para mí, como muchos de ustedes lo saben no es mi primera vez en esta historia, hace años estuve como Marius y nadie creía en mi para hacer teatro musical, hoy regreso para Valjean, lo cual me llena de satisfacción y agradecimiento sobre todo con Morris Gilbert por haberme dado esta nueva oportunidad y haber creído en mí, de verdad que si no fuera por su apoyo no me habría animado a venir y menos en este papel”.

Evidentemente emocionado dedicó la función debut a su hijo: “Hijito cada vez que canto la oración, eres mi inspiración y todo el tiempo estoy pensando en ti” y añadió que “creo que es la primera vez que se da que alguien que interpretó a Marius, años después interpreté a Jean Valjean, lo que hace de esta actuación algo muy conmovedor y emocionante, pero al mismo tiempo retador, porque ya se tiene un antecedente de dos visiones de la historia, de dos maneras de sentirse”.

Lo mismo se dijo molesto en el sentido de que se encasille a los actores “si hacen telenovelas no pueden hacer teatro musical dicen, y eso está muy mal, porque el terreno donde te desempeñes no debe limitarte a llegar a otros escenarios, por esta razón he recibido mucha critica, pero aquí estamos, demostrando que se puede”. Explicó la ausencia de su familia en el público “Mi mamá lamentablemente se enfermó, aunque aclaro que nada de gravedad, sólo le dio gripe, pero por supuesto que va a venir después. Mis hijas en tanto no pudieron asistir debido a que son atletas de alto rendimiento y están en un clasificatorio en Hermosillo con mi esposa. Aunque mis suegros y mis hijos están aquí”.

Finalmente, asegura que “esta obra la tendría que ver todo el Congreso de la Unión, tienen que conocer al personaje de Jean Valjean, porque este hombre nunca está viendo por su propio beneficio, siempre está viendo por el bien de su prójimo, es un gran ejemplo”.

Ernesto D’Alessio estará actuando en Los Miserables los días viernes durante el mes de marzo y miércoles y viernes durante el mes de abril en el Teatro Telcel.