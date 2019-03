Chico Che Chico conmemorará los 30 años desde el deceso de su padre

Luego de haber lanzado un exitoso álbum de tributo, el cantante anuncia eventos para celebrar el legado de su progenitor

Sigue la Chicochemanía con “Quien pompó reloaded”

Arturo Arellano

Continúa la Chicochemaníade la mano de Chico Che Chico, hijo del reconocido cantante de música tropical Chico Che, pues luego de haber lanzado “Quien pompó reloaded” un disco de tributo con nuevas versiones de los éxitos de su progenitor, ha anunciado que se realizarán diversos eventos para conmemorar los 30 años desde su fallecimiento.

Así, en rueda de prensa el heredero de este legado musical comenta. “Partí de su imagen y recuerdo para crear una nueva identidad, no una copia. No podíamos meter tantas canciones en un solo disco de modo que vamos a hacer más versiones de canciones que pide la gente. Vamos paso a paso, la aventura de Chico Che Chico arrancó en los estados del norte y de ahí fuimos a toda la República, lo seguiremos haciendo mientras que la gente nos lo pida”, dice. De modo que confirma su tour 2019 que se realizará de mediados del mes de marzo al 26 de julio, recorriendo cada rincón del país.

Señala que “cómo padre lo recuerdo como una persona muy divertida, le gustaban los deportes, hizo el primer club de motocross en Tabasco y convivía con él en medio de las gieras, era alcanzarlo en algún lugar y pasar tiempo juntos. Lo fui descubriendo como músico ya de más grande, porque de niño no entendía muy bien que sucedía. Entonces me doy cuenta de que era un gran personaje, cuyo legado vale la pena hacer prevalecer”. Ante esto asegura. “La gente ha respondido muy bien, hay público muy joven y hasta niños que llegan disfrazados con el overol. Es la parte que más disfruto, el acercamiento con el público, ver cómo reaccionan a la música de mi padre. Me tocó estar en Veracruz en un evento del carnaval y transmitimos un video de cuando mi padre estuvo en ese mismo lugar, lo cual fue una locura, no podría explicar con palabras el cumplir este sueño”.

Lo mismo, refiere que se encuentra en proceso creativo una puesta en escena inspirada en la vida de su padre “Me siento orgulloso de la vida de mi padre, su vida personal no es más que inspiradora, cuando me presentaron el proyecto de la obra me emocione mucho, porque vale pena saber quién fue debajo de los escenarios”.

Comenta que en la obra se podrá ver “la primera vez que se enfunda en el overol y se da cuenta del efecto que tiene en la gente su imagen. Él decía que santo tiene una máscara, refería que debías tener una identidad, características únicas y encontró el overol de manera casual, El overol refleja a la clase trabajadora y es para quienes quería cantar, aunque después su música llegó a todos los estratos y ese es el valor de lo que hacía, que conquisto a todo el público con una música e imagen que se podría pensar era para un sector específico”.

Sin más las fechas del tour están disponibles en sus redes sociales, lo mismo que su disco de versiones “Quien pompó reloaded” en plataformas digitales, con la participación de artistas como Caloncho, Okills, Rebel Cats, Comisario Pantera, entre otros.