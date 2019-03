Veintena gloriosa del Vive Latino

El festival celebró con un cartel lleno de bandas que participaron también en su primera edición

El Tri, El Gran Silencio, Café Tacvba, Santa Sabina, Óscar Chávez y Korn fueron de lo más destacado en los dos días de fiesta musical

#20añosVL19

Arturo Arellano

Se realizó con éxito una edición más del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, pero no se trató de sólo una edición más, sino de una en la que se estaban festejando veinte años desde el inició de esta travesía que ya se volvió no sólo multifacética sino multigeneracional. Para este año los organizadores decidieron de manera conmemorativa invitar a bandas que se presentaron en aquella primera edición como El Tri, El Gran Silencio, Café Tacvba, La Castañeda, Santa Sabina, entre otros, que sumados a las nuevas estrellas del rock hicieron vibrar a miles de personas en dos días de intensa jornada.

Óscar Chávez llevó al Vive Latino “Fuera del mundo”. El primer día se vislumbró lo que sería esta edición, una de las más vendidas en cuestión de público, bastante concurrida y también una de las más versátiles con artistas ya no sólo dentro del rock en español, sino con la presencia de otros géneros y agrupaciones no solamente latinas. Fueron 12 horas de música continua, entre las que desfilaron bandas y solistas en diferentes estilos, pero uno de los que llamaron la atención fue el actor, compositor, trovador y activista Óscar Chávez, que se presentó por primera vez en este festival para llevar un poco de su música y pensar político. Chávez aclaró: inicialmente que “nos vamos a apurar, porque cuando nos invitaron me dijeron que tendría setenta minutos, después, me dijeron que sesenta, hoy me dicen que 50 y digo a este paso, mejor nos apuramos porque si no nos van a terminar apagando todo”, la gente respondió con risas y un respetable aplauso para el maestro en el Escena Indio que interpretó entre otros “Por ti”, “Perdón”, “Macondo”, “La Llorona”, “Hasta siempre comandante” y la sorpresa de su presentación “Fuera del mundo” a dueto con Dr. Shenka de Panteón Rococó, haciendo de este momento uno de los más especiales del festival.

“Heridos” o no, Caifanes es leyenda. Ya entrados en calor y luego de haber disfrutado de las actuaciones de bandas como Zona Ganjah, Bengala, Fermín IV, Sonido Gallo Negro, Ximena Sariñana y otras, en los diferentes escenarios, se llegó uno de los momentos estelares en el escenario principal, pues Caifanes estaba de regreso en el festival y con un nuevo sencillo bajo el brazo. Como es una tradición, Saúl Hernández invocó a los dioses, pero principalmente al de la música, al del rock y las entrañas que se alimentan de guitarras, batería y sonidos estridentes. Aunque con dificultades vocales, Hernández y compañía encendieron al público con “Metamorfeame” y “Aviéntame”, clásicos de su repertorio con el sonido que les ha caracterizado y colocado en lo más alto del olimpo mexicano del rock. Continuaron con otros éxitos como “Nubes”, “Nos vamos juntos” y su nuevo sencillo “Heridos” del que hay que mencionar, no fue del todo grato para su séquito de fans y sin embargo, fue coreado por miles en el Foro Sol. Caifanes ofreció otro de los momentos cumbres del Vive cuando invitaron al caifán mayor al escenario, Óscar Chávez con quien interpretaron “Por ti”, “Gracias Caifanes por invitarme a su escenario, todos ustedes son muy amables, gracias por cantar un tema mío” sentenció el artista. Caifanes siguió con “Mátenme porque me muero” entre otras, que a Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo y Diego Herrera les fueron suficientes para reconquistar a más de 90 mil personas.

Roberto Gañán Ojea, vocalista de Ska P, mejor conocido como Pulpul, hace algunos años fue diagnosticado con tinnitus, una extraña enfermedad que afecta los oídos, por lo que tuvo que retirarse de los escenarios, no obstante, recientemente la banda anunció su reinserción a los escenarios con un nuevo disco.

Pulpul vence su tinnitus y regresa con Ska P. No se puede hablar de ska en todo el mundo si no se menciona a una de las bandas más importantes del género, se trata de Ska P, que con un evidente mejorado Pulpul y con una ola de nuevos éxitos como siempre contestatarios, criticando al gobierno español, a la Iglesia católica, pero también invitando a la gente a generar su propio cambio con temas que apoyan la diversidad sexual, el trabajo bien remunerado, la abolición de la nueva esclavitud, entre otras problemáticas.

Interpretaron entre otras “Gato López”, “Mis colegas”, “Crimen solicitationis”, “Ámala”, “Niño soldado”, “A la mierda”, “A chitón”, “Cannabis” y su estelar “Vals del obrero”, en el que el Foro Sol se convirtió en un hervidero, slam, empujones, baile por todas partes. Cabe destacar que en todas las canciones, el grupo se hizo acompañar de un clown, que realizó performances metiéndose en la piel del rey de España, un torero, un sacerdote, un soldado y hasta del Tío Sam, según la canción en cuestión.

Mambo, rock y mariachi en el día dos del festival. Luego de una apoteósica primera jornada del Vive Latino, no se podía esperar menos en el día dos, de modo que las sorpresas continuaron, de entrada con la presencia de la Orquesta Dámaso Pérez Prado, quienes deleitaron a todos con éxitos como “Mambo del ruletero”, “Mambo del Politécnico”, “¿Quién será?”, “Mambo No. 5”, “Qué rico mambo”, “Mambo Lupita” entre otros en los que por si fuera poco contaron con invitados de lujo, entre ellos Santi de Little Jesús, Sussie 4, Regina Orozco, Rubén Albarrán de Café Tacvba, Pato de La Maldita Vecindad y Casimiro Zamudio de Mi Banda el Mexicano, lo anterior dado que la presencia de la orquesta en el festival era con motivo de sus 70 años de historia.

El Gran Silencio sigue siendo la pura sabrosura. En otros escenarios se presentaron artistas como Odisseo, Pablo Morán, Los Estrambóticos, Stoner Love, Los Viejos, entre otros, pero quienes llegaron para demostrar que siguen siendo la pura sabrosura hoy y hace veinte años fueron los integrantes de El Gran Silencio, quienes desde su aparición en el escenario principal, pusieron a bailar a todos los asistentes con canciones como “Chuntaro Style” y “Cumbia lunera”. “Vamos a cantar como si estuviéramos en el año 2000 o 2001, para que ustedes armen el slam como en el año 2000 o 2001” dijo el vocalista, a lo que el público respondió con locura y un enloquecedor slam, que hizo vibrar a todo el recinto.

Así continuaron con “Circulo de amor”, “Dormir soñando”, “Tonta canción de amor” y “Lo que no fue no será”. Finalmente se despidieron con “Super riddim internacional” tema que según dijeron fue con el que abrieron su concierto en la primera edición del Vive Latino, donde también fueron partícipes.

“Genio y figura hasta la sepultura”. El Tri conquista una vez más al Vive Latino. La presentación de El Tri de México en el Vive Latino arrancó con un videoclip en que se se mostró parte de su historia, y lo que en su momento sucedía a la par de sus conciertos como la matanza estudiantil de Tlatelolco, el Mundial de Futbol México 1970 y el terremoto de la Ciudad de México en el 85, lo mismo que el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Así arrancaron con “La raza más chida”, que de inmediato hizo enloquecer a los presentes y Alex Lora con su peculiar manera de dar la bienvenida, repartió mentadas de madre a diestra y siniestra, situación que peculiarmente divierte a sus escuchas.

Siguieron con temas como “Mente rockera”, “Metro Balderas”, “El niño sin amor”, “Pobre soñador” y “Cielito lindo”, pero no fue sino hasta que el astro mexicano del rock pidió a todos cantar el Himno Nacional, que verdaderamente la presentación se volvió memorable, el Foro Sol repleto cantando el Himno Nacional, fue realmente estremecedor. Más tarde, Lora expresó su repudio hacia el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de quien portó una máscara y luego interpretó “¿Por qué no te mueres Donald Trump?”. Posteriormente invitó al Escorpión Doradopara cantar juntos “Todo me sale mal” y siguió en solitario con “Triste canción”, “Chavo de onda” y “Las piedras rodantes”.

Carlos Santana promueve amor y paz con su guitarra. El dios mexicano de la guitarra Carlos Santana, se presentó por primera vez en este festival y arrancó su show con temas como “Evil Ways”, “Black Magic Woman” y “Oye como va”, suficientes para ganarse la atención y euforia de un público ya de por si emocionado con su presencia. Las siguientes en su repertorio fueron “Corazón espinado”, “María María” y “Smooth”, que si bien son temas que tocó en su momento a dueto con otras bandas, aquí Santana y su banda las hicieron en solitario. Su tema más aplaudido fue “Love peace and happiness”.

Café Tacvba y Korn, lo más destacado de la segunda jornada. Café Tacvba dio inicio a la celebración por sus 30 años de trayectoria con esta presentación en el Vive Latino, de modo que se lucieron no sólo cantando cada uno de sus éxitos sino lanzando mensajes pro medio ambiente, de no violencia hacia las mujeres y libertad para la comunidad LGBT. Así, Rubén, Meme del Real, Joselo y Quique Rangel interpretaron canciones como “Las flores”, “La chica banda”, “Chilanga banda” y “Cómo te extraño”, acompañándose además de invitados como Flor de Toloache y las Chicas de Nueva York que con su mariachi interpretaron “Ojalá que llueva café”. Además aprovechando la presencia desde chile de Los Tres, invitaron a Álvaro Henríquez para cantar “Déjate caer”. Finalmente cerraron el show con “El baile y el salón”.

Mientras que Korn dio muestra de que una banda anglosajona puede tener perfectamente cabida en este tipo de festivales, pues lograron cautivar a todos con canciones como “Falling away from me”, “Here to stay”, “Clown” y “Reclaim my place”, entre los que Jonathan Davis interactuaba con la gente dejando clara su emoción por estar presentes no solo en México sino en uno de los festivales más importantes del mundo. Continuaron la velada con “Rotting in vain”, “Make me bad”, “4 U”, “Twist”, “Blind”, “Somebody someone”, “Freak on a leash” y muchas más que les bastaron para cerrar de manera memorable esta edición de los 20 años del Vive Latino.

La Santa Sabina festejó 30 años de rock en el festival, donde se hicieron acompañar de invitados como Amandititita, Jessy Bulbo, Rubén Albarrán de Café Tacvba, Denise Gutiérrez de Hello Seahorse!, Alfonso André de Caifanes y Sandra Michel de Descartes a Kant.