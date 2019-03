“El Estado no perseguirá a nadie, pero no tendrá escritores asalariados”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no utilizará al Estado para perseguir escritores o intelectuales críticos, pero tampoco tendrá “escritores asalariados”.

Destacó que en la presente administración lo que se busca es que el Estado no tenga “intelectuales orgánicos, es decir, que si los conservadores quieren tener a sus ideólogos, que ellos los financien, que no sea el Estado, si los liberales quieren tener a sus ideólogos, pues que ellos los financien o que los intelectuales, conservadores o liberales se financien ellos mismos”.

Expuso que muchos de estos “intelectuales orgánicos” son académicos o incluso maestros eméritos que tienen ingresos asegurados: “Lo que está mal es que el Estado tenga que financiar a escritores, periodistas, en lo particular a defensores del régimen, que no haya escritores asalariados al servicio del régimen, eso es todo”.

Señaló que Enrique Krauze es un buen historiador y descartó entrar en polémica, “tiene una postura política, no precisamente afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto. Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse”.

Enfatizó que en la administración que encabeza no se perseguirá a nadie por sus ideas ni se utilizará al Estado para cuestionar las posturas críticas, pero realizó una respetuosa recomendación a “que no nos pasemos de la raya, que no se le falte al respeto a nadie, que se cuide lo que tiene que ver con la dignidad de las personas”.

Reiteró que al hacer la denuncia sobre el financiamiento del documental que trata sobre el populismo, no fue para perseguir a nadie, “ya ni nos interesa, no nos importa, yo creo que hasta nos ayudaron”, sino que fue para que estas acciones no se repitan en el futuro.

Las declaraciones del Presidente fueron a propósito de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera por la presunta “campaña negra” orquestada contra López Obrador a través del documental Populismo en América Latina.

También la diputada Tatiana Clouthier señaló al historiador y editor Enrique Krauze de participar en la creación de campañas digitales para denostar a López Obrador durante la campaña por la Presidencia.

“Que no haya escritores asalariados. Qué no los pasemos de la raya. Qué no se le falte en respeto a nadie. Qué se cuide lo que tiene que ver con la dignidad de las personas. Qué se critique el planteamiento, pero que no sea la persona o a sus creencias. Nada de odios.

“Nosotros denunciamos por el documental porque no queremos que se haga para adelante, pero no para perseguir a nadie. Creo que hasta nos ayudaron. Deberíamos hasta de agradecerles. Nos fue re bien”, dijo el Presidente durante su conferencia mañanera.

Mi crítica a AMLO siempre ha sido abierta: Krauze

Por su parte, el escritor Enrique Krauze dijo que las acusaciones de Tatiana Clouthier son de una diputada con fuero y aseguró que su crítica al Presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido abierta. “Esa es la bravata de una diputada que habla con fuero, y que está en el poder”, dijo en entrevista para Grupo Fórmula.

El ensayista descartó los dichos de la legisladora, quien en su libro recién publicado sostiene que en 2016 Krauze participó en la creación de campañas digitales contra Andrés Manuel López Obrador. “Yo nunca maquiné nada (…) nada contra López Obrador que no sea lo que, digamos, he escrito en mis ensayos, en mis escritos desde 2015 para acá”, dijo Krauze. Descartó conocer a Ricardo Sevilla, quien afirmó que colaboró con el historiador.

“No intervine en absoluto ni en la configuración ni en el trabajo en ese grupo en el que participó Sevilla”, agregó que “este señor no lo conozco”.

Afirmó que “ese equipo no es mío, ese equipo lo hizo Fernando García Ramírez… él es mi amigo, en efecto, fue mi colaborador hasta 2016”.

El ensayista insistió que “no existe ni va a existir nada que implique que yo trabajé, colaboré y mucho menos maquiné o ideé nada que no sea mi trabajo profesional”.

El historiador aseguró que Fernando García Ramírez siempre ha sido un hombre crítico, aunque no siempre ha coincidido con sus opiniones.

“(García Ramírez) no es un bot mío, él es una persona con una trayectoria y con una edad y con un conocimiento”, agregó Krauze.

“Desde el 68 Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, siempre fui un crítico (…) contra el sistema político mexicano opresivo que vivíamos”, dijo Krauze.