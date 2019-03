“Virgen de medianoche”, de Armando Vega Gil

Daphne, una chica gótica fuera de moda y de cabello rojo, instigada por su amiga Daniela, entra al mundo de las acompañantes ilegales que ofrecen sus servicios a través de las redes sociales para salir de la miseria. Allá se encuentra con un hombre de origen islandés, rico y poderoso, quien requiere de la sangre de la protagonista para recuperar su frágil salud. En entrevista exclusiva el autor nos comentó:

—¿Cómo es que decides incursionar en la novela de vampiros?

“Yo desde joven he escrito novela de terror, pero fueron pasando muchas cosas en mi carrera de escritor y de repente regreso a mis raíces, entonces yo tenía como pendiente hacer una novela de vampiros, siempre me había quedado en el tintero y ahora que no están tan de moda los vampiros, me dieron muchas ganas y me lance con mucho gusto”.

-¿Qué libros sobre el vampirismo te han marcado e influenciado?

“Obviamente Bram Stoker, cuando era chico leí Drácula, dos veces, que es un libro bastante ‘gordo’, y después con los años, fui encontrando otras obras como Carmilla, La Sed, de Adriana Díaz Enciso, ella fue mi maestra, teníamos un taller de literatura terrorífica durante muchos años, trabajamos entre otros talleristas con Rita Guerrero y aquí estoy en busca de sangre”.

-En Virgen de media noche, te adentras en el mundo de los nahuales, ¿Cómo fue el proceso de llevar este mundo de las creencias mesoamericanas, de lo sobrenatural, combinado a la ficción literaria?

“Fue armándose de una manera involuntaria, uno de los personajes que es Daniela, es una amiga muy cercana y gandalla, cruel con Daphne quien es el personaje principal de la novela, curiosamente decidí que ella tuviera unos tatuajes de jaguar y otros de Mictlantecuhtli y el señor jaguar en la pierna, y ahí me fui metiendo en el mundo de lo prehispánico, yo soy muy fanático, estudioso de ese tema, de hecho mi primer novela de terror, “Picnic en la fosa común”, me meto mucho en eso, hay un capítulo sobre la mitología prehispánica, ya estoy muy empapado en todo eso y me encanta el asunto del nahualismo, animales totémicos, las criaturas animadas que te comunican con el otro lado que no se ve ni se percibe”.

—A la vez que lo gótico, y el nahualismo, en Virgen de media noche, mezclas el México juvenil, actual. Platícame un poco sobre esto:

“Es una novela escrita para jóvenes contemporáneos, para chicos que les guste la onda del terror, y también de mi edad que les gusta el vampirismo, la literatura de terror, que es un goce estético que te mantiene a salvo y siempre he estado pendiente en tener lectores jóvenes, el tema de lo femenino me tiene muy preocupado en este México contemporáneo, donde hay tanto desprecio por la vida de la mujer y todo esto, es como una invitación a la reflexión para nosotros los hombres, de ver cómo está la situación de las mujeres y también para las chicas para que se empoderen, para que sean autosuficientes en un mundo que les da la espalda”.

—Como autor, escritor, ¿Cómo fue el desarrollo de tu narrativa para crear los diálogos de un personaje femenino? Es decir, ¿estamos acostumbrados a leer sobre vampiros masculinos, no femeninos.:

“Partí de este personaje que es muy atractivo, que es una chica que vive en una situación muy precaria, que debe trabajar en un café de estos trasnacionales, tiene a su abuela que está muy enferma y tiene que estudiar la prepa abierta porque no tiene ni tiempo ni dinero para la ir a la escuela, vive circunstancias muy duras, eso me daba un personaje muy valioso, muy rico, para tener una exploración en el tema del México precario y de las circunstancias que se orillan las chicas en estos tiempos, yo me puse a hacer mucha investigación de cómo se habla hoy, ahí fue cuando encontré la manera de hablar y reflexionar de la chica, ponerme en los pies de una mujer menor de edad, era para mi un reto bien sabroso”.

