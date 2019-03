Dari Romo forja su propio camino en “Toc Toc”

La actriz, hija de Lola Cortés, participa exitosamente en la obra teatral y aclara que ha tenido que audicionar como todos para obtener un papel

Arturo Arellano

“Toc Toc” es una divertida comedia, dramaturgia de Laurent Baffie, que en esta ocasión es dirigida por Lía Jelin en su versión mexicana, donde participan actores como Lola Cortés, Faisy, Silvia Mariscal, Ricardo Fastlicht, Sandra Quiroz, Pedro Prieto y Dari Romo, esta última que confiesa es un agasajo compartir el escenario con su madre Lola Cortés, pero también aclara que como todos se ha preparado y tuvo que audicionar para ganarse su lugar, contrario a lo que en algunos comentarios se hizo escuchar.

Dari platicó a DIARIO IMAGEN que “Es una obra increíble, a todo mundo le va a gustar es para niños de más de 12 años y habla de los tocs. Son seis personajes con trastornos obsesivos compulsivos, se conocen en la sala de un afamado psiquiatra con el fin de solucionar sus problemas. Pero el psiquiatra no puede llegar a tiempo, ya que su vuelo ha sufrido un inesperado retraso y nunca acudirá a la terapia. Así, todos se ven obligados a compartir una espera que parece interminable. Mi personajes es Lulú, cuyo Toc es que repite todo lo que dice y lo que hace, es muy chistosa y dulce durante toda la obra”.

Fuera de la ficción, Dari reconoce que tiene sus propios Toc e invita a la gente a reconocer los suyos. “Me cuesta un poquito pisar las líneas al caminar, me gusta la simetría, soy obsesiva con los tamaños. A la gente le digo que no tenga miedo, porque no están solos, no son los únicos que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, acéptenlo con orgullo, piensen en que lo pueden manejar y que no les va a afectar en la vida”.

Al compartir el escenario con estrellas del teatro nacional y de la comedia mexicana refiere “trabajar con todos ellos es un honor, es un reto estar con Silvia Mariscal, la primera actriz, es increíble. Mi reto es estar al menos a la mitad de su nivel actoral, quiero por lo menos llegar a sus talones, ha sido un gran reto ganarme su respeto, no esperaba que desde el principio me reconocieran, sino con mi trabajo del día a día”. En tanto, de compartir escena con su mamá asegura “las dos tenemos bien definido nuestro papel, afuera somos madre e hija y dentro de la obra somos compañeras. Ella no me dirige a menos que sea la directora, respeta. Sin embargo, yo me acerco a ella y le pido ayuda si no entiendo en alguna dirección. Está bien padre trabajar juntas. Nos hacemos bromas, nos reímos chismeamos”.

“En este caso es mi primera vez con Ocesa y tuve que audicionar también”. Concluye que a partir de ahora su plan es seguir trabajando y demostrando su trabajo “con lo que llegue voy a ser muy feliz, he tenido la dicha de estar en ‘Como dice el dicho’ en TV, luego en teatro, me siento a gusto en la comedia, no es fácil pero tampoco se me ha complicado”. “Toc Toc” se presenta en el Nuevo Teatro Libanes con funciones los jueves 20:30 horas, viernes 18:30 y 21:00 horas, sábado 18:00 y 20:30 horas y domingo 16:30 y 19:00 horas.

Aclara que “Desde el principio me quise poner Dari Romo para evitar comentarios de que entro a los proyectos solo porque mi mamá es Lola Cortés, he hecho mi propio camino, lo cual ha sido difícil, aunque hay personas que si me ven por mi talento”