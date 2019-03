“Los pecados de Bárbara” arrancó grabaciones

La nueva serie de Televisa será producida por Mónica Lozano y Eamon O’Farrill, con Diana Bovio como protagonista

Arturo Arellano

Arrancaron las grabaciones de “Los pecados de Bárbara”, la nueva apuesta de Televisa en el tema de las series, donde contarán con Mónica Lozano y Eamon O’Farrill, como productores, además de con Diana Bovio como protagonista, que a su vez será cobijada por un gran elenco, entre los que destacan Blanca Guerra, Irán Castillo, Regina Orozco y Ana Martin.

Durante el claquetazo de arranque de grabaciones, la producción adelantó que la historia trata sobre ‘Bárbara’, una mujer de personalidad irreverente que tras una ausencia de 19 años se ve obligada a regresar a su pueblo natal Santa Prudencia. En ese reencuentro con su pasado la mujer levanta comentarios, intrigas e inconformidades en un lugar donde las ideas son anticuadas y moralistas. No obstante, a ella no le importa, por lo que transgrede con su libre estilo de vida y la apertura de un chippendalepara mujeres, dado que no hay hombres en la localidad y de esta manera ayuda a transformar las costumbres de su pueblo.

“Este es el primer proyecto que hago con Televisa y la verdad estoy muy agradecida por la confianza, muy contenta y tratando de hacer el mejor trabajo para seguir colaborando,” comentó Lozano, mientras que Emilio Maillé, el director, agregó: “Bárbara es una chica que va siempre para adelante, que encuentra soluciones y que tiene mucho humor en su manera de enfrentar la vida. Todos los otros personajes femeninos que están en esta historia son también muy fuertes, poderosos. Para mí el gran atractivo de esta serie es que se trata de una historia de mujeres fantásticas, emprendedoras y poderosas, no sólo la protagonista”.

Kirén Miret, productora inicial de la serie, por su parte destacó que la idea original es de Marcos López y Marco Hernández, pero más tarde se sumaron otros escritores. “Julián y yo somos la casa productora que hizo el arranque de la serie y luego nos acercamos a Mónica Lozano y a Eamon O’Farrill, de Alebrije Producciones, para entregarles la producción, dada la experiencia que tienen haciendo ficción y este tipo de formatos. Para una historia como ésta había que crecer el equipo y potenciar la historia tal y como se merece el público”.

Sinopsis: Bárbara es una exitosa mujer dueña de una exclusiva boutique. Vive con su hija Eli, Lola, su empleada y amiga, y con Bosco, su marido. Un día se entera que Bosco es líder de una red de falsificación especializada en moda y que, para salvarse, la incriminó en el negocio ilícito. Santa Prudencia será el destino de estas mujeres, quienes se toparán con reproches, amores del pasado y varios pueblerinos que esconden pecados bajo una doble moral. Ahora, Bárbara, conocida por el escándalo como #LadyFayuca, deberá huir con su hija, su amiga y una joya que, sin saberlo, guarda una USB con información valiosa de “La China”, una peligrosa traficante.

Con locaciones en Huichapan, Hidalgo, y la Ciudad de México, la serie pretende su estreno para el 15 de julio a través de Unvisión, para luego llegar a Televisa. “Los pecados de Bárbara” contará con 25 capítulos iniciales sin cerrarse a la posibilidad de extenderse a más temporadas.