López Obrador defiende licitación restringida para la nueva refinería

El Presidente descarta favoritismo

Reconoció que se han registrado casos de extorsión en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

José Luis Montañez

Las cuatro empresas que fueron invitadas para la construcción de la nueva refinería de Pemex en Dos Bocas, son las mejores del mundo, de acuerdo con un estudio, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien descartó que haya compañias favoritas en la industria energética.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde expresó: “No queremos casos como los de Odebrecht, no queremos casos de obras que están inconclusas, que no han cumplido”, aseveró que cada una de las empresas ha construido 150 refinerías en el mundo, en promedio.

En este contexto, López Obrador descartó que en la selección de empresas para la realización de proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la industria energética haya “empresas favoritas”, y subrayó en su elección se cumple con los requisitos que marca la ley.

Abundó que en el caso de la elección de empresas que participarán en pozos y campos petroleros se dio un proceso de selección, “de acuerdo a la ley, se invitó a todas las empresas y se hizo una selección cuidadosa, rigurosa de estas empresas; no hay empresas favoritas”.

Sobre este tema, señaló que también se logró una integración en los trabajos ya que anteriormente se daban contratos para diversas acciones como perforación o conexión de pozos y “ahora, se integra todo en un solo contrato, esto nos permite que se trabaje de manera integral, porque si falla, una empresa se queda trunco el proceso”.

El Ejecutivo federal aseveró que de esta forma se consiguen ahorros ya que “con precios del año pasado, ya llevamos un ahorro en ese tipo de contratos del 30 por ciento”, y reiteró que no se permitirá la corrupción ni el dispendio y tampoco que se vea a Pemex como un botín. Destacó que de acuerdo con un estudio las cuatro empresas invitadas para la construcción de la nueva refinería de Pemex en Tabasco: Consorcio Bechtel-Technit, Consorcio Worley Parsons-Jacobs, Technip y KBR, son las mejores del mundo, y sin antecedentes de denuncias en México.

El mandatario federal indicó que cada una de ellas ha construido más de 100 refinerías en el mundo, “son las de más experiencia en la construcción de refinarías”, pues el proyecto en Tabasco se debe terminar en tres años.

Tras mencionar que México tenía 40 años sin construir una refinería y por ello se tuvo que recurrir a estas empresas para hacer bien la nueva, López Obrador aseveró: “Somos codos, somos marros, cicateros, cuando se trata del presupuesto público”.

Abundó que “hay muchas posibilidades de que en esa misma refinería trabajen empresas nacionales, pero estamos dejando la dirección de la obra a estas empresas por la experiencia, que se trata de hacer esta refinería en tres año, es una refinería grande con una inversión de alrededor de ocho mil millones de dólares, entonces tenemos que actuar con responsabilidad”.

Confianza para invertir en México

En otro tema y tras recordar que se ha reunido recientemente con directivos de bancos internacionales, López Obrador destacó la confianza para invertir en México, al igual que los empresarios, quienes han manifestado su compromiso de contribuir para lograr un mayor crecimiento económico del país. Agregó que en el caso de las comisiones bancarias, “después vamos a ir viendo qué pasa con las comisiones, pero el compromiso nuestro es que sea a través de la competencia y que no modifiquemos o que no enviemos nosotros, ninguna iniciativa con ese propósito, no queremos inestabilidad. Si mantenemos baja la inflación y tenemos un peso fuerte las cosas van a marchar”.

“En los últimos diez días he recibido a presidentes de consejos de bancos y hemos hablado sobre este tema, por ejemplo hay la propuesta de bajar comisiones por competencia, no por modo legal, por el cobro de envío de remesas, eso va a ser más importante, que haya más competencias, y que se reduzca el precio de comisiones”.

A propósito de la próxima 82 Convención Bancaria, reiteró su compromiso de no modificar leyes fiscales y mantener el mismo ordenamiento para el funcionamiento de bancos, pues dijo que la confianza de inversionistas ha ayudado a fortalecer la moneda, recudir la inflación y aumentar la recaudación.

“Yo hice un compromiso y los compromisos se cumplen, dije que no íbamos a modificar leyes fiscales, que íbamos a mantener el mismo ordenamiento para el funcionamiento de los bancos, que se iba a hacer una revisión a mitad del sexenio, ese fue mi compromiso, porque lo que queremos es dar confianza, esto nos ha ayudado, se ha recuperado el peso, ha bajado la inflación, está creciendo el consumo, tengo información, está creciendo la recaudación”.

El Presidente consideró que las comisiones sí pueden reducirse, pero a partir de aumentar la competencia al interior del sector bancario y dijo que en días recientes se reunió con la presidenta de Santander, Ana Botín, y Michael Corbat, director ejecutivo de Citigroup, con quienes conversó sobre dicha propuesta y de seguir invirtiendo en México para lograr un aumento del 4 por ciento el crecimiento económico.

Casos de extorsión en AICM

Por otra parte, reconoció que se han registrado casos de extorsión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” y que si bien no son generalizados, existen denuncias penales al respecto, por lo que “se va a limpiar Migración para que no haya extorsión a personas, a extranjeros en el aeropuerto ni en ninguna frontera del país”.

El presidente López Obrador agregó que lo mismo se hará en Aduanas, para lo cual se actuará con base a un plan de acción, a fin de acabar con la corrupción tanto en Migración como en Aduanas, el cual se dará a conocer próximamente.

Al referirse al tema de la Guardia Nacional señaló que se realizó una revisión del avance de las leyes secundarias para terminar de reglamentar el funcionamiento de esta institución que se integrará con elementos de las policías federal, naval y militar.

En ese sentido, adelantó que el gabinete se seguridad se reunirá con el secretario de Hacienda para hablar sobre el presupuesto que requerirá la Guardia Nacional, misma que también requerirá de reformas administrativas, traslado de personal, ajuste en las remuneraciones, prestaciones, aunque dejó claro que no se perjudicará a elementos.