En Puebla se impuso voluntad de Yeidckol

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Le ganó “round” a Monreal

Revocación de mandato, ¿alguien dará su brazo a torcer en el Senado?

Ayer se registró ante el Instituto Electoral de Puebla el candidato del PAN-PRD al gobierno del estado, Enrique Cárdenas y hoy al mediodía hará lo propio ni más ni menos que el cuestionado abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” a esa misma posición, Luis Miguel Barbosa.

Y se subraya, cuestionado porque en esta elección interna que hiciera el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¡vaya! que supo imponerse la voluntad y las enaguas de la dirigente, Yeidckol Polevnsky, que contra todo, colocó como su candidato al ex senador perredista en dos ocasiones y eso significa que en este “round” que se echó la dirigente morenista con el coordinador de la bancada de ese partido en el Senado de la República, Ricardo Monreal, que venía impulsando al senador Alejandro Armenta, finalmente resultó vencedora y eso duele.

La realidad le dio una buena bofetada a aquellos que aseguran que en el partido del presidente, no existe división ni grupos, o como se decía antes en el PRD, “tribus” que terminen por atomizar a ese instituto político.

Las fracturas internas en Morena que se han venido dando no solo por el caso Puebla, demuestran todo lo contrario. El enfrentamiento entre la señora Polevnsky y el senador Monreal Ávila, trató de darse en los términos más “light” posibles; incluso el zacatecano le envió “bendiciones” a quien también es conocida como Citlali Ibáñez, cuando la dirigente habló abiertamente de que en ese instituto político, se habían colado “sabandijas” para obtener posiciones de poder, ¿a quién se referiría?

Sin embargo, una vez que logró imponer a su candidato en Puebla, entonces Polevnsky sostiene que en Morena hay “gran unidad y madurez” en la definición de esta candidatura.

A lo mejor, la dirigente de ese partido, no había reparado, o no sabía que desde la Cámara Alta, Alejandro Armenta Mier, dijo que no estaba nada a gusto con la forma como se manipuló la encuesta interna para decidir al candidato al gobierno poblano pero sin embargo, se alineará.

Por cierto hoy, Armenta se reunirá con Barbosa, a ver qué sale. Por otra parte, hay otro tema que Monreal tiene en las manos como “una bomba de tiempo” y se trata de la iniciativa sobre la revocación de mandato.

Con todo y que finalmente ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara en su acostumbrada mañanera el compromiso para no reelegirse y decretara que se habían acabado “los inmundos y tristes tiempos en los que dominaba la mafia del poder” gracias a su llamada Cuarta Transformación, la oposición en el Senado de la República no le creyó “ni el bendito” al tabasqueño y siguieron en su posición de que no ocurrirá lo mismo en la Cámara Alta que en el Palacio Legislativo de San Lázaro sobre la revocación del mandato.

El senador Miguel Angel Mancera explicó incuso que la firma del presidente para comprometerse a no reelgirse, es solo una decisión personal porque en el fondo, está abriéndose peligrosamente la puerta para que el de Macuspana tenga la posibilidad de reelegirse, por eso, el legislador por el PRD sentenció, “como viene el dictamen no es factible acompañarlo”, por lo que las bancadas de oposición activarán un bloque para cuestionar esa controvertida iniciativa

Pese a lo anterior y tener, al parecer, a muchos en contra, Ricardo Monreal confió en que en este tema, se pueda hacer un ejercicio igual al de la Guardia Nacional, en el que como se recordará, todos votaron al final a favor contentos y felices, pero definitivamente, sí hubo modificaciones al dictamen original.

Se acordó en el Senado que sea en Parlamento Abierto como se discuta la señalada minuta sobre revocación de mandato, para que a más tardar, el martes o jueves de la semana próxima se dictamine la minuta.

La labor que tiene frente a sí el coordinador de los senadores morenistas, no es menor y aún así, dijo que, “intentaremos por la vía racional, del convencimiento, del acuerdo y del consenso, lograr los votos necesarios para obtener la mayoría calificada”.

¿Al final, alguien irá a dar su bracito a torcer?, o ¿el bloque de la oposición se conservará?

Municiones

*** El que el “súper delegado” del gobierno en Baja California, Jaime Bonilla, haya dejado el cargo para buscar la candidatura de Morena al gobierno del estado, sin duda, viene a corroborar, que el objetivo real de estos cargos, es hacer labor proselitista para así evitar que el partido de López Obrador pudiera dejar de ser la “aplanadora” que es. Varios son ya los “súper delegados” que están más que apuntados para “brincar” a ser candidatos, al fin, ya están empapados del tema.

*** El ya próximo viernes 26 de marzo en el Museo de Antropología, la diputada Tatiana Clouthier presentará su controvertido libro “Juntos Hicimos Historia”, que es un texto que compila, -según su propio decir-, hasta anécdotas sobre cómo fue el camino para que López Obrador ganara en las urnas por la vía pacífica.

Al hablar de la campaña sucia en contra del tabasqueño y Enrique Krauze, la señora Clouthier salió con que es presunción desde el punto de vista jurídico, que puede traducirse en una acción real. Aseguró que no sólo Ricardo Sevilla fue su “fuente”, que tiene otras y por cierto, no le gustó mucho a la diputada morenista, (más bien nada), que Sevilla se ande ostentando por todos lados como su asesor y gente más cercana.

Por su parte, el aludido Sevilla asegura que Krauze no lo contrató, sino que más bien, lo reclutó, que no es lo mismo (¿?). Bueno, y además hay que ver la manera en la que se expresa este personaje que se siente todo un intelectual consumadísimo, que no considera una falta de respeto hablar con palabras altisonantes. Como que le copió ni más ni menos que al flamante director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. ¡Qué tal!

*** En fin, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara Baja, finalizó señalando que Enrique Krauze y cualquier otra persona que se sienta incómoda con el texto, tiene derecho a proceder como más le convenga, pero que ella tiene los sustentos para demostrar sus dichos. ¿Será?

*** El contratista consentido de AMLO, José María Rioboó, estuvo en Palacio Nacional para reunirse con el presidente. Cuando vio que los reporteros lo rodearon para preguntarle sobre la designación de la nueva ministra de la SCJN, Yazmín Esquivel, la cara le cambió e hizo evidente su molestia. Aseguró que no le importan los señalamientos por la designación de su esposa en la SCJN porque no existe conflicto alguno. “Eso no me importa ni sé ni me interesa y visiblemente molesto, se dedicó a repetir una sola palabra, “no, no y no”.