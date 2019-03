Urgen decreto presidencial para implementar Guardia Nacional

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

Durante enero de 2019, el gasto de los turistas internacionales en México se incrementó notoriamente. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el gasto promedio de los turistas de internación fue de mil 14.9 dólares, lo que representa un incremento de 19.3 por ciento sobre el mismo mes del año anterior.

Aún más, el gasto medio de los turistas que ingresaron al país vía aérea fue de mil 74.20 dólares, 10.20 por ciento más; en tanto que aquellos que llegaron al territorio mexicano vías terrestre derramaron 526 dólares cada uno, equivalentes a un aumento de 15.5 por ciento.

Esto sienta un precedente, ya que nunca se había cruzado la barrera de los mil dólares para los dos primeros tipos de turistas y de los 500 dólares para el tercero.

Al respecto, el secretario de Turismo del gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, comentó que este reporte refuerza la nueva visión del gobierno de la República en materia turística, de enfocarse más en el incremento de la derrama económica, que en la cantidad de turistas que nos visitan.

De una manera más detallada, sobre la cuenta de viajeros internacionales de enero 2019, el Inegi detalló los siguientes resultados:

Ingresaron al país 7 millones 923 mil 897 visitantes, de los cuales 3 millones 482 mil 519 fueron turistas internacionales (43.9%), con una variación positiva de 4.3% respecto del mismo mes de 2018. El ingreso de los excursionistas internacionales fue de 4 millones 441 mil 378 (56.1%), 11.6% menos que en enero del año anterior.

El ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales aumentó 17.7% con respecto a enero de 2018, con un monto de 2 mil 289 millones de dólares.

El gasto de los turistas internacionales representó el 92% del total y el de los excursionistas, el restante 8%.

Las divisas que egresaron del país por el concepto de viajeros internacionales alcanzaron un monto de 913.3 millones de dólares, con una disminución de 10.1%, en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto representó 1,375.6 millones de dólares como saldo positivo de la Balanza Turística, 48% superior a la de enero de 2018.

El volumen de turistas de internación en enero fue de 1 millón 961 mil 277 personas, 0.5% menos que en 2018. Por la vía aérea, el volumen fue similar al de enero del pasado año, alcanzando el millón 749 mil 257 turistas, con 0.1% más. Los turistas por la vía terrestre tuvieron registraron 5% menos que enero del año pasado.

El mayor crecimiento de turistas se da en los estados fronterizos, al pasar de un millón 368 mil turistas a un millón 521 mil, 11.2% más que en 2018.

Por otra parte, le informo que la legislatura quintanarroense lanzó un SOS al presidente Andrés Manuel López Obrador ahora que el mismo reconoció en sus conferencias mañaneras que el índice delictivo no ha disminuido en Cancún, al exigirle decrete de inmediato la creación de la Guardia Nacional.

Es necesario que, al contar ya con el aval de la mayoría de los Congresos en el país, el titular del Poder Ejecutivo publique el decreto por el cual se crea la Guardia Nacional porque esta iniciativa que él impulsó no puede esperar más tiempo ante la inseguridad que se vive en el país, sostuvo el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo.

“Creo que el presidente de la República ya tiene una herramienta, una valiosa herramienta, para hacer frente a esta grave crisis que vive el país, de inseguridad y pues está en los estados, por lo menos en los 17 estados que se requerían.

Yo creo que también es momento de exhortar respetuosamente al presidente de la República, pedirle que ya lo publique.

Él ha dicho que quiere contar con los 32 avales de los Congresos, pero es evidente que se va a aprobar. Constitucionalmente ya se puede publicar y lo que hizo Quintana Roo fue precisamente aligerar los tiempos ante la situación que se deteriora cada vez más de la seguridad”, indicó.

El presidente del Congreso dijo que el combate a la inseguridad no puede estar a la espera de que los demás estados se sumen cuando ya está cumplido el requisito de ley, pues cada día se incrementa el número de personas que son víctimas de hechos delictivos diversa índole.

El legislador dijo que los diputados del Congreso del Quintana Roo se han sumado a los demás legisladores locales en otras entidades del país, quienes le han dado su respaldo a las propuestas que el Presidente de la República ha impulsado con la fuerza política que tiene en el Congreso y ya es momento de dar el siguiente paso.

“Es un respaldo que hemos dado al gobierno federal, al trabajo que también hizo la Cámara de Diputados federal y la Cámara de Senadores; es un respaldo al ejercicio previo que se hizo con la participación de la sociedad civil organizada con lo que tiene que ver directamente con la creación de la Guardia Nacional. Se requiere ya que se empiece con la legislación secundaria, para eso entonces es necesario que se publique esta reforma”, comentó.

El presidente de la Gran Comisión indicó que la creación de la Guardia Nacional es una necesidad que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador: “dentro de esta aprobación se le está dando el voto de confianza al Presidente de la República, finalmente, lo que él ha planteado como su gran estrategia, para combatir la inseguridad, la creación de la Guardia Nacional, ya la tiene y lo que requerimos ahora es empezar a ver resultados.

De ninguna manera puede pensarse que es un cheque en blanco, es un respaldo, es entender que él es el que representa a todos y que tiene la responsabilidad de garantizarle la seguridad a todos los mexicanos”.

Martínez Arcila dijo que al mandatario no hay que regatearle esa parte de contar con herramientas para enfrentar la inseguridad: “ya se le ha dado y lo que espera el estado de Quintana Roo es tener resultados porque dentro de la coyuntura donde él afirma que no ha podido bajar los índices de seguridad en Cancún, también hay ahí un tema de fondo que es que prácticamente se le desmanteló la presencia de la Policía Federal que había en Quintana Roo, fueron movidos a otros estados de la República y prácticamente se dejó, no quiero decir en el abandono, pero se dejó desprotegido a Quintana Roo y finalmente al municipio de Benito Juárez, a Cancún y a Playa del Carmen”.

El presidente del Congreso hizo un llamado a que el mandatario federal voltee a ver hacia Quintana Roo, al norte de la entidad en particular, para que pueda reforzar la presencia de la Policía Federal y dé la instrucción ya a las fuerzas armadas para que puedan empezar a patrullar las diferentes calles de la ciudad, sobre todo a las partes más problemáticas que tenemos en el estado; pero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

