Mijares arma “Rompecabezas” musical

Comparte canciones con su hija Lucero Mijares, Emmanuel y Marco Antonio Solís, en su nuevo álbum, que ya le valió el Disco de Oro

Presenta su segundo sencillo promocional “A dónde vamos a parar” junto a “El Buki”

El material ya está disponible en todas las plataformas digitales

Arturo Arellano

Después del éxito en charts del “Rompecabezas” que le da nombre a su más reciente disco, Mijares presenta su segundo sencillo promocional “A dónde vamos a parar” junto a Marco Antonio Solís. Lo mismo incluye temas con Emmanuel y su hija Lucero Mijares en un álbum que ya le valió el Disco de Oro, es por ello que el cantante se dice agradecido con la gente y comprometido con seguir ofreciendo música que agrade a todo tipo de público.

EL 25 POR CIENTO DE SU PÚBLICO ESTÁ COMPUESTO POR ADOLESCENTES DE ENTRE 13 Y 15 AÑOS Manuel Mijares no sólo ha logrado conquistar musicalmente a sus hijos, también a los contemporáneos de ellos, pues durante la gira con Emmanuel, por lo menos el 25 por ciento del público está compuesto por adolescentes de entre 13 y 15 años.

En rueda de prensa, Manuel Mijares comentó “tengo canciones de diferentes estilos, lo que quisimos hacer fue no encasillarnos en ofrecer un disco de sólo duetos, covers o solo inéditas, sino un poco de todo, por ello se llama ‘Rompecabezas’. Tengo además la participación de jóvenes autores como Gian Marco y Amaury Gutiérrez, buscando tener versatilidad”. Sobre los duetos agrega que “es un agasajo cada uno, primero con Emmanuel, ahora con Marco Antonio Solís, que es un autor impresionante que nos ha llenado de música, de ingenio, de talento, y con quien estoy muy agradecido por compartir su tema conmigo. Es un enorme tema, ha quedado increíble y espero que funcione muy bien”. Lo mismo destaca que incluye un tema junto a su hija Lucero Mijares “Es mi beba, grabar con ella ha sido maravilloso”.

“LA MÚSICA SE TRANSMITE DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN”

Defiende su disco asegurando que “le va a gustar a todo tipo de público, por eso quisimos hacerlo versátil. Nos hemos dado cuenta en los conciertos que hacemos Emmanuel y yo tenemos en el público a tres generaciones, es increíble ver a un niño de 13 años cantando y bailando ‘Soldado del amor’, realmente satisfactorio porque noto que no he tenido que meterme en cosas raras o salir de mi estilo para gustarle a los más jóvenes.

“Es un compromiso, pues a la hora de hacer música no sabes a quién dirigirla, al abuelo, al hijo o al nieto, pero finalmente creo que lo que debo hacer es respetar la esencia, la línea que ha venido gustando y con ello ha funcionado muy bien. Lo que debes hacer es confiar en lo que haces y ofrecerle a la gente música de calidad, una que le dé ganas de aplaudir de manera natural, eso es muy bonito”. Adjudica esto a “La familia es la culpable, porque evidentemente es música que se transmite de generación en generación”.

“A MIS HIJOS LES COPIO SUS LISTAS MUSICALES”

Asegura que sus hijos escuchan tanto su música como la de su madre Lucerito “Ellos nos tienen en su lista de reproducción, y es por voluntad propia, nada impuesto. Por ejemplo a mi me gustaban Los Beatles, a mi madre Lucho Gatica o Armando Manzanero, me decía que quitara a esos peludos, greñudos y no los quitaba (risas), pero cuando crecí me di cuenta de que Gatica y Manzanero eran grandes artistas, entonces ya me gustaban. Lo mismo pasa con mis hijos, ellos tienen sus propios gustos, pero también les gustan Los Beatles. Despertaron a muy temprana edad a la música, lo cual es gratificante para mí y tienen buenos gustos, andan en esa onda de rock indie o rap, pero muy fino, ahora incluso yo les copio sus listas de reproducción a ellos”.

Por otro lado, Mijares reconoce que actualmente “Es más difícil mantenerse vigente en el gusto del público, antes la disquera te pagaba publicidad en todos lados, tapizaban con billboards todas las paredes, podían hacer que un sencillo te durara hasta un año, pero ahora no, ahora si te va bien un sencillo te dura un mes. Hay que competir con muchas más propuestas, digo antes tenías solo siete canales de televisión, y los domingos las familias se sentaban con Raúl Velasco a ver a todos los cantantes, si estabas ahí ya te veían desde Estados Unidos, hasta Chile y Argentina, ahora es un mar en internet, pero bueno, si algo queda claro es que la calidad siempre se impondrá a todo”.

MIJARES Y EMMANUEL CONTINUARÁN DANDO CONCIERTOS HASTA QUE EL PÚBLICO SE LOS PERMITA

En el tema de la gira con Emmanuel, señala que van a continuar hasta que la gente se los permita “Apenas hicimos otro Auditorio y la gente está emocionada por más, ahora el compromiso es renovar el showtambién para que la gente vea cosas nuevas. Cambiamos vestuarios, escenografías, el set list, por ejemplo ahora cantaremos ‘Al final’ que es un gran tema que interpreta Emmanuel, que grabó a principios de los setentas, por otro lado también escucharemos las peticiones de la gente en redes sociales y cantaremos más temas”.

Con 29 álbumes de estudio, innumerables hits#1, mas de 20 millones de discos vendidos, así como diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional en 30 años de trayectoria, Mijares es hoy por hoy reconocido como uno de los íconos más grandes del pop en Latinoamérica.

CIFRAS *** 30 años de trayectoria *** 29 álbumes de estudio *** Más de 20 millones de discos vendidos