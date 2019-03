Mexicana logra método preventivo contra el Virus del Papiloma Humano

Segunda causa de muerte en mujeres

Se trata de una técnica no invasiva, que puede ser un proceso secundario

La investigadora mexicana, Eva Ramón Gallegos, ha logrado, junto a otros expertos en la materia, demostrar un método eficaz para prevenir el Virus del Papiloma Humano (VPH), que supone la segunda causa de muerte de las mexicanas.

A través de estudios moleculares y una terapia fotodinámica, técnica no invasiva que demostró ser un método eficaz para prevenir este virus, científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trataron y erradicaron este virus en pruebas “piloto”, lo que abre una posibilidad para salvar la vida de miles de mujeres.

La investigadora Ramón Gallegos, quien en 20 años se ha dedicado al estudio y efecto de la terapia fotodinámica en diversas neoplasias (melanoma, cáncer de mama y cervicouterino), explicó que en una fase clínica se trataron a 420 pacientes de los estados de Oaxaca y Veracruz, y a 29 de Ciudad de México, quienes estaban infectadas con el VPH, y que presentaban lesiones premalignas en el cérvix.

Tras diferentes pruebas, el tratamiento en las mexicanas se logró eliminar el VPH en un 100% a las que no tenían lesiones, 64,3% en las mujeres con VPH y lesiones, y el 57,2% en quienes presentaban lesiones sin VPH.

Terapia fotodinámica contra VPH como método secundario de prevención

La comprobación de la eliminación del 100 por ciento del VPH, focalizado en el cérvix uterino de 29 mujeres de la Ciudad de México, mediante una terapia fotodinámica, podría ser incluida como una estrategia de prevención secundaria, aseguró Ramón Gallegos.

Señaló que que se trata de una técnica no invasiva que puede ser un método secundario, considerando a la vacunación como primera opción de prevención. “La prevención secundaria implica que, por ejemplo, hay un diagnóstico, donde se encuentra el virus y hay una lesión que se le da el tratamiento. Esta terapia podría ser complementaria a las convencionales para tratar el VPH y las lesiones de bajo grado”, señaló la científica. En entrevista, Ramón Gallegos subrayó que el resultado de la eliminación del 100 por ciento fue en mujeres con VPH, lesiones de bajo grado, solas o combinadas.

Sin embargo, no descartó, en un futuro, incluir en mujeres con lesiones de alto grado, el cual sería parte de otro proyecto de estudio. La terapia fotodinámica es una tecnología que usa láseres y sustancias fotosensibles, un método no invasivo que podría ser una alternativa eficaz para prevenir lesiones premalignas del cáncer de cérvix en etapa inicial.

“Tiene muchas ventajas, una de ellas es que no es invasiva, no corta el cérvix, no lo deforma, Otra ventaja es que también erradica infecciones bacterianas patológicas. Y deja intacta a las bacterias normales”, señaló.

La investigadora precisó que en la fase clínica del estudio trataron a 420 pacientes de Oaxaca y Veracruz, además de las 29 de la Ciudad de México, quienes estaban infectadas con el VPH, presentaban lesiones premalignas en el cérvix o ambas afecciones.

“Muestreamos en varios estados de la República mexicana, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México. En Veracruz y Oaxaca habíamos reportado que habíamos logrado erradicar el VPH pero en 85 por ciento de las mujeres”, señaló.

Ramón Gallegos explicó que el método se llevó a cabo en dos etapas, en ambas se realizaron cuatro estudios antes y después de la terapia a los tres, seis y 12 meses, a mujeres de entre 25 y 50 años sin ningún tratamiento previo.

Detalló que en su estudio hubo mujeres que tuvieron respuesta parcial, pero enfatizó “que no hubo ninguna que no respondiera en nada”.

Ramón Gallegos subrayó que el proyecto no ha concluido, pues continúan dando seguimiento a algunas pacientes. Además buscarán ampliar la muestra y tratar mujeres que dejaron fuera del estudio.

“Nuestra aportación real fue haber encontrado las condiciones de la terapia. Hay muchas preguntas más que resolver, como saber exactamente cuál es el mecanismo por el que se elimina el virus”, indicó.

Los resultados, expresó la científica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del IPN, renovaron su esfuerzo por este proyecto, para ayudar a una mayor cantidad de mujeres.

“Me gustaría pudiera quedarse establecida como una terapia más que se pudiera incluir en el sector salud, que se ofreciera en el IMSS o en el ISSSTE”, finalizó.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca La científica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que encabezó la terapia fotodinámica y eliminó al 100 por ciento el Virus del Papiloma Humano en 29 mujeres, es oaxaqueña. Se trata de Eva Ramón Gallegos, originaria de San Juan Bautista Tuxtepec, quien hace varios días dio a conocer los resultados del trabajo que encabezó durante 20 años. Ramón Gallegos impulsó la terapia fotodinámica como una alternativa para prevenir lesiones premalignas del cáncer cervicouterino en etapa inicial. La investigadora cuenta con una amplia trayectoria en el área de la ciencia e investigación, con un doctorado en Ciencias Quimicobiológicas. Ha publicado varios libros como Bioestadística para todos, una guía práctica para el procesamiento de datos, análisis, interpretación y presentación de resultados, así como Terapia fotodinámica: teoría y práctica, por mencionar sólo algunos. El IPN explicó que en la fase clínica, el equipo de trabajo de la investigadora trató a 29 pacientes de la Ciudad de México y 420 de Oaxaca y Veracruz que estaban infectadas con el VPH, presentaban lesiones premalignas en el cérvix o tenían ambas afecciones.