“El regreso de la Doctora Ilustración (Ph. D.)”

En la ruta de las letras

Patricia Correa

La pieza más corrosiva e hilarante de la comedia de Carlos Monsiváis

Aquí vuelve la Doctora Ilustración, más hilarante y temible que nunca. La Doctora regresa esta vez para atender a la flora y fauna de la política mexicana. Si en el volumen anterior pululaban los artistas y poetas, esta vez pasan por su diván lo mismo líderes charros y abyectos funcionarios que jóvenes ávidos por manifestar su apoyo irrestricto a toda causa o seriamente atribulados por la duda de si ya fueron corrompidos o no todavía.

Con prólogo de Lorenzo Meyer e ilustraciones de Darío Castillejos, este libro ofrece una nueva y desopilante selección de los mejores textos de la columna El consultorio de la Doctora Ilustración (Ph.D.). En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, Darío Castillejos comentó:

—¿Qué representa para ti, trabajar en un proyecto de un ícono de la escritura mexicana como Carlos Monsiváis?

“Sin duda es importante, yo soy ilustrador y caricaturista editorial desde hace un par décadas, siempre admirador de la obra de Carlos Monsiváis, porque su visión retrató lo más profundo de este México, retrató y criticó al poder siempre de una manera congruente, su legado nos ha inspirado a los que ejercemos la crítica cotidiana a través de nuestro trabajo”.

—Háblanos de tu participación en este libro, ¿Cómo inicia tu interés en este proyecto?

“La editorial me invita, ya se había publicado el primer volumen de la Doctora Ilustración, esta sección que se había publicado los años 70’s, 80’s, en la revista Siempre!, Carlos Monsiváis estaba encargado del semanario de la cultura en México y entonces publicaba en una columna que se llamaba –Por mi Madre, Bohemios-, hacen esta recopilación en el primer volumen y después publican el segundo y me invitan a ilustrarlo, con más cartas de esta Doctora que era el mismo Monsiváis hablando de los dilemas de la clase política”.

—¿Cómo fue el trabajo para lograr tu participación en este libro? (nos referimos a la lectura del libro, charlas con Lorenzo Meyer, es decir, toda la dinámica que se dio para concretar tus ideas).

“Yo tuve que leer los artículos, hubo una empatía inmediata yo creo al leerlos, el hace un retrato irónico del poder y bueno yo haciendo el ejercicio cotidiano de la caricatura he tenido la oportunidad de desarrollar esta visión crítica e irónica de la realidad, me sonó familiar este tipo de trabajo, esta temática, y yo fui haciendo las ilustraciones que se me hacían más relevantes para plasmarlas en una ilustración, de esa manera acompañamos los textos, no son todos, sólo algunos que seleccionamos e hicimos la interpretación de leer a Carlos Monsiváis”.

—En el libro, Carlos Monsiváis nos regala en sus textos, una serie de críticas al sistema político y a la corrupción, dinos ¿Cómo es que te inicias en cartón político y qué papel juega la caricatura en estos temas?

“Yo empiezo hace más de 25 años publicando en diarios locales en Oaxaca de donde soy oriundo, actualmente soy colaborador habitual de la revista El Chamuco, junto con el gremio de caricaturistas tenemos una asociación Cartónclub, un sitio que agrupa a las plumas más representativas en la caricatura en México y Latinoamérica, inicio a partir de esta critica a lo que yo veía, lo que yo palpaba en este México que a veces se torna surrealista, esa es la materia de los caricaturistas”.

—¿Cómo ha sido la transformación la caricatura a través de la tecnología? es decir, desde lo que se hacía de manera tradicional (aquella que se hacía con pincel y tinta), hasta ahora que se ayudan de una computadora y programas para crear una imagen.

“Esa es una buena pregunta, porque, los que somos de vieja guardia nos hemos adaptado a las herramientas y aprender a esto de las redes, a los memes ( que es más inmediato), de cualquier forma se sigue trabajando con la ironía y la crítica”.

