En Morena aún manda Yeidckol Polevnsky

La lista con cambios de aspirantes no fue ingresada al Ieqroo, lo que provocó la ira de la mandamás de Morena y “le dio cuello” a Marciano Nicolás Peñaloza Agama

Después de que la Comisión de Honor de Morena rompió de forma unilateral la alianza en Quintana Roo con el Partido Verde, la líder del partido de Andrés Manuel López Obrador se apresuró a enviar una nueva lista, en la que no sólo se cubrían los lugares del PVEM, sino también, pidió el cambio de dos candidatos ya registrados.

El gusto le duró poco a Citlali Ibáñez Camacho, alias Yeidckol Polevnsky, pues, en Quintana Roo, no obedecieron sus órdenes y la lista no fue ingresada al Ieqroo, lo que provocó la ira de la mandamás de Morena y “le dio cuello” a Marciano Nicolás Peñaloza Agama, como representante de ese partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por contrariar sus órdenes.

El siguiente revés para Yeidckol se lo dio la Sala Regional del Tribunal Electoral, ya que amonestó a Morena por no informar de la impugnación presentada en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y confirmó la coalición con el PVEM y PT.

La lista de candidatos a diputados de Morena en Quintana Roo, fue parte del conflicto entre Yeidckol Polevnsky y Ricardo Monreal, quienes disputan por la dirigencia del partido en el poder y por ello quieren acomodar cada uno a sus fichas para que los respalden.

Se salió con la suya

Si bien, la alianza con el Partido Verde será a “chaleco” para Morena y por ello, las dos candidaturas que les corresponden a los tucanes se quedan como están, Yeidckol Polevnsky impuso su voluntad y al Ieqroo se entregó una nueva lista de candidatos.

Como candidata del distrito 6 a la ex diputada y ex priísta, Susana Hurtado, en sustitución de la ex regidora priísta Erika Castillo, hija del ex líder sindical Erick Castillo. Es vox populi que Erika Castillo es hija política de la senadora Marybel Villegas, legisladora que es amiga y partidaria de Monreal, el archienemigo de Yeidckol…..no bueno, la Rosa de Guadalupe se queda corta frente a las intrigas de la política…jijijiji.

El otro cambio que Polevnsky ordenó para dar doble puntilla a Marybel Villegas, fue el de catafixiar al morenista Éric Sánchez, por Enrique Baños, que fue funcionario del ayuntamiento de Benito Juárez, que encabeza Mara Lezama, para las pulgas de Villegas Canché.

¿Se doblegarán fácil?

Sin embargo, Yeidckol Polevnsky aún puede encontrar alguna resistencia, pues si los candidatos ya inscritos no firman su renuncia, no se los puede quitar, y entonces, la cosa se pondrá buena y marcará el inicio de otro capítulo de la Rosa de Guadalupe morenita, jijiji, pues las demandas y amparos ante los tribunales electorales pueden iniciar.

Iris Mora anota un golazo

En el Partido de la Revolución Democrática ya sacaron su lista de diputados de representación proporcional (plurinominales) para el proceso electoral 2018-2019 en Quintana Roo y encabeza el cuadro la ex jugadora de futbol, Iris Mora Vallejo, y casual, hermana de Gerardo Mora Vallejo, el director de la CAPA.

Según la lista, como suplente de Iris Adriana Mora Vallejo, está Haydé Cristina Saldaña Martínez, liderazgo del PRD y que ha aguantado vara ante la decadencia del sol azteca, contrario a Iris Mora, que sólo se aparece en tiempos electorales.

La segunda posición la tiene Mauricio Iván Fuentes Gil y Favio Eladio Tun Chi como suplente; la tercera es para Migdalia Idaí Reyes Colli, con la suplencia “pendiente”; la cuarta, Javier Cauich González como propietario y Leobardo Rojas López suplente; por último está en la quinta posición Maribel Morales Orozco, como propietaria y Raquel Hernández Pool suplente.

Cumplirá la Sectur la promesa de AMLO

El 24 de febrero pasado, en Chetumal, el presidente López Obrador, dio un plazo de cuarenta días para que la Secretaría de Turismo esté establecida en la capital de Quintana Roo. Sin embargo, a más de la mitad del tiempo establecido, no se ve claro que eso ocurra, pues, la Megaescultura de la Bahía, edificio en el que se anunció se establecería la dependencia que encabeza Miguel Torruco Marqués, no da pinta de que esté en condiciones de recibir a la burocracia.

Que, la Sectur cumplirá lo dicho por AMLO, así tengan que trabajar en la banqueta, bueno, no es para tanto, despacharán desde el Centro de Convenciones de la capital del estado y sólo será la Subsecretaría de Planeación y Política Turística la primera en llegar a Quintana Roo, eso, para hacer como que, lo que se dijo, se hizo…pero no como se esperaba, así qué chiste.

Peses, muertos

Ahora que, por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la pérdida de registro del Partido Encuentro Social, luego que sólo obtuvo 2.7% en las pasadas elecciones y no llegó al 3%, exigido por la Constitución para mantener el registro a nivel nacional, en Quintana Roo, los militantes del PES, los “pesecillos”, se quedaron sin agua, y su última salvación será el mantener el registro a nivel estatal.

Sin embargo, todo indica que el único diputado local del PES, Mario Villanueva Tenorio, no podrá buscar la reelección, pues se quedó sin partido que lo postule.

Muy abusadillo salió Gregorio Sánchez Martínez, quien le quitó la dirigencia del PES a Mario Villanueva para postularse como candidato en las dos elecciones pasadas, pero al ver que el barco se hundía el valiente dirigente del PES, se postuló como candidato a diputado en el distrito 3, pero, en el PRD.