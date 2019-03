César Millán anuncia su nuevo show en vivo “Once Upon A Dog Tour 2019”

La estrella internacional de Nat Geo regresa con su nuevo tour a la Arena Ciudad de México y Monterrey

Con más de dos décadas de rehabilitar perros y cambiar vidas en todo el mundo, el legendario experto en comportamiento canino, César Millán, regresa a la Ciudad de México y Monterrey para presentar su espectáculoOnce Upon a Dog Tour2019, el showen vivo más emotivo y excitante que jamás haya presentado.

Tras realizar 38 showsen 12 países europeos, César Millán llevará a la audiencia en un viaje educativo a través de todas las etapas de la vida de un perro. ¡César Millán LIVE – Once Upon a Dog Tour, contará con explicaciones sobre el comportamiento del perro, videos, historias personales y entretenimiento familiar para todas las edades!

Conocido por su exitosa serie de televisión “Dog Whisperer with Cesar Millan” y sus series más recientes “Cesar To The Rescue” y “Cesar Millan´s Dog Nation”, Millan es la autoridad principal en el campo de la rehabilitación de perros. Compartirá su filosofía de confianza, respeto y amor con la audiencia en este entretenido show en vivo. César Millán inspirará a los amantes de los perros, al demostrar que la adopción del perro correcto desde un principio, puede ayudar a desarrollar una relación feliz y saludable con su nueva familia por muchos años.

Durante el espectáculo, Millán realizará demostraciones de rehabilitación de perros en vivo y compartirá valiosas lecciones a través de situaciones cotidianas.

“El espectáculo utiliza relatos, demostraciones de perros y humor sano para resaltar los mitos y malentendidos que los humanos tienen sobre su familia canina. Este espectáculo les dará una idea del comportamiento del perro y cómo tener una relación feliz con sus perros … Definitivamente, también se reirán mucho”.

Visita: www.cesarmillanliveshow.com, www. superboletos.com para obtener información sobre boletos y tours.