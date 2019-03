Gloria Trevi abre una nueva fecha en la Arena Ciudad de México

La nueva cita de su exitosa gira “Diosa de la Noche” será el 27 de junio

“La Diosa de la Noche”, Gloria Trevi, abre una nueva fecha para complacencia de sus miles de seguidores. en la Arena Ciudad de México.

Gloria es sinónimo de éxito donde quiera que se presente y lo ha demostrado con las altas ventas de sus conciertos y materiales discográficos.

Gracias a esto y para que nadie se quede fuera, abrirá una fecha más el 27 de junio con lo que confirma dos mágicos shows llenos de música y diversión.

Su más reciente show es espectacular, con una magna producción y el talento de la cantante de por medio, es un concierto que nadie debe perderse. Amada por un país entero, la noche será embelesada por éxitos clásicos como Pelo suelto, Todos me miran, 5 minutos, El favor de la soledad, No querías lastimarme; pasando por más recientes como Me lloras, Vas a recor darme, Hijoepu.

Precios: Los boletos oscilan entre los $173 hasta los $8,050 pesos.

Inicio de venta: 22 de marzo a las 11:00 horas.

Puntos de venta: A través del sistema www.superboletos.com, Palacio de Hierro, Taquillas de la Arena Ciudad de México, Innovasport, Soriana, Farmacias del Ahorro y al teléfono 15 15 41 00.