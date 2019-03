Regina, de JNS, acepta que es amante de Tono Beltranena, de Magneto

“En ningún momento se intentó ocultar algo y menos el amor, muestra de ello son las fotos que publica la revista, nadie se estaba escondiendo”, escribió en Instagram

Luego de que TVNotaspublicara una fotografía en la que Regina Murguía, de JNS, y Tono Beltranena, de Magneto, aparecen besándose en plena calle, asegurando que él es casado, la cantante habló de su relación con el guatemalteco través de sus redes sociales.

“No quiero entrar mucho en polémica con la nota que salió ayer, solamente quiero que sepan que uno no siempre es el protagonista o a quien le toca hablar del tema. Todo tiene su momento”, escribió en sus historias de Instagram. “Gracias a todos los que me han escrito para ofrecerme su apoyo, quiero que sepan que yo estoy muy tranquila, si no lo había hecho público es justamente, porque a veces las cosas son más grandes que uno, justamente para no dañar los procesos en los que las personas se encuentran”, señaló dando a entender que Tono Beltranena podría estar en proceso de divorcio.

“Y créanme, en ningún momento se intentó ocultar algo y menos el amor, muestra de ello son las fotos que publica la revista, nadie se estaba escondiendo, pero creo que todos sabemos que hay situaciones que no son temas públicos todo el tiempo. Hay momentos para todo, así como hay intimidad y momentos delicados por los que se puede estar pasando”.

“De nuevo gracias a todos los que me han escrito bellas palabras de apoyo y para los que se sintieron reflejados y pasan por periodos de enojo, también son bienvenidos, nadie se va a tocar sus comentarios. Mucho amor para todos”, finalizó.