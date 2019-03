Paco Cobos dice “El amor estaba escrito para mí”

Con su nuevo sencillo, el cantautor pretende continuar con su gira por diferentes centros nocturnos de México

Después de registrar más de 300 mil reproducciones en Spotify, así como 60 mil reproducciones en YouTube de su tema “Quién piensa en ti”, Paco Cobos continúa su gira por diferentes centros nocturnos con su espectáculo en vivo, donde hace un recorrido musical con canciones emblemáticas de su carrera en las últimas décadas, incluida la que es su más reciente sencillo “El amor estaba escrito para mí”.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Cobos señala que “la verdad que la respuesta de la gente ante este sencillo ha sido muy bonita, a pesar de que estamos una época donde el romanticismo no está tan de moda, pero la canción sí está gustando. Uno podría pensar que las mujeres son más románticas, pero en este caso hasta los hombres me han externado que les gusta la canción. Este realmente es un nuevo sencillo de un nuevo material, porque anteriormente saque un tema, pero ese no vendrá en el nuevo disco. Si en algún momento haremos un release de once canciones, pero será a partir de este ‘El amor estaba escrito para mí’”.

Recuerda que “Me toco grabar un disco con EMI Music, cuando todavía firmar en una compañía disquera era el punto máximo, ellos te ponían a alguien que te producía el disco, ya tenían sus convenios y te promocionaban por todas partes, pero ahora no, ya todo es abierto y lo que propones debe gustar realmente, ser algo propositivo, porque hoy cualquier persona puede abrir una cuenta y subir su material, se compite con millones de propuestas y ahí está el reto de llamar la atención de la gente. Al final la calidad se debe imponer y sobre todo en el momento de cantar en vivo, porque al final al artista es donde se le reconoce o no, nosotros estamos listos en ese aspecto”.

Si bien reconoce que la música romántica no está de moda “No tengo nada contra la música urbana, son tendencias, que al final uno tiene que aceptar. No me gustaba mucho, pero he aprendido a escucharlas, conforme ha pasado el tiempo uno piensa que las tendencias no van a durar tanto, pero aquí están. Sin embargo, la gente no pierde el romance, es un aspecto natural del humano, en ese sentido también tenemos el aspecto sensual, el querer mover el bote y es importante divertirse. Si bien la música urbana no está enfocada al romance, hay que buscarlo donde sea”. Enfatiza en que la importancia es que “no hay que perder el contacto humano, ahí está el meollo del asunto, que la gente se vea a los ojos y entablar conversaciones, de eso hablo en mis canciones también, creo que el mensaje finalmente le llega a quien le tiene que llegar y yo me preocupo por tocar en la mayor cantidad de lugares posibles, llegar a la mayor cantidad de oídos” y por lo anteriro anuncia que “Tendremos una temporada todos los jueves en Front Room de Pabellón Altavista, en la Ciudad de México, lo mismo iremos a Guatemala, mientras que la música ya está en todas las plataformas de música”.