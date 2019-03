Nicolle Tally pasa del modelaje a “El juego”

Con una sólida carrera como modelo XL, la bella mujer se lanza como cantante profesional con su nuevo sencillo

De Guatemala para México y el mundo

Arturo Arellano

La cantante guatemalteca Nicolle Tally, saltó a la fama por ser una modelo XL en una reconocida agencia de Miami, lo mismo que ganando medallas en las Olimpiadas de Arte, actualmente se encuentra promocionando su nuevo sencillo titulado “El juego” en el que une fuerzas con Piva, para lanzarse como cantante profesional.

Con planes de lanzar un disco completo a futuro, Tally concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, donde platicó en qué punto se encuentra de su cometido. “Esta es mi primera colaboración y es con Piva que es un cantante reconocido a nivel internacional, además es mi productor, aportó a esta canción de amor que como diría Silvia Pinal es un tema basado en hechos de la vida real, dado que es la historia de mi primer amor. La compusimos metidos una vez en el estudio, surgieron historias de cuando éramos pequeños y así nació ‘El juego’. Tenemos en puerta un Ep que incluirá seis diferentes canciones, una mezcla de dos idiomas, inglés y español y un montón de colaboraciones con un par de chavitos de Colombia, de lo que ya dare más detalles más adelante”.

Refiere también: “Este sencillo es urbano pop, y es que desde chiquita lo que más me gustaba era el R&B en inglés, mis ídolos eran Bárbara Streisand, Whitney Houston, Aretha Franklin, pero también siempre tuve la espinita de probar el género urbano, hasta que estando en el estudio mi productor me impulsó. No le tengo miedo al cambio, ni a las cosas buenas, este sencillo resultó bien, me gustó, pero no estoy casada con el urbano, porque estanos en una industria cambiante y no se sabe si en seis meses las cosas sean diferentes, y exista algo que me guste más, es por ello que si bien tengo claro lo que quiero para mi carrera, no me he encasillado en un género”.

Destaca además que “ahorita tengo un tema que se llama ‘Brava’, que vino por una situación que sufrí, víctima de discriminación, entonces para mí la música es mi escape donde te puedes expresar libremente, sin pelos en la lengua, de modo que aproveché el tema para desahogarme. lo mismo el Ep tendrá mucha música ligada a mi esencia, a quien soy y quiero que la gente se identifique con lo que pase, para que vean también que pueden superarlo”. El mensaje que lanza es entonces: “La mujer es como una leona, somos fuertes y no nos rendimos, no aceptamos uno por respuesta. En la industria ha habido muchos estereotipos de cómo debería ser una mujer o como debería comportarse, pero lo que yo digo es que jamás cambies tu forma de ser por quedar bien con alguien. no hay que tener miedo a fracasar porque cada diferencia es lo que te hace especial, cada imperfección te vuelve increíble”

“Descubrí el modelaje derivado de la música. Así que el modelaje ya me dio la oportunidad de conocer mi mejor versión, ahora quiero llevar eso al escenario. El modelaje es desplazamiento escénico, la actuación te permite expresar mejor tus emociones y entonces ahora la música me permitirá englobar todo”. Entonces se describe en el escenario como: “otra persona, se va Nicolle y entra el ego alternativo, bromeando con mías amigos y familia me bautizamos como Verónica, uno deja cualquier tipo de problema, de inseguridad y te conviertes en tu mejor versión. Mis shows tienen mucho baile, escenografía, le pongo mucho empeño porque la gente está pagando por verte, esta apartando parte de su tiempo para ti, entonces se merecen lo mejor”.

Si bien su carrera en el modelaje es fructífera, Nicolle decide: “Dedicarme al cien por ciento a la música, lo que más me gusta es la actuación, el modelaje y cantar”