David Rey presenta “Aunque esté lejos de ti”

El mexicano conquista Francia con su romanticismo y regresa al país que le vio nacer para compartir su música con sus compatriotas

Arturo Arellano

David Rey es un mexicano que, viviendo en Europa, ha logrado destacar con su música que pertenece al denominado género de autor y que tras seis años haciendo giras y tocando por diversos puntos de la geografía europea, por fin ve coronado su esfuerzo con el lanzamiento de su primer disco titulado “Corazones heridos”, cuyo primer sencillo llevará por título “Aunque esté lejos de ti” y que ya está siendo presentado en diversos recintos en Francia. Es el turno de México y, de esta forma, anticipar la que será una gira muy especial que el artista hará por diversos puntos de nuestro país.

El cantautor visitó la redacción deDIARIO IMAGEN y en entrevista dijo: “llevo tres años radicando en Francia, antes vivía en la Ciudad de México, pero soy originario de Chihuahua. Como todos, tenía el sueño de trabajar con alguien que subiera de nivel tu música, hasta que tuve la suerte de conocer a un productor español en el sur de Francia, lo mismo conté con músicos franceses, la mezcla y master estuvo a cargo de Felipe Arce, para llegar a lo que hoy presentamos”. Reconoce que nadie es profeta en su tierra, por lo que fue hasta que llegó a Francia que pudo dar a conocer su música masivamente “me ha tocado ser partícipe de festivales como el Festival Sauvignon, en una ciudad que llama mucho la atención y a donde llegan personas de toda Europa. Lo lindo es que me di a conocer con mis propias canciones, aunque no entienden nada de español, se les puede ver bailando al ritmo de lo que toco”.

Explica que la música fue la que rompió la barrera del lenguaje “aquí en México era más trovado, guitarra y voz, hacia conciertos en todo el norte del país, pero en Francia ya me involucré con otros ritmos y una banda completa, lo cual me funcionó muy bien. Por ejemplo, en el disco encontramos desde R&B, pasando por country y hasta pop y música latina, música bailable. Esto me abre el panorama demasiado, trabajando con músicos de otros países” En el tema de las letras añade “tengo amor y desamor como todo tipo de música, pero por ejemplo ‘Aunque esté lejos de ti’ es un tema para mi mamá, donde le digo que a pesar de la distancia seguiré escuchando sus consejos, que la llevo en mi corazón, aunque como todos debemos hacer camino, siempre buscaré ser un orgullo para ella. Entonces hay canciones para todo tipo de amor, desde diferentes enfoques”.

Si bien este disco será promovido en vivo por lo pronto únicamente en Francia, David destaca “es difícil ser profeta en tu tierra, muchas puertas se me han cerrado en la cara, pero ahorita estoy promocionando este disco y espero pronto poder empezar a concretar fechas aquí. También como músico quiero tener la oportunidad de tocar en mi tierra y agradecer a tanta gente que me ha seguido y apoyado desde el principio. En redes sociales, empieza a haber más seguidores, dado que saben que estoy representando a México en la música de Francia, al menos eso es lo que me comentan y les da mucho gusto”.

De sus influencias dice “no canto regional mexicano, siempre tuve influencias como Sin Bandera, soy más pop, sin embargo estando en Francia hago pop con música regional de México, lo cual es bastante aceptado, mis letras melódicamente los han enganchado, los franceses aman poder bailar nuestra música. Estoy orgulloso de poder conectar con la gente”, finalizó.