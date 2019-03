“Mi única etiqueta es ser mujer y ser mexicana”: Paty Cantú

Con un repertorio que va del pop a lo urbano y un show interactivo lleno de invitados especiales, la cantante se presentará el 12 de abril en el Coloso de Reforma con su más reciente disco #333

Celebrará 10 años de carrera en el Auditorio Nacional

Arturo Arellano

Con 10 multifacéticos años de trayectoria a cuestas, Paty Cantú se siente lista para seguir experimentando y demostrar que el pop no está peleado con ningún género, es por ello que se ha atrevido a fusionarlo hasta con música urbana. Actualmente, la cantante promociona su más reciente disco “#333” que le ha valido la suma de nuevos seguidores a su ya de por sí nutrido séquito de fans, con quienes celebrará un concierto sin precedentes este 12 de abril en el Auditorio Nacional, a donde llegará además acompañada de grandes invitados sorpresa y un show interactivo que involucrará al público, incluso desde antes del espectáculo.

Para detallar de qué se tratará su concierto y concepto que también le llevará de gira a España, Cantú comentó en entrevista con DIARIO IMAGEN.“Estoy súper agradecida con la gente que me ha acompañado en estos 10 años de carrera, se dice fácil, pero no lo es. Soy de esa generación que arrancó cuando llegaron los cambios, Reik, Ha*Ash y otros que vimos cómo de un momento a otro la música se fue del disco al streaming, al internet y las descargas, del pop plástico a los cantautores, al rock alternativo y hasta la música urbana. Hemos pasado por muchas cosas y aquí estamos, muy satisfecha, pero es gracias a la gente”.

Define su carrera como multifacética “No me he mantenido en un estilo y la gente ha aceptado mi personalidad multicolor, con lo que he conectado con colegas y fans que se han vuelto mi familia. He conocido países que jamás pensé conocer y con el orgullo de ser mujer y de ser mexicana, de poder mostrar lo que una mujer en la música puede lograr. Yo no me pongo etiquetas, mi única etiqueta es ser mujer y ser mexicana”.

Sobre su festejo el 12 de abril en Auditorio Nacional añade “tengo un montón de sorpresas, con este showarranca la gira de celebración donde la gente arma el setlist en cada presentación y en cada uno hay artistas invitados diferentes, lo mismo que diferentes dinámicas. Además el público será parte de la música en diferentes canciones, pronto podrán descubrir cómo el público será parte de los duetos”.

Por otra parte, anunció la realización de “Fiestas backstage, que no tiene que ver con meet & greets pagados, sino con que la gente que esté en el concieto, desde el momento en que tiene su boleto puede participar en mi página de internet para poder ganar uno de los boletos dorados y así asistir a la fiesta, donde tendrán regalos, fotos, autógrafos, apapachos, un poquito de todo, pero sobre todo la experiencia cercana, en que podré verlos a la cara y decirles gracias”.

Sobre su primera gira en España dice “Estoy muy emocionada, tendré importantes invitados españoles que han dejado huella en el mundo con su pop. Son queridísimos por el público y hemos tenido tan buena química que a pesar de que ellos hacen conciertos de veinte mil personas y yo llegaré a hacer shows de mil, con toda la humildad se subirán al escenario a cantar conmigo”.

Finalmente, en su postura como mujer y mexicana declara “Me queda mucho por hacer, crecer en lo profesional, pero tengo muy presente por otra parte compartir y ser parte de algún movimiento que enaltezca al talento mexicano y latino de las mujeres. Hay mucho talento, productoras, músicos, intérpretes y no hay tanto reconocimiento para ellas, quiero ponerlo en la mira de la gente, estoy trabajando en ello y con el favor de Dios ese tipo de proyectos verán la luz este año”, finalizó.