Tiempo de ceniza (Saga Terrestres I) – Zelá Brambillé

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Oz editorial presenta la obra finalista del II Premio Oz de Novela

Año 5067. Hace más de 2 mil años, los corvus arrasaron con el planeta Tierra y sometieron a los humanos. Desde entonces, estos extraterrestres se han encargado de experimentar con ellos, dotándolos de talentos sobrenaturales con el fin de crear el ejército más poderoso del universo. Cuando Arella Morpud, una joven con una habilidad muy especial, está a punto de realizar la Prueba de Poder, un examen que dictará su destino, un antiguo movimiento revolucionario resurge de las tinieblas. Arella deberá enfrentarse a sí misma para decidir qué debe hacer: luchar o morir. En entrevista exclusiva para Diario Imagen, Zelá Brambillé nos comentó:

-Eres una escritora muy joven (tiene 24 años) ¿Cómo te adentras en el mundo de la escritura?

“El amor por la lectura fue el primer paso, encontré los libros correctos. Empecé a escribir porque amaba cantar y componer canciones. La escritura no sólo se convirtió en mi pasatiempo, también la utilizaba para expresarme, me recuerdo escribiendo poemas para desahogarme. Luego intenté con las novelas y desde entonces no he parado”.

-¿Por qué usar el seudónimo Zelá Brambillé? (el verdadero nombre de la autora es Andrea Álvarez)

“Hace casi seis años me hice un perfil en internet, en Wattpad, para subir mis escritos, quería compartir con la gente algo que me gustaba hacer; sin embargo, no quería hacerlo con mi nombre, así que inventé un seudónimo. “Zelá” son las últimas cuatro letras de mi apellido materno al revés (González) y “Brambillé” es un derivado del apellido de mi abuela”.

-Una historia futurista, ¿qué te inspira para crearla?

“Me apasionan las distopías y los extraterrestres, quise combinar esto y darle un tono diferente. Hay muchas historias con tramas que podrían parecer similares, pero yo deseaba mostrar una perspectiva distinta, una donde la sociedad se perdiera por completo, donde no hubiera humanidad y tuvieran que recuperarla”.

-Al principio del libro abres con un glosario, para poner en contexto al lector, pero cuéntanos ¿Cómo creas o nacen los personajes y los super poderes?

“Necesitaba a una protagonista resiliente y fuerte, pero que fuera real. Fue complicado porque en este universo las personas son objetos, son armas, por lo tanto, no poseen una personalidad o las características que nos ayudan a empatizar con un personaje. Hay algunos que muestran más humanidad que otros, tendremos que descubrir si logran recuperar lo perdido o si la raza humana se ha perdido para siempre. Los poderes de los humanos son adquiridos después de su nacimiento por un mineral que se les inyecta, ellos los controlan por medio de sus mentes”.

-¿Una historia un tanto oscura, por los hechos de perder la esencia e identidad de una sociedad terrestre?, o más bien, algo muy real a nuestra sociedad actual, considerando que la trama se desarrolla sobre temas como la lealtad, amistad y mejora de una sociedad?

“Supongo que un poco de ambos, es desgarrador pensar que sucederá, pero no estamos muy alejados de eso. Somos una sociedad más informada y desarrollada, pero también nos hemos olvidado de muchas cosas, quizá nuestros actos nos lleven a vivir esta distopía donde la humanidad se ha perdido”.

-Libro finalista del premio Oz Editorial, ¿Qué piensas de este logro?

“No me lo podía creer, fue una sorpresa que todavía me sigue emocionando y sé que lo seguirá haciendo. Le agradezco mucho a la editorial por haberme elegido, me encanta trabajar con ellos”.

