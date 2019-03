Christian Vázquez protagoniza “Yo Fausto”

La cinta aborda el tema de la esquizofrenia y se estrenó con éxito en el Festival de Cine de San Diego

En la cinta lo acompañan Arcelia Ramírez y Carlos Aragón

Arturo Arellano

El actor mexicano Christian Vázquez ha participado en importantes producciones a nivel nacional e internacional, más recientemente en la exitosa película “Mirreyes vs Godínez”, donde interpretó a “Conan”, papel que le abrió las puertas a otros proyectos. Por otra parte, Vázquez protagonizará “Yo Fausto”, al lado de Arcelia Ramírez y Carlos Aragón, bajo la dirección de Julio Berthely, una película que aborda el tema de la esquizofrenia y que se estrenó con muy buenas críticas en el Festival de Cine de San Diego, para posteriormente llegar a las salas de cine a finales de año o principios de 2020.

Para detallar al respecto, el actor concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN.“Muy contento con este proyecto, fuimos a San Diego, nos fue increíble estábamos nerviosos de la respuesta, la reacción del público, pero nos fue muy bien, es una temática muy particular. La esquizofrenia es algo muy interesante y el proceso de personaje va desde tenerlo todo hasta el diagnóstico de tener esquizofrenia que le pone todo en contra. Fue un público particular, adulto, 50% latino y 50% americano, la gente no se salía de la sala, estuvieron muy atentos, dándose cuenta de que el caso de Fausto podrían vivirlo con sus familiares en cualquier momento”.

De la historia adelanta que “es una familia funcional, aunque en la escena uno vemos que la madre de Fausto, interpretada por Arcelia Ramírez, tiene esquizofrenia. se trata de plasmar una realidad desde el lado humano, no desde el juicio. Fausto está estudiando medicina, casi por trámite, porque su padre es médico, pero él decide dejarlo todo, para seguir su sueño que es ser fotógrafo. Así se marcha a Barcelona y deja de recibir apoyo de su padre. Conoce a una chica, la embaraza y ahí comienza a cambiar su vida, luego regresa a pedir ayuda, pero su padre le pone condiciones, una de ellas regresar a México. Entra en un ritmo de vida bajo mucha presión y su sueño se ve truncado. Eso le trae ansiedad y pánico, lo cual hace detonar su esquizofrenia”.

Describe que “en el proceso de la historia se dice que la enfermedad es hereditaria. Si vives en estrés se puede desarrollar más pronto, sino pues puedes sobrellevarlo. Así la película toma un tono más duro, Fausto está medicado y piensa en qué momento su vida se fue al carajo. El rodaje fue de mucho aprendizaje, tanto actoral por compartir set con actores como Arcelia Ramírez y Carlos Aragón, hasta enfrentar una temática que es muy fuerte y con la que esperamos crear conciencia de esta realidad. Porque nuestro cine nos está creando fantasías con la comedia y está bien que la gente quiera entretenerse y reír, pero también hay que retratar la realidad, porque son las cosas que suceden y el cine debe ser espejo de la sociedad”

Julio Berthely, el director de la cinta tiene 32 años y Vázquez detalla que “es su ópera prima, desde que julio escribió el guión, siempre se agarró de una anécdota. Y es que tiene un amigo que padecía la enfermedad, entonces pensó ‘quiero contar esta historia pero con otros ojos y otra temática’. A mí me pareció increíble como actor retratar esto, es un gran reto, porque debe ser con veracidad. Para prepararnos fuimos a hospital psiquiátrico, me entrevisté con dos doctores y estuvimos en el hospital por meses, en lapsos de 15 minutos porque a veces la enfermedad ya está muy avanzada y es peligroso. Lo que aterrizó todo fue la charla con los doctores, ellos nos contaron lo que esta enfermedad representa para las familias, los casos que han tenido y con base en ello empezamos a desarrollar mi personaje, que justo tiene los dos contrastes, desde estar bien, hasta que la enfermedad lo agobia”. La película llegará a las salas de cine comercial a fines de este año o principios de 2020, mientras tanto continuará en una gira de festivales.