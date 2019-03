Cada quien con su cuenterete

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Es increíble a lo que estamos llegando: “el comal le dijo a la olla…” y Vicente Fox que ha mostrado su mejor cara de bocón, ahora se lanza en contra de su archicontraenemigo Andrés Manuel López Obrador diciéndole que es un “MANDILÓN” y bueno, no hay duda de que durante muchos años los duros embates de los ataques políticos no adelgazaron la piel de AMLO, al contrario, la endurecieron de tal manera que “le vale” y tan le vale que ni siquiera toma nota de la bola y menos del pícher, porque si se salieran las declaraciones de rumbo seguramente se llevaría una enorme sorpresa don Vicente, el cual, siempre, estuvo bajo los faldones de algunas señoras, como todos nosotros, pues qué chingaos, si es la mera neta, no me digan que nadie ha sido manipulado por su señora o esposa o amante o amiguita o cercana colaboradora, pues sí, es la especialidad de la casa, ellas, tienen la intuición y nosotros la sumisión y ahí nos jodemos, recuerden que jala más un par de te… que un par de carretas” y de eso hay muchas razones para pensar que así se dan las cosas y los ejemplos sobrarían y si piensa Fox que cuando lastimó a Francisco Labastida diciéndole que era un mandilón y otras cosas y eso, en aquel momento subió sus bonos en la contienda política así con su necedad del hoy, hoy, hoy, pues en este caso, creo, que no pegará y lo prudente sería que por respeto a Martita pues se callara de una vez por todas, si tiene tanto odio porque le quitaron la pensión, la chiche pues, pues que llegue a Palacio en una mañanera y le reclame al que debe reclamar, como hombrecito no como bocón…. Creo yo. A menos que lo hayan mandado a dar esas declaraciones…

Y, en la actualidad creo que ya superamos muchas cosas los mexicanos, somos algo así que no olvidamos los rencores y sí olvidamos los favores, pues cómo no ser de tal manera si nos han engañado cada vez por todo, nos dijeron que el gran imperio y la raza de bronce ni se rajaba ni se rendía y la neta es que se rajaron muchos y se rindieron todos, hay algo así como que en la realidad la Conquista no la realizaron Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, y sus hombres, sino que éstos fueron acompañados por miles y miles de indígenas que estaban hasta la madre de los aztecas y unidos en su contra, los españoles los aprovecharon para darles totalmente en la mother y así cayó el Imperio, esta sería la conclusión más lógica y cierta de aquel momento: la Conquista la hicieron los demás grupos indígenas que estaban hasta la madre de los aztecas y se aliaron con los españoles…

Y también creo, como dirá el Tío Lolo que la Independencia, no la hicieron los mexicanos sino que la vinieron haciendo los españoles que estaban hasta la madre de los burócratas españoles y nos les daban mucho chance de robar más, así que en la realidad vendríamos entendiendo que la Independencia de México no la hicimos los mexicanos, los jodidos, sino los españoles criollos para dejar la chiche de España, así que, también, se debe pedirle perdón a los mexicanos que nos apendejamos para no ser los que triunfáramos en la Independencia sino los viejos caciques españoletes venidos a mexicanos…

Y ya entrados en gastos y otras cosas, nos comenta el Tío Lolo que la realidad es que en los desmadres por el reparto del botín se generaron tendencias que fueron las conservadoras y las liberales y curiosamente, cuando vemos la reacción de Juárez, pues este fue formado y criado al final de cuentas por los curas de Oaxaca y muchos de los grandes liberales venían del curato y ellos en verdad entendían, por haber vivido en su seno, lo peligroso que eran para la sociedad así que también podrían decir de manera simple y llana que el movimiento liberal, en verdad, lo hicieron los curas convertidos en liberales y esto no tiene nada que ver ni estallar en escándalos y llantos y gritos y solicitar perdones y pendejadas de esas que solamente son ocurrencias de momento y no de convicción, lo patriota se muestra no se declara, se muestra con el corazón, así que en esas estamos y viendo las cosas como son veremos que en realidad lo que conocemos no es y que lo que pensamos tampoco,

Miren ustedes, nos comentaba el Tío Lolo, encabriado y encantado de los chismes de cajón y de ocasión, pues en la revolución lo que importa es que los que la hicieron fueron los hacendados y los ricos, no los jodidos y a lo mejor por eso se les quedaron las mañas, pero la realidad es que los ricos hacendados y sus grandes pensadores movieron a las masas para que fueron carne de cañón y así quitaron a unos para ponerse los otros y, ahí la llevamos, no nos vaya a pasar ahora igual que en aquella ocasión, porque los muertos y los jodidos los pusieron los del infeliciaje y los ricos pues solamente llegaron a un acuerdo para seguirnos chingando, a lo mejor por eso, ahora, de ser mafiosos del poder son convertidos en CONSEJEROS DEL PODER y por tanto pues a seguir mamado que la ubre es enorme y el hambre llega, ya era el tiempo de quitar a unos para ponerse los otros y así tenemos hoy la rebelión de los huérfanos que llegan a reclamar la herencia y a partir el pastel que para eso son las fiestas… hasta que un buen día, como por arte de magia, los jodidos no despiertan, pero se levantan… y a joderse. Y así podríamos contar la otra historia de mexicalpan de las tolvaneras…

socrates_campos8@yahoo.com.mx