Zoëtry Paraíso de la Bonita Riviera Maya recibió por decimoquinto año consecutivo el Five Diamond Award

Victoria González Prado

AMResorts dio a conocer que hotel Zoëtry Paraíso de la Bonita Riviera Maya recibió por decimoquinto año consecutivo el Five Diamond Award que otorga la American Automobile Association (AAA), para distinguir a los mejores hoteles en todo el mundo.

Con ello, Zoëtry Paraíso de la Bonita vuelve a ser el único hotel boutique en la Riviera Maya en recibir y sostener año con año este distintivo desde el 2004.

Jason Kozak, gerente Regional de Multi-Media de la División de Viajes Sur de Florida, México, Washington DC de AAA, dijo que 15 años se traducen en toda una vida, es decir, en 5 mil 475 días de perfección. Precisó que la definición de una propiedad Five Diamond es de lujo, sofisticación, confort y extraordinarios atributos físicos; un meticuloso y personalizado servicio, amenidades extendidas, y Zoëtry Paraíso de la Bonita Riviera Maya va más allá.

Asimismo, destacó que del total de hoteles reconocidos por la AAA, solo el 0.4 por ciento poseen Five Diamond, por lo que es muy selecto el número de hoteles que tienen este cotizado distintivo.

“Estamos aquí para reconocer este equipo como ganadores de Five Diamond; esto no es posible si no fuera por todo este gran equipo de Zoëtry Paraíso de la Bonita Riviera Maya y de AMResorts”, añadió Kozak.

En la entrega del reconocimiento, Gino Auterio, vicepresidente Regional de Operaciones de Caribe Mexicano de AMResorts, agradeció al empresario Carlos Gosselín por la oportunidad a AMResorts de “manejar su casa”, la cual es un ícono para la compañía.

✰✰✰✰✰ Los ingresos correspondientes al tráfico de pasajeros y carga de Alitalia registraron crecimiento en febrero de 2019. En el segundo mes del año en curso, la aerolínea italiana registró aumento del 2.7 por ciento en el número de pasajeros transportados en los vuelos de larga distancia, en comparación con el mismo mes del año anterior.

Los ingresos obtenidos por el tráfico de los vuelos de larga distancia también crecieron un 1.2 por ciento, en comparación con el mismo período de 2018. Mientras que los ingresos relacionados con el sector de carga también mostraron resultados positivos, con aumento del 4.9 por ciento en comparación con febrero del año anterior. Los resultados obtenidos en las rutas intercontinentales contribuyeron a los ingresos totales, lo que permitió a Alitalia, en febrero de 2019, reportar el decimoquinto mes consecutivo de aumento en los ingresos de pasajeros.

Finalmente, el crecimiento registrado en febrero de este año debe compararse con el mismo mes de 2018 cuando la aerolínea italiana reportó aumento de 8.2 por ciento en sus ingresos, en comparación con febrero de 2017.

✰✰✰✰✰ Con inversión de dos mil 700 millones de pesos y generando 450 empleos directos, Grupo Vidanta anuncio la primera línea mexicana de cruceros de lujo: Vidanta Cruises que recorrerá diferentes puertos de México como: Mar de Cortés, Pacífico y Caribe. El primer barco de cinco llevará por nombre Vidanta Elegant que iniciará operaciones en otoño del 2019.

“Hemos soñado el poder llevar la calidad del servicio y el lujo que nos distingue al mar, para que los turistas mexicanos e internacionales puedan conocer más de nuestras costas”, dijo Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo del grupo.

Con esta línea de cruceros, el grupo se convierte en la primera empresa del país que operará en tierra y mar.

Al dar detalles del buque, Chávez aseguró tiene un peso de 15 toneladas y 153 metros de largo, la reconstrucción de este barco fue de alrededor de 30 meses; la construcción de un navío toma alrededor de siete años, “buscamos por todo el mundo un barco clásico de mejor calidad, lo compramos, lo desarmamos y hemos reconstruido todo, podemos decir que es 100 por ciento nuevo”.

Cuenta con ocho cubiertas (pisos), 149 camarotes y suites con vistas hacia al mar, cabina presidencial e imperial de 90 y 130 metros cuadrados, respectivamente; un miembro de tripulación por cada pasajero, adicional a esto un concierge personal por cada cabina para los 298 pasajeros a bordo.

La reconstrucción de este barco estuvo a cargo de SMC Desing, con ayuda de arquitectos navales e ingenieros de diferentes partes del mundo. La certificación del navío la otorgó DNV, firma internacional que rige las normas más altas de seguridad, calidad y medio ambiente marino.

Las amenidades son 11 bares, lounge, gimnasio, spa, piscina cubierta superior, jacuzzis y restaurantes con diferentes menús, diseñados por dos chefs de reconocidos internacionalmente: Eric Pansu, nombrado el mejor chef de Francia; y Pascal Molines, mejor chef repostero de Francia y campeón mundial.

El próximo otoño será iniciará operaciones en las costas mexicanas también los huéspedes, sin salir del concepto, disfrutarán las tradiciones y cultura en las costas mexicanas. Cabe destacar que sólo recibirá pasajeros mayores de 18 años.

Las aventuras exclusivas no sólo se mantendrán a bordo de Vidanta Elegant, también se prevén expediciones de lujo en lugares excepcionales de México.

“Gracias al tamaño estratégico y a la capacidad de nuestro barco, podremos descubrir a los viajeros joyas escondidas de nuestras costas para crear las más increíbles experiencias vacacionales y culturales que ningún otro crucero puede brindar”, explicó Chávez.

En la presentación se contó con la presencia del titular de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, quien reconoció la importancia de contar con una línea de cruceros con bandera mexicana: “es algo que “enorgullece a todos los empresarios porque la fortaleza de un gobierno, la fortaleza de todos los prestadores de servicios y la gran atracción que tiene el cuerno de la abundancia, es tierra fértil para seguir creciendo”.

Reconoció que el grupo siempre ha contribuido a la promoción de México e informó que al cierre de 2018, Cozumel captó 34.3 por ciento del total de cruceros que se llevaron a cabo en las islas caribeñas.

Bahamas participó con 25 por ciento, Jamaica con 15.9 por ciento, Isla Caimán con 15.3 y Puerto Rico con 9.6 por ciento, y resaltó que siete millones 858 mil pasajeros arribaron a los diferentes puertos del país, reportando un crecimiento de 7.6 por ciento frente a 2017.

“En lo que corresponde a los dos mil 668 cruceros que llegaron a diferentes puertos de México, también hubo un incremento del 4.3 por ciento”, agregó el funcionario federal.

Torruco Marqués detalló que en la participación por zonas, el Pacífico mexicano representó 31.7 por ciento del total de cruceros, con 24.1 del total de pasajeros; mientras que el Golfo de México y el Caribe participaron con 68.3 por ciento del total de cruceros y con 75.9 del total de pasajeros.

Los principales puertos de arribo en México en 2018, indicó, fueron Cozumel, con cuatro millones 296 mil pasajeros; mientras que Majahual recibió un millón 228 mil (ambos en Quintana Roo); Ensenada (Baja California), con 665 mil 799; y Cabo San Lucas (Baja California Sur), con 431 mil pasajeros.

