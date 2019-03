Por su divorcio, Angélica Rivera le pide a Peña Nieto 35 autos último modelo y 12 años de vuelos privados

La ex pareja presidencia comienza a discutir las condiciones de su divorcio

“Lo que en un principio era un acuerdo tranquilo y pacífico de las dos partes, se convirtió ahora en una serie de exigencias, condiciones y reclamos por partes de su esposa, quien según cercanos se sintió ‘molesta y ofendida’ cuando Peña Nieto violó sus acuerdos y se dejó ver en público con su nueva pareja”

Mis aguerridos lectores de DIARIO IMAGEN ya quería que fuera sábado para poder estar en contacto a través de esta columna que me permite desahogar todos mis conocimientos acerca de los escándalos de los famosos, pues no hay mejor terapia para mí que soltar la sopa acerca de lo que pasa en la farándula y sus llamadas celebridades.

El chisme entre Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz Echeilmann está que echa más fumarolas que el mismo Popocatépetl.

Y bueno mientras lee esta columna, le invito a que se prepare unas palomitas porque este chisme sí está de película.

Luego de que el ex presidente, sí el que dice que cinco minutos es menos que un minuto y que consume Coca-Cola Light todo los días, sí me refiero al ex copetes (ya con varias entradas en la frente) Enrique Peña Nieto, de 52 años, y su novia Tania Ruiz Echeilmann de 31 años, captaron la atención pública, luego de que apareciera una foto de ambos asistiendo a la boda de Mar Collado con Gonzalo Zabala, fiesta a la que llegaron y se fueron juntos, pues resulta que a la familia de la modelo potosina le urge que ya sea más que público el amorío entre el ex presidente y la güerita de rancho.

De acuerdo a un amigo cercano a la familia de Tania Ruiz, no es casualidad que la foto de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz asistiendo a la boda en Acapulco se haya colado a los medios de comunicación, ya que todo el movimiento mediático habría sido causado por la misma familia de la modelo para dejar en claro que sí existe una relación entre ellos.

Y bueno, esta telenovela que por cierto los antagonistas fue la ex pareja presidencial por el daño causado al pueblo, no ha tenido un buen final, pues todo estaba listo para que el divorcio entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto fuera firmado de común acuerdo, pero mi Gaviota está fúrica, por lo que a través de sus abogados propuso unas modificaciones del documento. La noticia está revolucionando México: Angélica Rivera va a pedir al nacido en “Atracomulco”, perdón, Atlacomulco, Estado de México, Enrique Peña Nieto un listado de peticiones que ni a la reina Isabel se le ocurriría, bueno, creo que estoy mal, La Gaviota dista mucho de ser una reina.

Pues el periodista del periódico El Universal, Salvador García Soto, reveló que la ex primera dama habría pedido, entre otras cosas, 35 coches para ella y para su familia así como barra libre de aviones privados en los próximos 12 años para poder desplazarse esquivando a paparazzis y curiosos, y “para evitar ser objeto de ataques, burlas o comentarios”, según relata el columnista.

Pregunta al público conocedor: ¿EPN manifestó que tenía 35 vehículos en su última declaración patrimonial?

Los papeles del divorcio estarían preparados desde el año pasado, en concreto desde el 1 de diciembre de 2018, pero la decisión de llevar a cabo el proceso de divorcio se ha ido postergando hasta que se ha solapado con las primeras imágenes del ex presidente con su nueva pareja, Tania Ruiz.

Fue precisamente la aparición de Peña Nieto y Tania en Madrid lo que aceleró el proceso y llevó a Angélica Rivera a publicar en su cuenta de Facebook que había decidido divorciarse y que lamentaba “esta situación dolorosa para mí y para nuestros hijos”.

Aunque la modelo de 31 años, Tania Ruiz había asegurado durante un tiempo que ella y Peña Nieto eran solo amigos, al final declaraba a la revista Caras que el ex presidente “me hace mucho reír y es lo más respetuoso del mundo”.

“Somos amigos… El tiempo dirá”, comentaba la modelo y empresaria sobre Peña Nieto, en un adelanto de la entrevista en la que Tania declaraba que “ha abierto su corazón”.

Angélica Rivera, quien por cierto creció en su niñez y adolescencia en la colonia Lindavista, y me consta que toda su vida apoyó económicamente a sus hermanos y en especial a su hermana Carito, así como a sus papás, sobre todo al oftalmólogo Manuel Rivera, que en paz descanse, también reapareció tras pasar varias semanas alejada del ojo público y las redes sociales. Angélica fue captada junto a la mamá, Marlli Arias y Yudy Arias, tía de Maluma , en Miami. De hecho, fueron ellas quienes hicieron público el encuentro en sus respectivas cuentas de Instagram.

El 8 de febrero, la ex Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, confirmó que tomó la decisión de divorciarse de Enrique Peña Nieto, ex presidente de México.

Rivera Hurtado escribió en sus redes sociales un mensaje en el que dijo que se trata de una situación muy dolorosa para ella y para su familia.

“Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme. A mi esposo, siempre le entregue (sic) con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre.

La también actriz expuso que ahora su “energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional” y agradeció se le de respeto para “mantener la tranquilidad emocional” que merecen sus hijos.

Mientras tanto, apenas esta semana, su hija mayor Sofía Castro compartió en Instagram una fotografía de su mamá, Angélica Rivera, luciendo una gran sonrisa en medio de su divorcio del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Desde hace unas semanas, Angélica ha estado envuelta en diversas historias relacionadas con su separación del ex mandatario y su posible regreso a la televisión.

La protagonista de “La Dueña” y “Destilando amor” ha optado por permanecer en silencio en medio del escándalo, pero su hija reveló una fotografía en la que aseguró su madre no se deja vencer.

Sofía Castro publicó la imagen en su cuenta en la red social en donde se vio a la Gaviota posando frente a una pared, muy sonriente ¿será actuación o la neta está feliz de haberse separado del “Copetes”?

“Me acuerdo cuando le tomé esta foto a mi mamá, por estar jugando logré tomar un bonito momento de ella… ella así como la ves con esa sonrisa, es la mujer más fuerte y hermosa que conozco… no se deja vencer por nada y yo le agradezco a la vida por ELLA… por qué sin ELLA… muchas personas, incluyéndome, no seríamos nada”, escribió en su Instagram Sofía Castro, quien no permitió comentarios en su publicación.

Mientras tanto, Angélica Rivera está en negociaciones para regresar a las telenovela como “Catalina Creel” en el remake que prepara Televisa sobre “Cuna de lobos”.