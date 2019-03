Cerca de 6 millones de pesos pagará Luis Miguel por agredir a su técnico de sonido

A escasos días de darse a conocer las imágenes en que Luis Miguel agredió al ingeniero de sonido Norbert Cansado durante un concierto en Panamá como parte de su gira “México por siempre”, ahora se ha revelado que el equipo de abogados del cantante está negociando con el trabajador para evitar una demanda.

De acuerdo a una revista, un integrante del equipo de trabajo del intérprete de “La Incondicional” contó algunos detalles del incidente y del acuerdo al que esperan llegar con Norbert para que no inicie un proceso legal.

“Pasó lo de siempre, Luis Miguel llegó muy borracho, pues desde la mañana se había echado sus tragos de vino y luego siguió con coñac; lo malo es que a él no le puedes decir nada, pues se pone furioso y ahora sí se pasó de gandalla. Luis Miguel tiene un tema casado con el audio y desde el inicio se quejó del pésimo sonido, y como estaba ebrio, no aguantó más y se le fue encima al ingeniero de audio”, relató.

Sobre la reacción de “El Sol” contra Cansado, contó: “Luis Miguel se enojó más porque el ingeniero le respondió agresivo, pues ya estaba muy estresado y harto porque no entendía qué le molestaba, y como Luis Miguel no se lo esperaba, decidió calmarlo con un microfonazo y después con dos golpes en la cara y una patada. Luego de tantas señas y regaños, se acercó y le dijo: ‘¿Qué no entiendes lo que te estoy diciendo?’, y el técnico contestó: ‘No, no te entiendo, ¿qué es lo que quieres?, ya te moví todo y no estás en paz’”.

Tras la reacción de Luismi que se hizo viral en redes sociales, la persona dijo: “Luis Miguel ordenó que se lo llevaran al hotel para que no hablara con nadie y luego lo mandó en un vuelo de regreso a Estados Unidos, su país. (…) Los que trabajamos con él, lo hemos visto muchas veces molesto, mentando madres. Ahora sí se pasó, pero su berrinchito le va a costar millones”.

Sin embargo, a pesar que desde hace algunos días se dijo que Norbert entablaría una demanda en contra del cantante, esto no se ha hecho realidad por una razón. “Su equipo de abogados está negociando con Norbert; quieren llegar a un acuerdo y que le den 300 mil dólares (5 millones 728 mil pesos). A Norbert no le conviene demandar y Luis Miguel tampoco quiere que esto se haga más grande y trascienda”, explicó.

Padece enfermedad incurable

Allegados a “El Sol” aseguran que el ingeniero de sonido de manera intencional habría subido el volumen del sistema de monitores al máximo, situación que provocaría el enojo de Luismi quien le lanzó el micrófono y comenzó una pelea.

Todo sucedió durante su presentación en el Centro de Convenciones Amador de Panamá cuando sonaba el tema Decídete. No obstante, esta misma semana trascendió que el ingeniero de sonido estadounidense, Norbert Cansado ya estaba en proceso de una demanda hacia el cantante con quien trabaja desde hace un año.

Luis Miguel padece de tinnitus o acúfenos, una enfermedad incurable que entre sus principales síntomas se encuentra el zumbido de oídos y que a la larga podría derivar en sordera. “Es una situación complicada, pero tienen que pensar que yo empecé a los 9 años con esta carrera, con la música, los conciertos, los decibeles… Entonces son más de 30 años expuesto a sonidos muy fuertes”.