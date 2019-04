Shery lanza “Virgen ya no”

La cantautora guatemalteca vuelve más sensual y provocativa que nunca, con un controversial tema pop-rock

Asael Grande

Tras una larga ausencia, Shery, cantautora guatemalteca, vuelve más sensual y provocativa que nunca, con un controversial tema pop-rock: “Virgen ya no”, su nuevo sencillo. Cuando completó la gira promocional de “El amor es un fantasma”, su primer álbum, Shery llegó a una conclusión: para ser capaz de volver a escribir canciones que salieran del alma, como las primeras, necesitaba alejarse por un tiempo de las luces y los escenarios para enfocarse en una sola cosa: vivir. Y vivir fue lo que hizo. Intensa, curiosa, tortuosamente.

DIARIO IMAGENplaticó en exclusiva con Shery: “el tema me salió en un momento de mi vida en donde todo se volvió para mí muy intenso, y pensaba retirarme de la música, aunque ya tenía tiempo de estar cantando, y lo que hice fue viajar por Latinoamérica, conocí gente, me conocí más a mí, y me di cuenta de que se pueden hacer muchas cosas, sin exceso, y me fui liberando más, y necesitaba tiempo, y esta canción la hice para mí, me ayudó mucho a liberarme, y hay mucha gente que se identifica, siempre tienes que estar en modo perfecto para no estar mal con nadie, y ser solamente lo que eres, natural, normal, no importa en dónde se esté, sino ser tu mismo con cualquier persona; tengo listas ya 13 canciones para un disco completo, para mí cada canción es una aventura, tiene vida propia, no son canciones para rellenar un disco, y lo pienso lanzar, soy baladista, principalmente, me salen canciones corta venas, y en este disco hay una Shery que se atreve a decir más cosas, estoy como más pícara, pero también tengo baladas”.

El resultado, tras años de coleccionar experiencias, es un fresco torrente de canciones sensuales y traviesas que celebran, con un toque de rebeldía, el amor, el sexo y la pasión de vivir. En lugar del formato tradicional de “álbum”, serán lanzadas una por una, como sencillos; la primera de la serie es “Virgen ya no”, una canción pegajosa y controversial que habla de liberarse de los prejuicios y tabúes que nos impiden ser nosotros mismos: “tengo muchas influencias, como Mecano, Queen, Led Zepellin, y el final lo que esperas es tener tu propio estilo, tengo planes para estar en concierto, es el sueño de todo cantautor, subirse al escenario, y poderle cantar a la gente, espero que se dé la oportunidad, cuando lancé este sencillo en Guatemala, yo me encargué de todo, me di cuenta de que me salían invitaciones a ir a cantar, fue mágico, y la pasé bien, me enamoré otra vez de mí, y de mi música, no importa ante cuántas personas estás cantando, tocar en vivo es mágico”, comentó Shery, quien co-escribió ‘Vírgen ya no’ en colaboración con Sergio Flores, y que fue producida y grabada en Ciudad de México en ‘Il Mondo Music Studios’ por Orlando R. Di Pietro (Anahí, Paty Cantú, Marta Sánchez, Armando Manzanero), productor ítalo-venezolano dos veces nominado al Grammy.

El video musical de ‘Vírgen ya no’, fue dirigido por Christian Celada, grabado en Guatemala durante ocho ‘candentes’ días de filmación. El video muestra simultáneamente a tres “Sherys” diferentes: La Mojigata, La Cantante y La Gruesa, que compiten entre sí por los favores del Macho de los Sueños(encarnado por Jonathan Landa), que las enloquece a todas.

Como invitados especiales figuran los músicos Mynor Peláez Luken, Javi Stugart, Pablo Saravia, y Luis Pedro García, además de Pollo, un peculiar pato amarillo (sí, un pato que se llama ‘Pollo’).

“Virgen ya no” está ya a la venta en todo el mundo a través de la Tienda iTunes. El video musical se puede ver en el sitio web oficial de Shery, www.shery.net, así como en su canal de YouTube, www.youtube.com/shery1.

Como invitados especiales figuran los músicos Mynor Peláez Luken, Javi Stugart, Pablo Saravia, y Luis Pedro García, además de Pollo, un peculiar pato amarillo (sí, un pato que se llama ‘Pollo’).