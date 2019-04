Karla Breu presenta su tercer sencillo: “No me arrepiento”

Un tema íntimo y honesto de su autoría, con el que nos muestra su capacidad como compositora e intérprete

Tras el éxito con los temas “Mi amor” y “Cada vez”, la cantante dominicana Karla Breu lanza su tercer sencillo “No me arrepiento”, una balada pop con tintes caribeños y electro, producida por Xavier López, Rodolfo Vázquez, Fernando Blu y mezclado por David Rideau (Janet Jackson, Boyz II Men, Jennifer Lopez, TLC). La cantante dominicana, platicó en exclusiva con DIARIO IMAGEN:

“Espero poder sacar este año un EP, aún no hay nada definido, ya había venido varias veces a México; mis canciones son temas de amor, pero cada una da una perspectiva distinta, la primera, ‘Mi amor’, es toda alegre, de cuando tú me miras, ya la segunda, ‘Cada vez’, es un poco parecida en cuanto a temática, la tercera, ‘No me arrepiento’ es algo totalmente diferente en sonido, y de la forma en la que aborda el amor, es una canción más íntima, más madura, más personal que las otras dos”.

Originaria de Santo Domingo, República Dominicana, Karla Breu se ha acompañado desde una etapa muy temprana por la guitarra, comenzando así su carrera como compositora y cantante, dando pasos firmes con sus primeros 2 sencillos “Mi amor” y “Cada vez”, con los que logró llegar al top 40 de radio y conquistar el corazón de los jóvenes mexicanos: “el movimiento musical en México cada vez más va creciendo, porque ahora mismo lo que más predomina es el género urbano, el reggaetón, pero creo que cada vez creciendo más el pop latino, es un género que me encanta desde pequeña, mis influencias vienen de las baladas, crecí con Reik, Camila, ahora me gusta mucho el grupo Morat, entonces, cuando me tocó elegir el género en el que iba a empezar a quedarme, caí naturalmente ahí, porque es el género que he escuchado desde siempre”.

En el video oficial podemos encontrar a una Karla con el corazón abierto y a flor de piel. Es la segunda vez que la compositora trabaja con el director de video Rubén Márquez, creando un video íntimo y emotivo, mismo que ya se encuentra disponible en su canal de YouTube.

Tras haber realizado sus primeras presentaciones en Monterrey, Chihuahua, Torreón, Cuernavaca, Acapulco y otras ciudades, en este 2019 Karla Breu regresa a México para presentarnos un nuevo tema. Continuará posicionándose como una de las principales cantautoras nuevas de pop en el corazón de los jóvenes mexicanos: “he tenido presentaciones en festivales de radio, me gustaría planear un show sola de Karla Breu, me gustan las cosas acústicas, me gusta tocar y cantar sola con mi guitarra, espero cantar pronto para mi público, canté en la Arena Monterrey”.

Con este tema, Karla nos deja ver su capacidad como una compositora madura y su rango como intérprete, adentrándose en emociones profundas y mostrando una fase nueva que no habíamos visto en sus primeros sencillos, ahora le canta al amor desde otra perspectiva:

“Es tal vez, una de las canciones más íntimas y honestas que he escrito, fue la catarsis de un momento muy difícil para mí en donde me arrepentí de haber perdido tanto tiempo en darme cuenta de mis sentimientos hacia otra persona y poderlos expresar. Con este tema espero que mis seguidores puedan conocer una parte de mí que no habían visto”, finalizó Karla Breu, cuya pasión es la música y ha sido fuertemente influenciada por sus raíces latinas y la música pop internacional.