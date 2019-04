Proyecciones encontradas

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ayer en su mañanera Andrés Manuel López Obrador se mostró feliz. Y es que, dijo, en su gira por Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas se encontró con que los recursos de sus diferentes programas asistenciales ya comienzan a bajar a los beneficiarios.

Se mueve el elefante, indicó al reconocer que mover el aparato del Gobierno no es fácil.

Ahí habló no sólo de los recursos de sus programas asistenciales, sino de que las 4 grandes constructoras internacionales de refinerías ya le confirmaron que sí licitarán para la de 2 Bocas en Tabasco y de paso reiteró que en su administración se rehabilitarán las 6 refinerías ya existentes y que hoy sólo operan al 30% las que trabajan mientras que hay otras que simplemente están paradas.

Durante su mañanera dijo que no tiene plan “B” por si Trump cierra –como ha dicho hará– la frontera de EU con México; reiteró que no se va a confrontar con el mandatario norteamericano y de paso dijo que pedirá que los mandatarios de los países de aquellas empresas que ganen las licitaciones para la construcción de 2 Bocas, las vigilen y les exijan cumplir con tiempos y precios pactados y no dejen tiradas las obras.

En fin, un Presidente satisfecho, sin preocupaciones económicas, políticas o sociales.

Y cuantas veces se le ha preguntado en estos 3 meses anteriores sobre los indicios de una recesión o crisis económica, ha respondido que sus datos le indican que no existe nada de eso.

Pero hay reconocidos especialistas, consultoras e instituciones financieras que insisten en que ya están en puerta los primeros indicadores de qué viene para el México gobernado por AMLO una recesión.

Ayer mismo, mientras el tabasqueño exultaba alegría y confianza, la información principal de El Financiero indicaba que “la economía mexicana corre el riesgo de perder dinamismo en el corto plazo y de que se prendan “focos amarillos” en las finanzas públicas”.

Su reporte, decía, era porque “expertos advierten que tanto la contracción del gasto público, junto con la reducción en la inversión pública y la política de austeridad del gobierno de AMLO, en los dos primeros meses de 2019, serían factores que influirían en el desempeño económico del país”.

Y recordaba que apenas el viernes anterior Carlos Urzúa desde Hacienda reportaba en su informe de Finanzas y Deuda Pública a febrero una disminución de 7.7% en el gasto neto del gobierno y de que la inversión física tuvo una baja de 5.8% anual en términos reales en los primeros dos meses del año.

“Hacienda informó que en febrero se invirtieron 37 mil 906 millones de pesos, monto que representa el nivel más bajo desde julio de 2008… mientras que en los primeros dos meses del año, el gobierno federal recaudó 165 mil 682.7 millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que implicó una caída real de 8.2%, frente a igual lapso de 2018.

“Esta reducción es la mayor para un periodo similar desde 2011, cuando los ingresos por IVA bajaron 5.1%, según datos de la Secretaría de Hacienda cuando el fisco tenía proyectado recaudar 180 mil 522.6 millones de pesos”.

El dato es importante porque advierte que hubo una baja en el consumo.

Al mismo tiempo el economista Jorge Suárez-Vélez, uno de los más prestigiosos dentro de las consultoras de Nueva York, mexicano por cierto, advertía el 28 de marzo, que todo indica que México crecerá, a lo mucho, 1% este año.

Y que 2020 será más difícil ya que las economías de Estados Unidos, China, Europa y Japón han entrado en una desaceleración.

En este contexto la inversión privada en México caerá. Y será lógico que el gobierno de AMLO no podrá compensar la caída con gasto público.

Suárez Vélez considera que el reto para López Obrador será el de actuar dentro de una realidad que le demandará la rectificación de la cancelación del aeropuerto.

“No podemos darnos el lujo de tirar tantos recursos”, subrayó.

– Audite contratos, castigue a los corruptos y enajene los terrenos circundantes.

– Posponga el Tren Maya y Dos Bocas.

– Escuche a quienes queremos que México salga adelante.

Sé que le importa su sitio en la historia. Tenga la humildad para rectificar el rumbo, concluye.

Dos visiones encontradas de un mismo momento. ¿cuál de los dos lados de esta moneda tendrá la razón?

Pronto lo sabremos.

Continúa el secuestro

Y como la vida sigue, en la Cámara de Diputados continúa la incertidumbre de si podrán entrar los legisladores para cumplir con sus tareas ya que la CNTE continua con sus intenciones de volver a bloquear toda las puertas del recinto hasta que no salga el proyecto de reforma educativa como ellos quieren.

Y lo que quieren en síntesis es tener la mano metida en la bolsa de los multimillonarios recursos financieros destinados a la educación.

Así de simple.

Otra iniciativa de Monreal

Mientras tanto en el Senado el zacatecano Ricardo Monreal se apresta a presentar hoy una nueva iniciativa, ahora para garantizar la protección e integridad de los animales.

El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política se inserta así en el debate internacional en que millones y millones de personas de todo el mundo afirman que los animales todos tienen alma y sentimientos.

En respaldo y respeto a esta corriente que ha cobrado una fuerza insospechada en México, el senador Monreal promoverá una ley que prohíba uso de animales vivos en la investigación y desarrollo de cosméticos, además de la fabricación y comercialización de los mismos.

La propuesta integral del legislador de Morena toma como base la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de la UNESCO, que establece que ningún animal debe ser sometido a malos tratos ni actos crueles, y que se deben utilizar y desarrollar técnicas alternativas a la experimentación animal.

Un cercano va por Morena

Y como el legislativo es un área de mil batallas, Alejandro Rojas Díaz Durán, renunció el fin de semana a la coordinación de asesores de Monreal, para ir a buscar el liderazgo nacional de Morena, cargo que hoy ocupa doña Yeidckol Polevnsky, mujer de poco sentido del humor y de acuerdos por debajo de la mesa.

“Los morenistas y mexicanos quieren construir un nuevo régimen político que surja de las profundas raíces de nuestra historia y de nuestras ideas, y no imitar regímenes políticos del mundo·, afirmó Rojas Díaz Durán.

Eso porque a Polevnsky le encanta aquello del chavismo y bolivarismo.

“Estoy seguro que la inmensa mayoría de los que estamos en Morena no queremos imitar ningún régimen político del mundo.

No necesitamos importar ningún régimen, si acaso compartimos los principios que nos humanizan y nos fortalece en valores cívicos, democráticos y morales. Los que nos hace mejores seres humanos y ciudadanos del mundo, no los que nos hacen peores”, subrayó.

Rojas dio a conocer su retiro como coordinador de asesores de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el legislador zacatecano, para ir en busca de dirigir al hoy partido mayoritario en el país.

Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal, indicó:

“Voy a recorrer el país, desde abajo y con la gente, para organizarnos rumbo al Congreso Nacional de Morena, porque ahí se librará la batalla definitiva del camino que deberá tomar ese tsunami popular en los destinos de la República. No hay tiempo que perder. Me voy en paz a luchar con todo”.

