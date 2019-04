Triunfa “Divinas”: Una comedia de mujeres desquiciadas

La puesta en escena es protagonizada por Gabriela Spanic, Alicia Machado, Ana Patricia Rojo, Patricia Manterola, Jessica Coch, Ana La Salvia y Lupita Ferrer

Se presentaron con éxito en el Lunario del Auditorio Nacional

Arturo Arellano

Cuatro “Divinas” y feministas por naturaleza son las encargadas de encarnar a la mujer en su máxima expresión, escudriñar sus propios ‘yo’ y dilucidar cómo se ama, se odia, se envidia y se desea a la vez. Este es el plato fuerte de esta obra que converge la psicología de las féminas. De modo que a través de monólogos de Gabriela Spanic, Alicia Machado, Ana Patricia Rojo, Patricia Manterola, Jessica Coch, Ana La Salvia y Lupita Ferrer, demuestran que vivir va más allá de un pañal, un tetero y una cocina bien arreglada.

La puesta en escena se presentó con dos exitosas funciones el 29 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional, por lo que Jessica Coch, una de sus protagonistas, declaró previamente en entrevista para DIARIO IMAGEN: “Son monólogos, es una comedia bastante dura de lo qué pasa con las mujeres, es divertida, pero también se presenta lo que enfrentamos como mamás, novias, amantes, hablamos de cómo somos como profesionistas y los problemas que tenemos al enfrentar que cada rol. Está por ejemplo la manipuladora, que se las ingenia para manipular a mamá, el novio, los doctores, está la madre soltera, la profesionista, hay de todo para que el público se identifique”.

“Cada personaje dice lo que de pronto no nos atrevemos a enfrentar, cuando te ves al espejo y avientas todo. En mi caso hablo de la envidia y la manipulación en un monólogo y en el otro de las mamás solteras. Yo creo que siempre he estado en un equilibrio, no me creo feminista al cien por ciento. Más bien quiero un equilibrio, tener mejores trabajos, que no tenga que ver en algo el embarazo o la maternidad, sino que tengamos igualdad de oportunidades”. Lo mismo, niega que en la obra se busque dejar mal parado al hombre. “Se trata de empotrarnos en el teatro, pero no para hacernos más que los hombres, sino para lanzar un mensaje hacia las mujeres, para que seamos mejores amigas, menos envidiosas entre nosotras, más compañeras y aplaudirnos como mujeres, tal y como pasó con Yalitza en los Oscar, surgió mucha envidia, pero también muchas demostraron que podemos aplaudir el talento de otras mujeres”.

Pese a lo anterior, enfatiza en que también los hombres se llevarán una reflexión. “Es mejor que vayan con sus maridos o sus parejas, porque realmente nadie nos entiende, las mujeres somos caóticas, las hormonas arriba o abajo, parimos, lactamos, menstruamos, imagínate el hecho de que cada mes te baja. Así, esta obra ayudará un poco a entender por qué somos como somos y sentimos como sentimos. La gente sale contenta, cuando salimos llegamos a ver a público y la gente se identifica, tratamos todos los temas de manera ligera, para luego en un segundo, llegar a algo más profundo”.

Como un grupo de mujeres sobre un escenario asegura: “Aquí podemos dar ejemplo de lo que es tener convivencia de respeto, aunque como todo en la vida, hay más química con una u otra, pero nos llevamos bien. Todas me han impresionado, a algunas no las conocía, pero compartir giras, funciones y parte de mi vida con cada una, me hace valorarlas como mujeres, profesionales y exitosas a cada una de ellas”.