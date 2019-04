Rosalía León pinta México con “Casi creo que aquí te quedas”

La cantante lanza video de su nuevo sencillo, en complicidad con Eugenia León y Sergio Vallín

Arturo Arellano

Rosalía León Oviedo es una cantautora y guitarrista mexicana, dedicada a los ritmos folclóricos. Es fundadora y líder del proyecto de guitarras “Gliese 229”, un concepto que integra una guitarra acústica y una guitarra eléctrica, además de su voz, con el fin de revisitar clásicos de la música tradicional mexicana, y de aportar al género con nuevas composiciones de su autoría. Actualmente se encuentra lanzando el video de su nuevo sencillo “Casi creo que aquí te quedas” en el que pinta los colores y paisajes de México, invitando a la gente a visitarlo y por qué no, a quedarse.

Para hablar de este sencillo, concedió entrevista a DIARIO IMAGEN. “Es un crossover del folclor con el rock, es una canción incluyente de mi autoría, que hago para promover nuestra música mexicana, nuestro arte, comida, la gente de México, pero desde una óptica contemporánea. Yo le digo a los extranjeros que si conocen nuestro país desde su interior, su gente, su comida, su cultura, casi creo que aquí se quedan. Esta canción se la hice años atrás a un amigo, que tenía a su novia croata e iban a ser papás, él creía que su novia no se iba a querer venir a vivir a México y yo le dije que si querría, de ahí surge la canción, donde hay esperanza, una nueva vida y con el tema gané un concurso”.

“Más tarde fuimos vistiendo la canción, Sergio Vallín quiso participar con su guitarra y se da esta versión con Eugenia León, que queda plasmada en un hermoso video. Le hemos dado el círculo completo a la canción desde que nace en un papel, hasta irla arropando, darle armonía, invitar artistas que le ponen su firma y finalmente ponerlo en un video”. Lo mismo explica: “Llevo varios años en este concepto acústico, enmarcado con guitarras eléctricas, el folclor con el rock, pero con ‘Más alto’ el segundo álbum despegamos, la gente ya sabe que hago un rockeando el folclor, partiendo de mi guitarra acústica, rítmica, folclórica, para luego invitar a artistas del rock, blues, jazz y en este caso Sergio Vallín, de Maná, a quien le mandamos el arreglo e hizo su propia firma”.

Lo mismo, dice su tarea es “mostrar que las nuevas generaciones están interesadas en la música folclórica, trato de hacerlo como una mujer moderna, que trabaja, que se levanta todos los días y que tiene fe del cambio, también mis canciones hablan de ello”. En el tema sonoro explica “ojalá tenga muchos años para poder abordar cada ritmo de cada región de México, me encanta, porque cada lugar tiene su ritmo, su acento, y no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, por ejemplo de este tema me han dicho que suena a Chacarera de Argentina, al fin eso demuestra que somos los mismos, hay fronteras y nombres y países, pero con este tipo de música se demuestra la buena fe de compartir, somos los mismos haciendo música, cada quien con su visión”.

El video de “Casi creo que aquí te quedas”, dirigido por Alejandro Gutiérrez, ya está disponible en plataformas digitales. “Cada vez queremos mostrar más calidad y esfuerzo, en el caso de este video crear un sentimiento de mexicanidad y orgullo de ser parte de este país, te dediques a lo que te dediques de manera honesta. Quiero que la gente se sienta orgullosa de ser mexicana, por ello hay imágenes de la fuerza solidaria de los mexicanos, de nuestra gastronomía, del anís estrella. Se trata de descubrir lo que ya existe en México para mostrarlo a las nuevas generaciones, a mí me siguen muchos chavitos en redes sociales y siempre les digo ‘está bien escuchar rock, pero sin perder nuestras raíces’, es lo importante”, concluyó.