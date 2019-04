Los lebreles de Sheinbaum ¡cuidado!

Arturo Ríos Ruiz

“Dale poder a un indio y se hace panzón”

Llegó un enviado de Alfredo Alcántara, subdirector de operativos de Iztapalapa, fue amenazante a la casa del periodista Edgar González Martínez, que colocó plantas externas e instaló herrería adornada para protegerlas; hay una escuela secundaria frente a su domicilio y temía que los muchachos desmadrosos de la misma las destruyeran.

¿Quién en la CDMX, no hace lo mismo?

El individuo, prepotente y hasta rijoso, amenazó con retirar la herrería; Edgar solicitó el respectivo documento de la autoridad ante una posible falta de su parte, pero aquél respondió que ellos no necesitan esos documentos para quitar dicha protección de reja. Yo pensé ¡Ah chingá!

Pues en efecto, regresó el lunes pasado por la mañana el sujeto de marras, con unos 20 trabajadores, a bordo de una camioneta con el logotipo de Iztapalapa y comenzaron a cortar con sierras la herrería.

Edgar pidió auxilio al 911, y de inmediato se presentó una patrulla, lo que impidió que siguieran arrancando la herrería, pero fracturaron y demolieron los tabiques donde se asienta la estructura.

En cuanto llegó la policía, suspendieron y se retiraron, no sin antes amenazar a Edgar con que regresarán de noche para que no me dé cuenta y para que no pida auxilio a la autoridad.

¿De qué se trata todo esto doña Clara Brugada, alcaldesa de la demarcación? ¿Es orden de Claudia Sheinbaum tratar así a los ciudadanos?

Edgar le pregunta a la jefa de Gobierno de la CDMX., ¿Y la ley? ¿Y los derechos de los ciudadanos? Por supuesto, que estoy en la mejor disposición de cumplir con el reglamento, pero señora Sheinbaum, todos, especialmente usted, debe actuar de acuerdo a derecho.

Y yo le pregunto a Clara ¿Conoce bien a Alcántara? Huele a uno de esos sub-funcionarios mañosos y corruptos de Vía Pública que extorsionan a los vendedores banqueteros y los maltratan para sacarles dinero; usted, alcaldesa, le debe una explicación a Edgar y a sus gobernados.

¿Acaso está prohibido embellecer el frente de los hogares con plantas y protegerlas en la vía pública? ¿Es otro invento corrupto? ¿Así van a gobernar?

Edgar es decano en “El Sol de México”, cubre finanzas desde que era joven y tiene un currículo intachable, como periodista y como ciudadano; no es “fifí”, de los que no quiere ya saben quién, se ha ganado a pulso el lugar en la OEM y el afecto de quienes lo conocemos ¡No se vale!

