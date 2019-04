Megacaravana y la sucesión en EU

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Amenaza crisis diplomática y humana

Ebrard, manejo quirúrgico a operación -No habrá represión; Calles sin control

El mundo real es más pequeño que el mundo de la imaginación

Friedrich Nietzsche, 1844-1900; filósofo, filólogo y poeta alemán

La mega caravana que se está organizando en Honduras y que aparentemente está con destino a Estados Unidos, pero a través del territorio mexicano, puso en alerta al gobierno de Donald Trump.

Aunque es claro que esas manifestaciones de inmigrantes son organizadas por grupos que buscan fortalecer la imagen que ha promovido el presidente de Estados Unidos, también es un hecho que se convierte en un problema severo para México.

Se trata de una caravana con mas de 20 mil personas. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Guatemala, informaron al gobierno de México sobre el impacto de esa presencia multitudinaria. Por ello, la secretaria de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, inició una estrategia en el Istmo de Tehuantepec, para evitar su paso al norte del país.

Sin embargo, esto puede resultar contraproducente para los mexicanos. Muchos de los migrantes que pasarán por territorio nacional, se quedarán. Ya los vemos pidiendo limosna en varias ciudades del país, incluso en la Ciudad de México. No tienen alimento, ni oportunidades.

Miles se quedan y afectan el entorno de los mexicanos, quienes son buenos anfitriones, pero los conflictos no se hacen esperar. Eso se vive, por ejemplo, en Tijuana, ciudades de Tamaulipas y Chihuahua. No es un asunto menor. En lo político y social, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está pendiente, pero el discurso está en favor de no cerrar la frontera sur.

En lo diplomático, el canciller Marcelo Ebrard, tomó el curso de las negociaciones con Estados Unidos, luego que Donald Trump amenazó con cerrar la frontera, lo que aniquilaría el comercio carretero entre ambas naciones. El titular de Relaciones Exteriores, adelantó que el gobierno de Trump no cerrará la frontera, lo que da un respiro diplomático.

Sin embargo, México se mantiene como un pistón en la guerra geopolítica y de la sucesión en Estados Unidos. Las marchas están dirigidas a fortalecer el miedo de los estadounidenses a oleadas de “invasores” a su territorio, lo que crearía desajustes sociales irreparables. Ese miedo, fortalece la postura de Trump para lograr apoyo para la reelección.

Por ello, no es descabellado que sean precisamente grupos financiados en Honduras donde se organicen las caravanas rumbo a EU.

Esas movilizaciones no son gratuitas y no se forman con llamados en las redes sociales. Son orquestadas y tienen un objetivo político, que a simple vista está la reelección de Donald.

PODEROSOS CABALLEROS: Ayer en el Congreso de la Ciudad de México, se generó un zafarrancho entre taxistas y comerciantes contra personal de seguridad del recinto.

Mientras tanto un grupo de 50 personas secuestraron a personal y legisladores del Senado de la República. Minorías toman como rehenes a miles. La policía no hace nada para contener esas acciones violentas, por que hay la instrucción en los gobiernos de Morena, de “no reprimir”.

Andrés Manuel López Obrador, estima que las manifestaciones públicas no deben enfrentarse a la policía, aunque la mayoría de los mexicanos se vean afectados en sus actividades cotidianas; llegan tarde a sus trabajos, escuelas o a sus citas en hospitales. La libertad de manifestarse debe ser intocable, pero cuando se cometen delitos, entonces el Estado debe crear condiciones de convivencia pacífica. No se puede permitir que se secuestre, agrega, destruya propiedad que no es de los manifestantes. Defender el estado de Derecho, es la obligación de todo gobierno.

*** El grupo inmobiliario KIVA arrancó este año con la construcción de su sexto centro comercial ubicado en El Refugio, Querétaro, para el cual invirtió alrededor de 500 millones de pesos. Se trata de un proyecto de casi cuatro hectáreas de extensión.

*** La UAM lleva más de 2 meses en huelga. Los trabajadores exigen 20% de aumento salarial y un nuevo contrato colectivo.

El conflicto parece invisible. No hay interés en resolverlo y cada día se complica la solución como asegura el secretario general de esa universidad pública, Antonio de la Reyes. Ojos que no ven…

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La farmacéutica Eli Lilly, liderada por Carlos Baños, logró el segundo lugar del ranking “Súper Espacios de Trabajo 2019”, iniciativa impulsada por Top Companies, de Laila Chartuni, y WeWork, de Eduardo Molina. La reconoce como una compañía que busca cambiar la forma de trabajar para el beneficio de sus colaboradores. Lilly México participó en el rubro de empresas con más de 500 empleados, de las cuales fueron calificadas 40 compañías, destacando que fue la única firma, del rubro farmacéutico, que participó en dicha categoría.

