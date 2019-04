Lecciones de cómo negar que algo está mal

Una noche antes de que el secretario de Seguridad Pública del estado, Alberto Capella Ibarra, comparezca ante los legisladores locales, para dar detalle de sus estrategias y resultados en la seguridad, se registró un atentado a una empresa de renta de autos de lujo en Benito Juárez, municipio que, desde el año pasado, entregó a Capella Ibarra el mando de la policía municipal.

Es la segunda cita del jefe policiaco ante los diputados, algunos de ellos, inconformes con los resultados del llegado desde el estado de Morelos.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, trae entre ceja y oreja al jefe policial, pues considera que a pesar del trato privilegiado y preferencial que ha recibido del Congreso y el gobierno estatal, el titular de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, no ha dado los resultados prometidos.

Una justificación para cada caso

Sin embargo, para Alberto Capella, desde su llegada a Quintana Roo, las cosas van con madre, como dicen los norteños, que los homicidios en Cancún van a la baja y que las extorsiones de que son victima los empresarios de todo el estado son provocados por el periodo electoral y pide que no hagan caso de éstas, que estén tranquilos, que lo tiene todo bajo control y detectado…¿y si les queman los negocios? ¿También lo tiene detectado y solucionado?

Para consuelo de los cancunenses, en su Twitter, Capella anunció que el incendio de anoche en la arrendadora sí fue un atentado del crimen organizado, pero que localizaron una camioneta con olor a gasolina y que ni vecinos ni conductores estuvieron en riesgo, pese a que en el lugar quedaron esparcidos cientos de cartuchos de alto poder percutidos y varios autos que estaban cerca del lugar recibieron varios impactos de bala.

Hace unos días se conoció que, empresarios de todo el estado reciben llamadas de extorsión, sin embargo, las autoridades subestiman la realidad, mientras el estado recibe inversiones millonarias en proyectos, la solución del ayuntamiento de Benito Juárez es crear una Policía Auxiliar, tipo bancaria e industrial, por la que empresarios tendrán que pagar para recibir protección, por lo que ahora habrá de dos bandos, pagar a los criminales o pagar a los policías por seguridad y protección, mientras la Constitución, donde dice que la seguridad pública es responsabilidad del estado, vale habas.

Mando Único de redes sociales

Mientras en el Congreso local, le piden a Capella resultados y menos “show” de redes sociales, el mando policial justifica el fallo de sus estrategias con la negativa del ayuntamiento de Solidaridad de ingresar al esquema del Mando Único.

Capella Ibarra aseguró que en Playa del Carmen, se han incrementado hasta en un 300 por ciento los homicidios, en comparación con la disminución del 30 por ciento que se tiene en Benito Juárez, donde opera el Mando Único, como si una disminución de ese porcentaje fuera algo de presumir, mientras el resto de los delitos se disparan.

Falla negociación

El secretario de Gobierno, Francisco López Mena, afirmó que con excepción de la autoridad municipal de Solidaridad, los diez municipios restantes acordaron incorporarse al esquema de Mando Único policíaco, cuya formalización estará lista en un plazo máximo de dos semanas, sin embargo, se le olvida decir si existe una diferencia percibida por los ciudadanos entre los que habitan en un municipio bajo ese esquema y los que no.

Cancunenses y playenses sufren del mismo dolor, la sensación de inseguridad, vulnerabilidad y desamparo es la misma.

Incluso, el Mando Único que se aplica en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Tulum no tienen firmeza legal, pues no existe un documento firmado por los cabildos para darle validez a dejar en manos de Capella Ibarra la seguridad del estado más importante en la industria turística del país.

Basura para unos, negocio para otros

El problema de la recolección y disposición de la basura se ha convertido en un grave problema para algunos municipios del estado, y con sospechosismo se ve la actitud del Ayuntamiento de OPB, donde NO acepta la ayuda del gobierno del estado para entregarles 12 camiones nuevos recolectores de basura y el saneamiento del tiradero a cielo abierto en la ciudad por la comunidad de Calderitas.

El ayuntamiento de OPB prefiere mantener el contrato con la empresa Amex Eco Solution, que ha incumplido de origen con lo ofrecido para el tema de la recolección de la basura en Chetumal y su destino final.

Amex Eco Solutions no fue aceptada por el ayuntamiento de Tulum, al realizar una investigacion a la empresa y determinar que tiene serias irregularidades.

El gobierno del estado ofreció el saneamiento de ese lugar y el cierre de esas 6 hectáreas que son indicaciones de la sanción de la Procuraduria de Protección al Ambiente, empero, el alcalde Othoniel Segovia Martinez, sustituto de Hernán Pastrana Pastrana, fallecido recientemente, persiste en su idea que Amex Eco Solutions permanezca en Chetumal aun y cuando sólo trajo 5 camiones destartalados y no nuevos y no hay recolección y disposición final, es decir, no se está trasladando a otro estado como se estipuló.

Otra forma de atacar el problema

Por el contrario, en Holbox, que desde hace años tienen el mismo conflicto de la recolección y disposición de desechos, ahora entra en la cultura de la limpieza, renovando su imagen con la limpieza del basurero.

El trabajo coordinado del gobierno del L.C.P. Nivardo Mena Villanueva con la empresa ECOVE (Asociación de Empresas de la Economía Verde) ha tenido un gran avance en el tema de la recolección de basura y limpieza del basurero de la isla.

El representante de ECOVE S.A. DE C.V.. Roberto Reynoso Sepúlveda. expuso que desde el inicio de la administración que preside Nivardo Mena, ha tenido un gran apoyo en el trabajo realizado en el basurero de la isla.