Presidentes de partidos

Espacio Electoral

Eleazar Flores

NADA O TODO PASARÁ.- Los inminentes cambios de dirigentes partidistas no son cosa menor, pues de ello dependen rotaciones futuras en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde ya hay cuarteaduras, no obstante la fuerza mesiánica de su fundador, AMLO.

Por cuestiones prácticas y de mayor credibilidad, habrá que ocuparse de los tres partidos con mayor presencia: Morena, como partido en y del gobierno, el PRI, cuyo desempeño en ocasiones es opositor y en otras no, justificando el hecho, dizque para apoyar decisiones que beneficien al país, y el PAN, que parece ser menos beligerante en materia legislativa.

PAN.- El presidente del PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza, mejor conocido en la lid partidista como Marko Cortés, es el de vida más prolongada como tal, pues por el momento no se advierte ningún cambio de presidencia. De haberla en forma intempestiva, difícilmente podría recuperar el terreno perdido el chihuahuense, Gustavo Enrique Madero.

De todos modos, los azules tendrán que aceptar su carencia de una figura fuerte que pudiera impactar a la militancia y a las otras fuerzas, como para abonar en la fortaleza panista

PRI.- En el Revolucionario Institucional la debilidad estriba también en la falta de un liderazgo notable, tanto que las tres figuras que buscan la presidencia que hoy ocupa Claudia Ruiz Massieu, saben que gane quien gane, encabezarán la tercera o cuarta fuerza legislativa, máxime que muchos de sus aliados en ocasiones “jalan” y votan con otras divisas.

La presunta entrevista de José Narro con el ex presidente Salinas de Gortari, lejos de fortalecerlo, podría debilitarlo, máxime que las bases tricolores están invadidas por el desencanto de los últimos seis años de gobierno presidencial priísta. La yucateca, Ivonne Ortega, que parecía tener más fuerza, empieza a flaquear desde el momento que nadie quiere ser su compañero de fórmula.

El panorama anterior fortalece la creencia de que el gobernador de Campeche, Alejandro Cárdenas, es “el bueno”, al puro estilo priísta de siempre.

La aparente fuerza de los pocos gobernadores priístas no le van a alcanzar al sureño para vitaminar a la militancia de su partido, pues muchos mandatarios están distantes de sus gobernados, como es el caso del Estado de México.

Morena.- Con el panorama anterior, el Movimiento de Regeneración Nacional puede sentirse fuerte, pero con evidentes fracturas, pues Alejandro Rojas Díaz Durán, ex priísta, ex perredista y flamante asesor del senador Ricardo Monreal, ya se lanza en busca de la presidencia de Morena, por lo que la actual presidenta, Yeidckol Polevnsky, ya no está sola.

En el hipotético de la llegada de Alejandro a Morena, Monreal se fortalecería para todo.

