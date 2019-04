AMLO asegura que finalizó la corrupción y por el contrario, hay real Estado de Derecho

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En su mañanera de ayer, Andrés Manuel López Obrador se congratuló por el rechazo del Senado a sus propuestas a comisionados de la CRE, porque, dijo, ello muestra el fin de la sumisión del Congreso al Ejecutivo.

Aprovechó además para exigirles a senadores y diputados a aprobar o rechazar, ya, sus iniciativas sobre revocación de mandato y consulta popular.

Y de paso afirmó que ha finalizado el sistema de corrupción que imperó hasta el régimen anterior, porque hoy ni el Presidente de la República o sus secretarios negocian grandes contratos con moches como sí ocurría hasta el mandato de Enrique Peña Nieto.

Y sin que nadie se lo preguntara, contento, sonriente, reveló:

“… estoy contento, satisfecho, porque es un buen signo el que el Senado haya rechazado de nuevo las ternas que envié para la CRE.

“Estoy, pero muy contento porque esto demuestra que estamos viviendo una etapa nueva, algo nunca visto para que aquellos que podrían decir que es más de lo mismo… pues no”.

Hasta ahora, dijo, ninguna legislatura le había rechazado ninguna iniciativa al Presidente. Desde Juárez no había ocurrido tal cosa.

Luego reveló que apenas recibió anteayer la notificación del segundo rechazo a las ternas de la CRE, él designó como miembros de la Comisión Reguladora de Energía a: Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y a Guadalupe Escalante.

Protestas con aplausos presidenciales

Respecto del anuncio de las marchas y protestas de la CNTE que se realizarán estos días para presionar cambios en la iniciativa de nueva reforma educativa, AMLO las dio por bienvenidas y negó que se les fuera a descontar a los maestros días de salario.

“No, no, no. Tienen derecho a manifestarse, y durante el tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido paros frecuentes, no han dejado los niños de tener clases y no ha habido problema mayor.

Y espero que no tengamos diferencias de fondo.

“Ellos tienen derecho a manifestarse, es la democracia, cuando ya no haya manifestaciones, cuando ya no haya huelgas, es porque ya se murió el sistema político democrático o no hay democracia. Es que tiene que haber discrepancias, tiene que haber pluralidad, no puede haber pensamiento único. En el autoritarismo no se mueve ni una hoja del árbol de la política”, subrayó.

Nada que altere el T-MEC

López Obrador se refirió además a la iniciativa de reforma laboral que se tramita en el Congreso mexicano como uno de los compromisos para que el Senado de Estados Unidos avance en la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio.

Dio por hecho que los Senadores mexicanos van a aprobar esta reforma laboral, porque “no queremos dar ningún motivo, ningún pretexto, que no haya ninguna excusa para utilizar como argumento o esgrimir que nosotros no estamos cumpliendo con lo que se acordó”.

“No queremos que se dé ningún motivo para reabrir las negociaciones del tratado, consideramos que no le conviene al país, que lo que se logró, que lo que se pactó es bueno para México y fue aceptado por Estados Unidos y por Canadá”.

Por si no hubiera quedado claro, agregó:

“Apoyamos lo que se acordó en el Tratado de Libre Comercio y esto lo hemos expresado abiertamente al sector empresarial, al sector obrero y lo hemos dado a conocer a los legisladores, que son independientes, son autónomos… con mucha claridad hemos dado a conocer nuestra opinión de que debe de aprobarse una reforma laboral apegada a los acuerdos que se establecieron en el tratado”.

Petición respetuosa al senado y a diputados

Al recordar que anteayer desayunó con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (en un lapsus habló de Monreal como presidente del Senado, y luego sonriente rectificó), indicó que, sin afectar su autonomía e independencia, con todo respeto, les pedirá a los senadores y diputados aprobar o rechazar de una vez por todas las iniciativas pendientes.

“¿A poco no es una etapa nueva? Ya no es el Ejecutivo el poder de los poderes, esto es inédito, es un auténtico estado de Derecho. Lo que había antes era un estado de chueco, predominaba la politiquería, el reparto de cargos, como se integraban los órganos, esto mismo.

“¿Cómo se integró el INE? ¿Cómo se integró el Tribunal? ‘Dos para ti, dos para el otro, dos para el otro’. Entonces, eso ya no, son los legisladores los que deciden libremente.

“Y así voy a pedir que de una vez resuelva lo que está pendiente, si van a aprobarlo o no, lo de la revocación del mandato, porque a lo mejor no quieren, porque sacaron la excusa de que me quiero reelegir, mandaron una carta a la OEA.

“Pero ahí está en el Senado esta reforma para aplicar la revocación del mandato y preguntarles a los mexicanos en el 21 si quieren que continúe en la presidencia o que renuncie. Entonces eso lo tiene que resolver el Senado, también se requieren dos terceras partes, mayoría calificada.

“Y tienen también lo de la reforma al artículo 35 de la Constitución para las consultas, para ver si se pone a consulta el que se inicien procesos, de conformidad con la ley, en contra de los presidentes del periodo neoliberal: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Eso también está ahí, lo tienen.

“Entonces, ojalá y ya salgan estas cosas que están ahí pendientes”, dijo.

Y, para concluir, al responder si en un desayuno que tendría con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Zaldívar, abordaría el tema de la corrupción, dijo:

“Ya puedo decir que no hay corrupción tolerada en México, se acabó la corrupción tolerada en el país. Ya lo puedo decir. Esto es muy importante, un gran logro en muy poco tiempo.

“Y ahora de lo que se trata es de que se limpie de corrupción el país, ya empezó de arriba hacia abajo, pero lo de arriba era lo más pernicioso, lo más dañino, porque los grandes negocios, hechos al amparo del poder público, siempre se hacían con el visto bueno del presidente de la República, nada de que eran funcionarios menores, siempre era con la autorización del presidente, porque nos manipulaban mucho, nos hacían creer que la corrupción era la mordida”.

Una conferencia llena, como casi siempre, de afirmaciones temerarias y sin documentos o estudios que avalen lo dicho por el mandatario. Sólo su palabra que va más al pueblo bueno que lo sigue ciegamente, y a su enorme audiencia televisiva nacional.

¿Barbosa cae en lo anterior?

En el margen de estas conferencias está la denuncia hecha por Alejandro Rojas Díaz Durán, hasta el domingo anterior coordinador de asesores de la bancada de Morena en el Senado, suplente también del Senador Ricardo Monreal, líder de la mayoría del partido mayoritario en la cámara alta.

Díaz Durán afirma, y muestra documentos, de que Miguel Barbosa adquirió por 10 millones de pesos la casa del ex presidente Miguel de la Madrid en la calle de Francisco Sosa denominada por el entonces presidente como “la Casa del León Rojo”.

La transacción podría incurrir en un ilícito afirma Rojas Díaz Durán, quien exige que la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero abra una investigación y actúe con cárcel contra el sucio candidato de Morena a la gubernatura de Puebla.

Rojas Díaz Durán recorre hoy el país en una campaña previa a la celebración de un Consejo Nacional de su partido, a fin de poder ser el nuevo dirigente nacional de Morena, cargo que hoy ocupa Yeidckol Polevnsky a quien han acusado de haber impuesto con encuestas patito tanto a Barbosa en Puebla como a Jaime Bonilla en Baja California como a candidatos a gobernador en esos estados.

A ver si es cierto lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de que no dejará pasar ni un acto de corrupción “sea quien sea el corrupto”.

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa