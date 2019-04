No vayas a salir con tu domingo siete

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

El día de hoy es sábado 6 y, mañana, será domingo siete, pero la verdad es que no entiendo eso que se dice mucho: “No vayas a salirme con tu domingo siete” y ojalá tengamos a un buen amigo de esos especializados en descubrir los datos inútiles o cosas simpáticas de la vida, que me pueda ilustrar para entender eso de: “No me vayas a salir con tu domingo siete”.

La realidad es que cuando preguntamos a algunos políticos y funcionarios en las mañanas, después de las mañaneras, si es que los encontramos medio despiertos, sobre algún tema, lo primero que nos dicen es que : “El jefe es incansable, tiene una energía de un chavo” y bueno, uno les puede recordar que en política hay muchos datos curiosos, por ejemplo, cuando en el proceso electoral triunfa don Adolfo Ruiz Cortines, pues muchos de los políticos de la época lo daban por muerto, por viejillo, alegando que Don Miguel era un hombre joven y bien parecido y con mucho dinero y que no confiaría en el viejillo carcamán, bueno, la sorpresa: resultó que el viejillo con sombrero en brazo y manos sencillas para el dominó, de pronto, tuvo como una enorme inyección de energía y gobernó con mano firme, algunos señalan que era efecto de la “VITAMINA P”, LA DEL PODER y, como diría Kissinger: “el poder, es afrodisiaco” y es por ello que no faltan las jovencitas y señoras que lo primero que nos dicen es que, el Señor, es un caballero, que es atento, razonable, sabe lo que la gente quiere y que, sobre todo, dejó esa distancia que separaba a los políticos en el contacto con el pueblo y es que desde hace años, por acuerdo del EMP y de los consejos gringos, se mantenía a atrás de las vallas a los presidentes, como en los lugares donde laboran los merolicos: “Atrás, todos, de la raya, que estoy trabajando” y de ahí que cuando se rompe esa distancia la gente se enloquece y, por ello, es el hombre más buscado para tomarse la foto y subirla a las redes.

En este esquema por supuesto que en las mañaneras se generan muchos análisis y en ellos también se provocan críticas, finalmente debemos entender que los reporteros y analistas están a la caza de los graves conflictos en el poder o con la visión de lo que puede suceder cuando se toman malas determinaciones y eso no es “compló” o una conspiración de los fifirreporteros, no, al contrario, el buen gobernante y político alienta la crítica y el análisis, no para confrontarlos sino para reflexionarles y así corregir muchas de sus determinaciones, pero claro que cada cual tiene su “forma personal de gobernar”, hay sus estilos, y los políticos que tienen tablas, saben, también, confrontarse directamente, porque anteriormente no lo hacían, por respeto o por miedo y, entonces, él, provoca una especie de aliento en las masas y así, el día de ayer, cuando subía a un taxi para asistir a una ceremonia de Doctorado Honoris Causa de la Universidad España y México, el taxista, al reconocerme, me comenzó a decir: “Pues mire usted, ahora se sabe la cantidad de millones de pesos que recibían muchos de los “chayoteros” y daba sus nombres y señalaba que eso, anteriormente, no lo sabían las gentes y que ahora ya saben las razones por la que los ex políticos siempre eran adorados y no criticados y de cómo se usaban los recursos públicos para defenderlos y atacar a su hoy líder y presidente”, con tal convicción lo decía y con tal fuerza que entonces reparé en la capacidad de manejo que tiene, con su experiencia de años, en tratar con los medio y los comunicadores el Presidente y así, ahora, está a la ofensiva y no a la defensiva, y tiene una enorme ventaja, cuenta hoy, todavía, con una gran credibilidad y confianza y, los medios, muchos, están tan desprestigiados como algunos de los viejos “chayoteros”, así que debemos entender como suceden las cosas para poder analizarlas como se debe.

Nadie podrá dudar que estamos en una nueva etapa y que él con todo el poder, viene a dar una nueva forma al trato y negociación con los medios de comunicación y esto es prioridad, ya que el ejercicio del poder se hace con las acciones pero, cacaraqueándolas o mejorando la forma en que se vean y, para ello, necesita mantener el control de los medios; si bien antes se realizaban con el uso de los recursos fiscales, hoy, también se utilizan, pero manejándolos a su modo y su provecho y así está, incluso, proponiendo una nueva forma de trato entre las empresas y los mismos comunicadores, por ello existen las presiones y jaloneos de uno y de otro lado donde gana, sin duda alguna, el que trae el “chirrión por el palito” y esto es lo que se debe entender, así que, incluso, se han filtrado los datos de los subsidios y convenios que tenían en los medios y en los comunicadores que anteriormente servían a sus empresas o a los políticos en el poder.

Hoy se han acentuado las críticas por algunas acciones y posturas y esto, incluso, lo aprovecha para ponerse en plan de víctima y nadie se lo debe reprochar, él hace su papel y acciona como le conviene y los demás deben entender la forma, porque si no les sucede lo que pasa con los actos y bravatas de Trump, todos hablan de ellas y, él, solamente las usa como un medio de presión o un medio de extorsión y eso es en verdad el ejercicio del poder, no olvidando que el que se ríe se lleva y que, juego que tiene desquite, ni quien se pique, así que ahora estamos en los tiempos de la resistencia y los que tengan el valor y la fuerza para sobrevivir serán los que sigan en la comunicación, mientras tanto, vemos a muchos caer en el hoyo de la desesperación y cierran y despiden a cientos de trabajadores de los medios…y, como siempre, los jodidos pagan los platos rotos de los actos políticos…y, ojalá alguien me explique eso de: “NO VAYAS A SALIRME CON TU DOMINGO SIETE”.

