“Bowie”, de María Hesse/Fran Ruiz Lumen

Tras el fenómeno Frida, la biografía del camaleón de la música, ilustrada por María Hesse

David Bowie es mucho más que un cantante que vendió ciento treinta y seis millones de discos, mucho más que un artista que experimentó con multitud de estilos y definió la cultura pop. Como dijo su biógrafo David Buckley, “cambió más vidas que ninguna otra figura pública”. Con su perturbador alter ego, Ziggy Stardust, y canciones como Starman o Space Oddity, desafió las reglas de la música y se convirtió en ícono de su generación y referente de las generaciones presentes y futuras. Su larga carrera artística está íntimamente ligada a su biografía personal. Este libro se adentra en todos los aspectos de su vida, en sus enigmas y anécdotas. Como un jeroglífico, Bowie es un misterio que todos queremos desvelar, y nadie mejor que María Hesse, la autora del fenómeno Frida, para acometer este desafío. Hoy Bowie sigue fascinando más que nunca.

“A dos metros de ti (edición película)”, de Rachael Lippincott Nube de tinta

Necesitamos estar cerca de las personas que queremos casi tanto como el aire que respiramos. ¿Puedes amar a alguien que no puedes tocar?

A Stella Grant le gusta tener el control, a pesar de no poder controlar sus propios pulmones, que la han tenido en el hospital la mayor parte de su vida. Por encima de todo, Stella necesita controlar su espacio para mantenerse alejada de cualquier persona o cosa que pueda transmitirle una infección y poner en peligro su trasplante de pulmón. Dos metros de distancia. Sin excepciones.

Lo único que Will Newman quiere controlar es cómo salir de este hospital. No le importan sus tratamientos, o si hay una nueva medicación en ensayo clínico. Pronto cumplirá dieciocho años y podrá desconectar todas estas máquinas. Desea ir a ver el mundo, no solo sus hospitales. Will y Stella no pueden acercarse. Solo con que respiren cerca, Will podría provocar que Stella perdiera su puesto en la lista de trasplantes. La única forma de mantenerse con vida es mantenerse alejados.

