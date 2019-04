Aplicar derechos humanos, también a víctimas

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

La visita oficial de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, abrió el espacio para revisar las quejas de los ciudadanos mexicanos que consideran que las leyes en la materia benefician más a los delincuentes que a sus víctimas.

Una de las protestas más reiteradas proviene de la luchadora social, María Isabel Miranda de Wallace, creadora y presidenta de la organización Alto al Secuestro, quien ayer mismo dio a conocer una carta que le envió al presidente Andrés Manuel López Obrador, en protesta por la ayuda a los confesos secuestradores y homicidas de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, y solicita ser recibida por el primer mandatario.

A continuación, reproducimos aspectos sobresalientes de esa carta de esa madre que desde hace casi 15 años, en julio de 2005 inició la búsqueda de su hijo, de quien hasta ahora no ha localizado ni sus restos mortales:

“Respetuosamente me dirijo a usted en relación a su respuesta pública a mi solicitud de audiencia y de réplica que le solicité. Usted y miembros de su gobierno ya escucharon, por lo menos en dos ocasiones, a familiares y defensores de personas condenadas por secuestro y otros acusados de esos mismos hechos, por eso le solicito en equidad y justicia ser escuchada por usted.

“La razón es simple: cuando usted escucha en un acto público, como lo es la conferencia de prensa (que es el hecho noticioso más importante del día) a quien afirma sin pruebas que mi hijo está vivo, denigrándome como madre y a mi familia, a quienes se nos implica, presentando hechos falsos, esta sola circunstancia constitucionalmente genera mi derecho a ser escuchada y en el mismo contexto. Se llama derecho de réplica y está previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en nuestra Constitución.

“Si usted no equilibra estos derechos entre quien falsamente me acusa de fabricar un caso, genera una violación sustancial al derecho de garantía de audiencia. Así que no estoy pidiendo otra cosa que seguir el debido proceso en materia de justicia y de libertad de expresión.

“No puede reenviarme con un subordinado, pues en esa conferencia, usted escuchó a una persona que se escuda en la noble profesión del periodismo, para acusarme sin pruebas de diversos delitos.

“Por ello, Señor Presidente adquirió usted la obligación moral de escucharme”.

La cosecha

El presidente López Obrador no cambia su hábito de seleccionar para cargos en organismos autónomos a personas, cuyo principal mérito es su cercanía personal.

Esto ocurrió nuevamente al anunciar a los integrantes de la terna que propondrá al Senado para llenar las vacantes de consejeros “independientes” en Petróleos Mexicanos (Pemex).

La relación de recomendados presidenciales la encabeza Edmundo Sánchez Aguilar, quien anteriormente fue propuesto para integrar la Comisión Reguladora de Energía, dentro de las ternas que fueron dos veces rechazadas por los integrantes del Senado, por considerar que los candidatos no cumplían los requisitos. De hecho, Sánchez Aguilar abandonó la audiencia en protesta por las preguntas y comentarios de los legisladores.

Este candidato es ingeniero industrial por el Tec de Monterrey, maestro en Administración con especialidad en Política de Negocios por la Universidad de Columbia en Nueva York y doctor en Finanzas por Harvard. Fue director de Investigación Económica en el Instituto Mexicano del Desarrollo AC, socio director en la División de Finanzas Corporativas y Banca de Inversión en Servicios Integrados de México y gerente del departamento de mercado financiero en el First National Bank de Chicago. Ningún antecedente vinculado con la producción petrolera.

El segundo propuesto por el primer mandatario, Juan José Paullada, se tituló en la Universidad Anáhuac, y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad del Sur de California, en la Universidad de Boston y en la Universidad de Harvard. Ha sido profesor de derecho fiscal y política tributaria en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y participó en el gobierno federal como procurador Fiscal de la Federación, en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000).

El tercero, José Eduardo Beltrán Hernández, sí tiene antecedentes como experto en cuestiones petroleras. Además de haberse titulado de ingeniero petrolero, fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la LIII Legislatura, postulado por el PRI, tuvo entre otros compañeros al malogrado Luis Donaldo Colosio, y escribió un libro sobre la materia, titulado “Petróleo y Desarrollo”.

Beltrán Hernández es también licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Fue jefe de la Unidad Académica y profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, Arte, Tecnología y Humanidades.

De los tres, Beltrán Hernández, conocido por sus amigos y paisanos como “Chelalo” es, sin duda, el más cercano a López Obrador, pues ambos son originarios de Tabasco y probablemente hasta parientes políticos, pues la primera esposa del presidente, Rocío, se apellidaba Beltrán. Lo que sí es definitivo es que ambos fueron muy cercanos a su paso por la Facultad de Ciencias Políticas, como integrantes de grupo de jóvenes promesas que se formó en torno al director de ese centro de estudios y luego gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero.

La cercana relación se ha mantenido hasta la fecha. Por ejemplo, Beltrán Hernández ha sido dirigente en Tabasco de Morena, el partido que llevó al poder a López Obrador.

Luego de que en el reciente Tianguis Turístico de Acapulco, todos los sectores involucrados en ese importante sector económico coincidieron en la necesidad de mejorar servicios y reforzar la buena imagen de México, en el exterior, los gobernadores integrantes de la Conago, hicieron un llamado para consolidar y trabajar fuerte para reforzar esa importante fuente de divisas.

La convocatoria partió principalmente del presidente de la Conago y gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, y del presidente de la Comisión de Turismo de esa agrupación, el mandatario de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis.

Los mandatarios destacaron en particular la conveniencia de fomentar la promoción turística a través de las embajadas y consulados.

Mientras el gobierno de los Estados Unidos mantiene su tono beligerante, otras instituciones de esa nación procuran mantener las buenas relaciones con el exterior.

Así, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, recibió el Premio a la Democracia Global 2019, que otorga la Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington (WAPAS por sus siglas en inglés) de la Universidad de Georgetown, que se otorga a líderes políticos, parlamentarios, autoridades electas, operadores políticos y activistas.

Por medio de un mensaje en redes sociales, el mandatario oaxaqueño agradeció la distinción que se concedió en el marco de la edición 2019 de los Premios de la Victoria Napolitanos. “Con esta distinción, refrendo mi compromiso de seguir trabajando en el @GobOax por la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libertad de las y los oaxaqueños. #JuntosConstruimosElCambio”, escribió Murat.

En tanto, el gobierno de Ciudad Juárez, encabezado por Armando Cabada, se ha visto en la necesidad de reforzar la vigilancia y la seguridad en los puentes internacionales y sus avenidas aledañas, para cuidar de las unidades y de los choferes que permanecen en las filas hasta por mas de doce horas. Además se han colocado baños públicos y se les proporcionan agua y alimentos, así como primeros auxilios y servicios de emergencia.

Esta situación, originada por las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se torna especialmente difícil durante los fines de semana, por falta de personal en el servicio de seguridad fronteriza de los Estados Unidos (Costum and Border Protection).

“En lo personal soy respetuoso de la política migratoria de los Estados Unidos y del trabajo diplomático en materia de política exterior dispuesto por el presidente López Obrador, pero estoy obligado y comprometido a defender los intereses de los ciudadanos juarenses”, advirtió el alcalde Cabada.

