Noa Sainz lanza “Despertar (El dolor)”

La cantautora mexicana se abre camino con su talento y es firmada por Warner Music, con quienes lanza su nuevo sencillo

Su nuevo EP “No Science” , disponible en plataformas digitales

Arturo Arellano

Noa Sainz es una talentosa cantautora mexicana que ha rebasado todas las expectativas dentro del género pop con un toque de soul, con letras que han logrado convertirse en las favoritas del público. Prueba de su éxito fue su participación en uno de los festivales emblemáticos del género indie “Bahidorá”, donde tuvo una gran aceptación.

Tras haber lanzado su primer EP “No Science” a finales del 2018, está lanzando su nuevo material inédito titulado “Despertar (El dolor)” el cual promueve a través de todas las plataformas digitales formando parte de varias playlist importantes en Spotify incluido “Próximos hits”, el cual cuenta con un video oficial grabado en la ciudad de Colombia.

Sainz visitó la redacción de DIARIO IMAGEN, donde en entrevista explicó “la firma con Warner Music me da las herramientas para llevar mi música más lejos y dedicarme a ello de tiempo completo. En cuestión de creatividad y de cómo hacer mi música no cambiará nada, afortunadamente me están facilitando las cosas y me están apoyando mucho, han sido abiertos con mi concepto y manera de trabajar”.

Del sencillo comenta “lo lanzamos hace muy poco, es el primer sencillo del año, habla de un nuevo estado mental, que implica dejar muchas ataduras, complejos, prejuicios y dejar de darle importancia a las cosas que lastiman, que no te dejan crecer ni avanzar. Me refiero a alguien a quien invito a vivir conmigo esta nueva etapa de mi vida, esta nueva forma de pensar. Es una letra fuerte, inspirada en familia, relaciones amorosas, amigos, está dirigida a mucha gente, por otro lado, trato de conceptos de vida”

Del videoclip describe “es muy bonito estéticamente, el video acompaña la fuerza de la canción la complementa bastante y tiene mucho de lo que yo quería en cuestión de coreografía, escenografía, luces, ambientes, formas, colores. Es un video con una gran producción detrás, se grabó en un día, fue muy rápido, en una jornada muy larga, de más de 20 horas, pero celebro que todos nos fuimos sonriendo, nadie se fue harto o quejándose, lo cual es raro en una jornada tan pesada. El resultado me encantó” .

Reconoce que “en el tema del sonido también es diferente, dado que ahora es más urbano, eso no quiere decir que estoy cambiando mi manera de hacer música porque de hecho es un tema que hice a la par de las canciones de mi EP pasado. Quise guardarla como sencillo por su naturaleza, es diferente en ritmo, es intensa y fuerte”.

“Yo quiero hacer un disco, pero estamos haciendo música para llegar a ello, me interesa un trabajo conceptual de punta a punta, porque para mí un disco es como un libro de vida, un hijo o un tatuaje, es algo que toma tiempo y toma cabeza, corazón, paciencia. Sí tengo planes de disco, aunque no son inmediatos, pero se dará”.

Sobre las presentaciones adelanta que “últimamente me están gustando mucho más los shows en vivo, porque ya estoy yendo con banda completa de modo que es más disfrutable, canto canciones nuevas que no han salido, pero que sí hago en vivo. Estoy experimentando con varios formatos, a veces llevo bailarines, otras veces no, me gusta ir variando, siendo en vivo, todo debería ser nuevo cada vez y sorprendernos siempre, al menos esa es mi tarea. Creo que lo que más destaca de una presentación es conectar con el público, estar con ellos y compartir en presente con otras personas”.

Como mujer refiere que “siempre debió haber un equilibrio en las artes entre hombres y mujeres, se está dando hasta ahora y qué bueno porque estoy en este momento histórico tan importante, me emociona, me hace sentir honrada, orgullosa y responsable de que debemos hablar cosas y alzar la voz para mantenernos como mujeres en el lugar que nos merecemos. Me gusta que lo que hago este destacando e inspire a otras mujeres, que vean que todas podemos llegar a donde nos proponemos”. concluyó.