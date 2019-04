Elba, camina y anda

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Reciclar ante falta de liderazgos sindicales

¿Romero Deschamps, negoció con Alcalde?

El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad

Aristóteles 384 a. C.- 322 a. C.; filósofo griego

#ElbaEstherGordillo #CarlosRomeroDeschamps #LiderazgosSindicalesImpunes #LuisaMaríaAlcalde #LíderesSindicalesMultimillonarios #ArturoAlcalde #MartíBatres #RicardoMonreal #OsorioChong #BeatrizParedes #LeyDeSeguridad #Senado #Bansefi #BancoDeLosPObres #Bayer #GINgroup #Mujeres #Empoderamiento

Después de salir de la cárcel, Elba Esther Gordillo dejó claro que fue encarcelada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, por razones políticas. Fue tratada con “delicadeza” por la Procuraduría General de la República, que no presentó los elementos suficientes para una sentencia firme y por varios años.

Es muy claro que usó los recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fundamentalmente de los maestros para sus fines personales y políticos.

También usó ese dinero para campañas políticas del PAN, PRI y de su partido, Nueva Alianza, que perdió su registro, después de ser un satélite de Vicente Fox, Felipe Calderón y de Peña Nieto.

La vida que se daba la maestra, es inigualable a cualquier otro maestro de su sindicato. Ahora, quiere regresar y fundar otro partido.

La señal, es que existe la simpatía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o cuando menos no tiene su oposición. Gordillo, en la cárcel no fue tratada al igual que otros presos. Fue diferente. Ella sigue como una pieza clave de la política mexicana, debido a que conoce perfectamente los intestinos del sindicalismo, sus lazos con los gobiernos y, especialmente, el manejo de sus recursos para beneficio político.

Otro que se encuentra en la misma tesitura es Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero. Inmensamente rico, quizá más que Elba Esther, no ha sido tocado ni con el pétalo del rechazo de una “toma de nota”.

No existen elementos para prever que pueda ir a la cárcel o investigado por razones fiscales, después de denuncias presentadas por trabajadores. Incluso, se menciona que llegó a un acuerdo político con el padre de Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo, Arturo Alcalde Justiniani, para lograr impunidad. Lo único claro, es que sigue mandando en las oficinas del Sindicato Petrolero a pesar de los agoreros de su caída.

PODEROSOS CABALLEROS: Luego de que la oposición cuestionara la inclusión del pase a primera lectura de la Estrategia Nacional de Seguridad, opositores como Beatriz Paredes y Miguel Ángel Mancera que cuestionaron fuertemente el procedimiento de la sesión, también reconocieron la actitud de apertura y la destreza del presidente del Senado, Martí Batres.

El líder de la mayoría de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, destacó en tribuna la actuación de su compañero y Presidente camaral actuó con destreza. Luego de dos horas, Batres logró la ansiada primera lectura que permitirá acelerar la implementación de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. El arte de la política está en convertir la adversidad en oportunidad.

*** La bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa para concretar la transformación de Bansefi en el Banco de Bienestar, con el objetivo de combatir la pobreza, en conjunto con la Secretaría de Bienestar. Para ello, el senador de Morena, Jesús Encinas Meneses, propuso reformas a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, mediante las cuales se espera generar un desarrollo económico con equidad, productos financieros integrales que propicien la inclusión financiera, el desarrollo del sector y crédito popular y cooperativo.

La estructura que se perfila para ese banco, es consolidarla como el banco para los pobres.

*** Bayer a través de su División Pharmaceuticals, bajo la vicepresidencia de Eduardo Magallanes, en la región Latinoamérica obtuvo un crecimiento del 6.7%, hasta los 985 millones de euros. Sus medicamentos innovadores como Xarelto (rivaroxabn), anticonceptivos de la familia de productos Yaz (drospirenona) y Mirena, catapultaron sus utilidades. En la región así se desarrolló: Brasil 5.1%, México 3.2%, Cono Sur 20.6%, Región Andina 7.3% y Centroamérica y el Caribe 0.3%.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Con el propósito de dar voz a todas aquellas heroínas no reconocidas de nuestro país, prestarles el micrófono y darles visibilidad para que cuenten su historia, recientemente se realizó la primera entrega de reconocimientos del Movimiento Internacional Mujeres “menos” Poderosas, en el Museo de Memoria y Tolerancia.

Y es que en el afán de crear conciencia sobre la relevancia de la equidad de género y en su compromiso con ello, GINgroup, dirigida por Raúl Beyruti Sánchez, reconoce a las mujeres “menos” poderosas de México. Hasta hace unos años, el mejor sinónimo con el que se podía describir a las mujeres sobresalientes era: poderosas, exitosas, famosas.

Sin embargo, queremos cambiar esta percepción, pues el poder de cada mujer es intrínseco; esta redefinición es lo que nos inspira, comentó Beatriz Gasca, experta en Recursos Humanos y Responsabilidad Social, y quien lidera este movimiento.

poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano