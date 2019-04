Paco de María regresa a casa con su Big Band

Con show renovado, este 22 de junio, el cantante ofrecerá su Lunario número 16

Arturo Arellano

Con el fin de ofrecer un show renovado y cumplir con un compromiso que ya casi se volvió tradición, Paco de María regresa por 16ª ocasión al Lunario del Auditorio Nacional este 22 de junio, cuando se ha comprometido a interpretar canciones de lo que será su nuevo material discográfico, incluyendo temas de bandas como Queen o The Police en versiones Big Band.

Para describir esta presentación, De María dio una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que comentó: “Me siento contento, porque el Lunario se ha convertido en mi segunda casa, es un escenario que me hace sentir cómodo y la gente ya sabe que cada año regreso. Este será un show distinto, siempre trato de que haya algo diferente, así que cantaré canciones de mi próximo disco que apenas estamos produciendo. Son sesenta músicos con canciones completamente en inglés, un tributo a las décadas de los setentas, ochentas y noventas, cuando figuraron bandas como Police o Queen, son canciones que han marcado parte de mi vida”.

En el concierto dice; “voy con mi Big Bandy algunos músicos van secuenciados o se hacen adaptaciones para conciertos porque evidentemente al Lunario no caben sesenta músicos, pero no por ello deja de escucharse espectacular. Las canciones las elegí, sobre todo por la parte armónica de cada composición, me las imaginé en alguno de los ritmos de mi género y si se pueden adaptar aunque sean rock o pop, por qué tienen armonías muy finas que entran en cualquier género musical, esto va a renovar y ampliar mi proyecto. Yo trato de prepararme cada vez más y tener mayor calidad vocal. En algún momento Michael Bubble llegó a hacer canciones de Queen y en mi caso también lo hago respetando la esencia de Freddie y de Queen”.

Adelanta: “Ahorita hemos estado haciendo una gira por toda la República, pero siempre regreso al Lunario, aunque el año pasado hice el Teatro Metropólitan, El Plaza Condesa, Centro Cultural Roberto Cantoral y ahorita seguimos en gira en Toluca y otros espacios, como el Festiva 2019, por ejemplo, donde también estuvo Yuri y Mijares”. En ese tenor cree que este recorrido y sus nuevas canciones. “Me van a dar esa oportunidad de acercarme a los jóvenes, aunque con mis discos pasados también se logró, siendo canciones desde los años veinte, boleros, baladas de compositores españoles o del American songbook. Pero en este caso del disco nuevo nos acercará más a las generaciones a quienes les gustan esas canciones que fueron parte de mi adolescencia más inclinadas al rock”. Sin aún saber si contará con invitados especiales, Paco de María se presentará el 22 de junio a las 21:00 horas en el Lunario del Auditorio Nacional.

